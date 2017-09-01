هدموا كنيسة في بشري؟!

هل فعلا تم هدم كنيسة قيد الانشاء في بشري، ما أثار غضب الاهالي، أم أن ما تمّ هدمه كان مخالفة على أرض تعود ملكيتها لبلدية بشري قامت بتأجيرها الى لجنة أصدقاء غابة الارز ولا يحق لاحد التعدي عليها دون إذن من البلدية؟.

تضاربت المعلومات الواردة من الارز، فالبعض يؤكد ان ما تم هدمه هو مشروع مزار أراد أحد الاهالي اقامته على أرض مشاع تخص كل أبناء البلدة، فيما تصر البلدية على أن الارض تملكها بموجب صك ملكية وأن بعضا من الاهالي الذين يقيمون على أرض مشاع في الأرز أرادوا التوسع بحجة بناء كنيسة أو غيرها، إلا أن ما تم هدمه هو عبارة عن غرفة من الخفان مسقوفة بالواح من التوتياء.

وأوضحت بلدية بشري في بيان أن بناء الغرفة جاء دون الرجوع الى الدوائر الفنية في التنظيم المدني أو حتى الى البلدية، مع العلم ان هذا العقار يقع ضمن المناطق المصنفة حرجية وهو موضوع تحت تصرف لجنة “أصدقاء غابة الارز” والهيئات المانحة لتشجيره بإغراس الارز. وشددت البلدية على أن المرجعية الروحية في الكرسي البطريركي في الديمان لا علم لديها بمثل هكذا مشروع، مؤكدة أنها منفتحة على أي إقتراح لبناء معلم ديني ضمن الاطر القانونية.

وكانت القوى الامنية عمدت ليلا وبناء على أوامر النيابة العامة الى إزالة مخالفة البناء في الأرز حيث تحركت قوة من مخفر الارز باتجاه المكان لمؤازرة البلدية لكنها لاقت اعتراضاً من بعض الاهالي مما اضطرها إلى طلب تعزيزات من قيادة منطقة الشمال الاقليمية وعندما وصلت القوى الداعمة تمت عملية الهدم وأزيلت المخالفة.

من جهتها أشارت لجنة “اصدقاء غابة الارز” الى ان الارض التي اقيمت عليها المخالفة موضوعة بتصرف اللجنة منذ العام 1997 لاعمال التشجير ولخلق بيئة خضراء ورئة صحية لغابة ارز الرب وبالتالي تمت الموافقات الرسمية على إنشاء هذه الغابة وتم جعلها – غابة محمية، بموجب القانون رقم 558 الصادر في الاول من آب 1996 وبالتالي فهي أرض محمية لا يمكن التصرف بها الا وفق نظام المحميات.

ولفت اللجنة الانتباه الى أنه في العام1999 إنطلقت مشاريع تحريج هذه الغابة التي تمكنت حتى اليوم من إنجاز أعمال الزرع لـ 104000 ارزة ضمن 500 هكتارا بمساعدة أميركية وفرنسية، ودولية من الامم المتحدة، إضافة الى مؤسسة الفريدو حرب حلو وشركة اندفكو والهيئة الوطنية للمراة واكثر من الفي عراب ساهمو حتى اليوم بتمويل أعمال الزرع والري والصيانة، لذا وبناء عليه من غير المسموح ضمن حرم هذه المحمية إقامة أي إنشاءات من أي نوع كانت حفاظا على الارث البيئي والعقود الموقعة مع المانحين وتطبيقا لقانون الغابات المحمية رقم 558.

ورأت اللجنة أنه بالنسبة للبناء الذي اراد تشييده بعض الاهالي على إحدى تلال هذه الغابة تم التعامل معه كما أي تعد على هذه الغابة، وبالتالي لقد أخطأ بعض الاهالي من دون قصد أو نية في التعدي ببناء مشروع كنيسة، وللاسف تم بناؤها ليلا وفي الموقع الخطأ وعلى أرض محمية ولا سلطة لاحد عليها سوى سلطة لجنة أصدقاء غابة الارز.

واسفت اللجنة لتصوير موضوع ازالة هذا التعدي، على أنه تعد على كنيسة وهو أمر مناف للحقيقة، لانه في المبدأ لا يسمح ببناء أي بناء مهما كانت قيمته داخل ارض المحمية، والناشطون من أهلنا الذين يرغبون ببناء هذه الكنيسة المفترضة يعلمون أن هذا الأمر مستحيل، فلا موافقة من لجنة أصدقاء غابة الارز، ولا من التنظيم المدني ولا من البلدية وقبل كل شيئ من الكنيسة المارونية التي أبلغتنا من بداية هذا الامر انها لا توافق عليه ابدا.

من جهتهم أكد بعض الأهالي لـ”سفير الشمال” أنهم كانوا يبنون “كابيلا” وأنهم إعترضوا على عملية الهدم كون المنطقة مشاع لعموم الاهالي وبالتالي يحق لهم بناء “كابيلا” إلا أن القوى الامنية عمدت الى الهدم ليلا ولم تنفع الاعتراضات متسائلين عن الهدف وراء عملية الهدم وهل هي محض بيئية ام أن هناك أهدافا سياسية ولماذا لم يتم هدم إلا هذا البناء المخالف فيما هناك مئات المخالفات في منطقة الارز وحدها.

ولاحقا أصدر النائب السابق جبران طوق بيانا لفت فيه إلى أنّه “باغتت أرتال من القوى الأمنية بلدة بشري بين ليل وفجر، وعمدت إلى هدم معلم ديني تمّ تشييده في مشاع البلدة لم تكن له أية أهداف سوى القرب من الله ورفع صليبه على أعلى القمم”.

وقال: “بما أنّ معتقدات أهالينا تذهب إلى أنّ مناجاة الرب في السماء لا تستدعي تراخيص من أهل الأرض، فقد لجأوا إلى خطوة عفويّة نابعة من إيمانهم بربهم وأرضهم وشيّدوا ما يعرف بالكابيلا. ولمّا اعترضت البلدية ومن ورائهم على هذه الخطوة الّتي تحتاج إلى ترخيص، بدأت الإتصالات بين فاعليات البلدة والقضاة المختصّين والقوى الأمنية لتدارك الأمر والوصول إلى حلول ترضي أهل البلدة وتكون في الوقت نفسه تحت سقف القانون”.

وإعتبر طوق أنّ “أحداً من المعنيين لم ينتظر بزوغ فجر الحلّ، وإختار اللجوء إلى القوّة عملاً بأسلوب الصدم، تاركاً للأمن أن يتدبّر أمر إزالة المعلم الديني”، مركّزاً على أنّ “المستغرب في الإزالة، هو أنّ فريقاً مجوقلاً من القوى الأمنية فاق المئتي عنصر، وصل إلى المنطقة كمن سيحرّر جبلاً من المحتلّين أو كمن يهاجم جيوشاً وغزاة، في حين أنّ الأمر لم يكن يستلزم سوى قرار حكيم من البلدية تستوعب فيه الناس المؤمنين الغاضبين وتجترح حلّاً لا يخالف القانون”.