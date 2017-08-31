- تطورات مفاجئة تُفرمِل اندفاعة «حزب الله» وتنقله من الهجوم السياسي... إلى الدفاع والتبرير
- اليابان تتأهل إلى المونديال للمرة السادسة
- نصرالله: زرت الأسد ووافق على صفقة ترحيل «داعش»
- عون يطالب بالتحقيق في أحداث عرسال 2014
- نصرالله للعراقيين: «الدواعش» انتقلوا من أرض سورية إلى أرض سورية
- اللقاء مع الاسد ليس الاول...فهل التقى نصرالله عون قبيل معركة الجرود... ؟ ظريف نقل الى الاوروبيين «رسالة» حزب الله : «قواعد اللعبة» ستتغير..
- الحريري لفيليب: النازحون السوريون لن يعودوا إلا بعد حل سياسي
- الجميّل: ملامحُ انتفاضةٍ للمؤسسات على المزرعة
- مرشد الجمهورية يرسم برنامج ما بعد النصر
- قبول الطعن بقانون الضريبة يُحفِّز السلطة التنفيذية على تسريع ورشة الإصلاح
- ميريام فارس تطل بشكل فاضح للمرة الأولى!
- ميقاتي مهنئاً بـ"الأضحى": لينعم لبنان وأهله بالاستقرار والرخاء
- The Battle for Malek Fahd – Where were the so-called leaders?
- ضيوف الرحمن في عرفات.. الحجاج يصعدون إلى جبل "عرفات" لتأدية ركن الحج الأعظم
- المجلس الدستوري يوقف تنفيذ قانون الضرائب
- لبنان يحتفل بجيشه وتمديد صعب لـ"اليونيفيل"
- أين هيئة العلماء من مفاوضات الجرود.. وماذا في جعبتها؟
- محاضر جلسات حكومة سلام تفضح “فنيش”!
- لا عدالة لآلاف "المفقودين" خلال الحرب الأهلية اللبنانية
- أستراليا: مناصرو مثليي الجنس يطلقون حملة إعلانات تلفزيونية
- عن وحدة المعركة بين العراق وسوريا ولبنان.. هل ينتبه العرب فيحمون مصيرهم؟!
- مقتل سيدة سورية وابنتها بـ70 طعنة في مرسين التركية.. والأسباب غامضة
- 64 قتيلاً من «داعش» والنظام السوري في الرقة
- إسرائيل تتوقع استعادة الأسد السيطرة على معظم سورية نهاية 2018
- توقعات الأبراج ليوم August 31, 2017
الحريري لفيليب: النازحون السوريون لن يعودوا إلا بعد حل سياسي
وصف مصدر فرنسي مطلع على محادثات رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع كل من نظيره الفرنسي أدوار فيليب ووزير الخارجية جان إيف لودريان ووزير الاقتصاد والمال برونو لومير، بأنها كانت بالغة الود والترحيب الفرنسي بالجانب اللبناني. ووجه الحريري دعوة رسمية لفيليب إلى زيارة لبنان فقبلها قائلاً إنه كان منذ زمن يتوق إلى زيارته، خصوصاً أن بديله في بلدية مدينة لوهافر، وهو طبيب من أصل لبناني، كان دائماً يدعوه إلى لبنان.
وتابع المصدر أن فيليب سأل الحريري عن رؤيته للبنان بعد الحرب على «داعش» في سورية. وقال الحريري لنظيره الفرنسي إن اللاجئين السوريين لن يعودوا إلى سورية إذا لم يكن هناك حل سياسي وإن بقاء الرئيس بشار الأسد لا يمكنه إلا أن يكون مرحلياً. وتحدث الحريري مع فيليب عن خطة إعادة تأهيل البنية التحتية في لبنان التي ستتيح زيادة النمو، ما يساعد لبنان على تحمل أعباء وجود اللاجئين السوريين.
وتناولت محادثات الحريري مع كل من لودريان ولومير المساعدات التي يمكن أن تقدمها فرنسا وأوروبا إلى لبنان، على أن تكون عبر صندوق أوروبي لدول الجوار لتمويل خطة إعادة تأهيل البنية التحتية. ووعد لودريان الحريري بالمساعدة عبر الاتحاد الأوروبي. وتطرق لودريان مع الحريري إلى موضوع الهبة العسكرية السعودية للبنان، واتفق الجانبان على التواصل مع القيادة السعودية في هذا الشأن.
< أجرى الرئيس الحريري أمس محادثات مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب تناولت آخر المستجدات والأوضاع في لبنان والمنطقة، لا سيما ما يجري في سورية وانعكاساته على الأوضاع الداخلية.
وكان الحريري وصل إلى قصر ماتينيون الثانية بعد الظهر واستقبله نظيره الفرنسي. وبعدما أدت له التحية ثلة من حرس الشرف عقد اجتماع موسع حضره القائم بأعمال السفارة اللبنانية في فرنسا غدي خوري ومستشار الحريري للشؤون الأوروبية بازيل يارد، ونادر الحريري، وعن الجانب الفرنسي السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه والمستشار الديبلوماسي لرئيس الوزراء إيمانويل لونان ومدير دائرة أفريقيا والشرق الأوسط جيروم بونافون ومدير مكتب رئيس الوزراء للشؤون العسكرية الجنرال بونوا دوريو. ثم عقدت خلوة بينهما تحدث على اثرها الحريري إلى الصحافيين فقال: «أتيت إلى فرنسا لكي أشرح الوضع في لبنان، ونحن بالتأكيد فخورون جداً بما حققه الجيش اللبناني من انتصارات في البقاع وهذا الأمر يساعد لبنان كي يؤكد أن الدولة والحكومة تقومان بواجبهما. كما جئت لأشرح الوضع المتعلق بالنازحين السوريين وما هي طريقة معالجة هذا الموضوع في شكل يفيد لبنان والنازحين أيضاً. وبالنسبة إلينا الحل هو في عودتهم الآمنة إلى سورية وهذا أمر مهم جداً، وكذلك تناولنا الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان.
كل هذه الأمور ناقشناها مع الحكومة الفرنسية وإن شاء الله التقي غداً (اليوم) الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونتوسع أكثر في بحث المواضيع المطروحة».
وعن مساعدات جديدة للجيش اللبناني، أجاب: «نحن نعمل على هذا الموضوع وإن شاء الله سننجز هذه الأمور».
وتمنى الحريري أن «يكون هذا العيد عيداً لكل اللبنانيين، بخاصة أن لبنان مر بأوقات صعبة جداً خلال الأسابيع الماضية وقد استشهد جنود لبنانيون خلال الحرب ضد داعش وأعتقد أن المهم هو أن الجيش اللبناني تمكن من النجاح في هذه الحرب وجميع اللبنانيين فخورون جداً بجيشهم ونحن كلبنانيين علينا دائماً العمل من أجل الدولة اللبنانية وتقويتها، وأعتقد أننا حققنا الكثير من النجاحات لغاية الآن ولكن ما زال هناك الكثير من العمل لإنجازه».
قيل له: «هناك انقسام في لبنان حول نتائج معارك الجرود وإعلان السيد حسن نصرالله النصر وليس الدولة اللبنانية، وحول ما إذا كان يجب أن تمر قافلة مسلحي داعش أم لا؟ ما هو موقفك كرئيس حكومة من كل هذا الأمر وهل صحيح أن الرئيس ميشال عون طلب منك أن تترك كل هذا الموضوع لحزب الله»؟ أجاب: «الدولة هي الدولة وهي التي أنجزت هذا الانتصار والجيش اللبناني قدم ضحايا وعثر على جثث المخطوفين الذين كانت نهايتهم مأسوية بالنسبة إلى أهلهم وإلى جميع اللبنانيين وبرأيي أن اللبنانيين غير منقسمين، وهناك محاولة لاستغلال البعض لهذا الانتصار ولكن كما كنت أقول وكما كان الوالد يقول أن لا أحد أكبر من بلده. لبنان هو الذي انتصر وربح والشعب اللبناني والجيش اللبناني هما اللذان ربحا وعندما ينتصر لبنان فهذا يعني أن كل اللبنانيين انتصروا».
وعما إذا كان سيستمر بطلب الدعم الاقتصادي للنازحين من دون العمل على تسريع عودتهم؟ أجاب: «هذا أول ما قلته ونحن مع عودتهم الآمنة، وأود أن أقول أمراً من هنا، هناك دول لديها علاقات مع النظام ومع ذلك لم يعد النازحون إلى بلادهم منها، لذلك الحل هو في عودتهم آمنين، فالعراق مثلاً أليست لديه علاقات مع النظام السوري؟ ألا يوجد فيه نازحون؟ لماذا لم يعودوا؟ فلنسال هذا السؤال وأنتم تعلمون أنه في نهاية المطاف فان العودة الآمنة هي في أن يعود النازحون إلى مكان يشعرون فيه أنهم آمنون ونقطة على السطر».
وكان الحريري التقى في دارته في باريس وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسي جان إيف لودريان وتم عرض التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
لطي صفحات التجاذب والخلاف
وكان الحريري هنأ في بيان «اللبنانيين عموماً والمسلمين والعرب خصوصاً بحلول عيد الأضحى المبارك»، آملاً بأن «تحل الأعياد المقبلة وقد انقشعت الغمامة السوداء التي تلف العديد من البلدان العربية الشقيقة». وقال: «كادت فرحة العيد تكتمل هذا العام مع الانتصار الذي حققه الجيش اللبناني على التنظيمات الإرهابية ونجاحه في طرد فلولها من البقاع، لو لم تترافق مع أجواء الحزن التي خيمت على وطننا جراء الإعلان عن استشهاد العسكريين المخطوفين، الذين افتدوا بأرواحهم مع رفاقهم الشهداء كرامة لبنان وسلامة أبنائه».
وأضاف: «كلنا أمل بأن يشكل العيد مناسبة لطي صفحات التجاذب والخلاف من حياة وطننا وتكون عبرة لنا جميعاً لتجنّب عوامل الانقسام والتباعد والعمل على تحقيق تطلعات اللبنانيين بالتلاقي والنهوض نحو غد أفضل».
رسالة ماكرون لحمادة: يمكن لبنان الاتكال على دعمنا
بيروت - "الحياة" - تلقى وزير التربية اللبناني مروان حمادة رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جواباً عن رسالة تهنئة وجهها إليه لمناسبة انتخابه، أكد فيها «إمكان العمل المشترك لتقوية العلاقات على كل المستويات»، مشيراً إلى أن «الشعب اللبناني واجه الإرهاب بكل شجاعة نتيجة للحرب الدائرة في سورية»، ولفت إلى أن «لبنان يمكن أن يتكل على الدعم الفرنسي للحفاظ على سيادته ووحدته وأمنه واستقراره». وشدد على أن «فرنسا سوف تتابع التعاون الوثيق مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، كما ستحافظ على حضورها من خلال القوات الدولية لجهة السهر على قرارات المجتمع الدولي في شأن لبنان الذي يتحمل أعباء استقبال أكثر من مليون نازح سوري ويقدم لهم التعليم، وهذا هو العلاج الأفضل للأصولية والتعصب».
وأكد ماكرون «الصداقة العميقة والتعاون الذي يجمع البلدين خصوصاً في مجال التعليم، إذ إن أكثر من نصف التلامذة في لبنان يتابعون الدراسة باللغتين العربية والفرنسية، كما أن الوجهة المفضلة لدى الطلاب اللبنانيين هي للدراسة في الجامعات الفرنسية، وهذا تعبير صادق عن الإرادة المشتركة في الحفاظ على القيم العالمية التي تجمع الشعبين، وهي قيم الحرية والإنسانية والانفتاح».
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- ميريام فارس تطل بشكل فاضح للمرة الأولى!
- سلمى حايك تكشف كيف تم استغلال جسمها في عالم التمثيل... هذا ما اعترفت به
- مجهولون يخترقون حساب سيلينا غوميز وينشرون صورة عارية لجاستن بيبر
- شقيقة كرستيانو رونالدو تقع في حب رجل أعمال مصري.. والصحافة البرتغالية تتنبأ بزواجها من أبو هشيمة
- The Battle for Malek Fahd – Where were the so-called leaders?
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- تطورات مفاجئة تُفرمِل اندفاعة «حزب الله» وتنقله من الهجوم السياسي... إلى الدفاع والتبرير
- نصرالله: زرت الأسد ووافق على صفقة ترحيل «داعش»
- عون يطالب بالتحقيق في أحداث عرسال 2014
- نصرالله للعراقيين: «الدواعش» انتقلوا من أرض سورية إلى أرض سورية
- اللقاء مع الاسد ليس الاول...فهل التقى نصرالله عون قبيل معركة الجرود... ؟ ظريف نقل الى الاوروبيين «رسالة» حزب الله : «قواعد اللعبة» ستتغير..
- الحريري لفيليب: النازحون السوريون لن يعودوا إلا بعد حل سياسي
- ميقاتي مهنئاً بـ"الأضحى": لينعم لبنان وأهله بالاستقرار والرخاء
- المجلس الدستوري يوقف تنفيذ قانون الضرائب
- لبنان يحتفل بجيشه وتمديد صعب لـ"اليونيفيل"
- أين هيئة العلماء من مفاوضات الجرود.. وماذا في جعبتها؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)