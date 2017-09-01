عطلة يوم الجمعة تكشف أزمة ″البيت السّنّي″

أعطى إلغاء اللقاء الذي كان مرتقباً بعد عصر أول من أمس الأربعاء في دار الفتوى في بيروت، دعماً لموقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بدعوته لأن يكون يوم الجمعة يوم عطلة، إنطباعاً في اتجاهين: الأول أن ضغوطاً مورست على المنظمين وعلى دار الفتوى دفعتهما إلى إلغاء اللقاء، والثاني من أجل إفساح المجال أمام مساعي وتسويات تسعى لإيجاد مخرج لأزمة أخذت أبعاداً سياسية وطائفية حادة داخل ″البيت السّني″.

غير أن تبرير إلغاء اللقاء بأنه يعود “لأسباب أمنية” فُسّر على نطاق واسع على أنه حجّة رجّحت كفّة الإتجاه الأول، وأن ضغوطاً كبيرة مورست على المفتي دريان ودار الفتوى من أجل إلغاء اللقاء، وليس تأجيله، لأنه لا يُعقل أن يشكل إجتماع مئات العلماء والأشخاص في دار الفتوى تهديداً أمنياً يستدعي إلغاءه، بينما شهد لبنان في الساعات الـ48 الماضية مهرجانات سياسية وشعبية وفنية حاشدة، من غير أن يتحدث أحد عن أسباب أمنية تستدعي التأجيل أو الإلغاء.

وما يرجّح الإتجاه الأول على الثاني، أن اللقاء المرتقب في دار الفتوى الذي كان يحمل عنوان: “الجمعة حق.. علينا إستعادته”، تعرّض لحملة تشويش واسعة رافقته ثم أعقبت إعلان إلغائه، خصوصاً من جانب تيار المستقبل، الذي حاول الظهور بمظهر الساعي لإيجاد مخرج للأزمة، بينما هو في الحقيقة يحاول “القوطبة” على دريان ودار الفتوى، ومنعهما من الخروج من تحت “الخيمة الزرقاء”.

وما يدل على استمرار التباين بين عائشة بكّار والسراي الحكومي، برغم بعض المواقف المعلنة التي تحاول الإيحاء أن هناك تنسيقاً وتفاهماً بين مرجعيتي الطائفة السّنية السياسية والدينية، تأكيد دريان أن موقفه من عطلة يوم الجمعة “واضح كالشمس ولا يحمل أي تحليل أو إستنتاج”، في موازاة إقتراح عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري مشروع قانون، تبناه التيار الأزرق وسارع أمينه العام أحمد الحريري لنشره على صفحته على وسائل التواصل الإجتماعي كدلالة على دعمه له، برغم أن إقتراحه يتناقض مع موقف دريان، فالأخير يطالب بيوم الجمعة يوم عطلة كامل، وهو موقف سانده فيه النائب خالد ضاهر الذي قدّم إقتراح قانون بأن يكون يوم الجمعة يوم عطلة، بينما إقتراح حوري يقول بدوام الموظفين يوم الجمعة حتى الساعة 11 ظهراً، مع زيادة دوامهم في بقية الأيام حتى الساعة الرابعة إلا ربعاً، والإبقاء على يومي العطلة السبت والأحد.

كل ذلك يؤكد أن العلاقة بين رئاسة الحكومة ودار الفتوى ليست على ما يرام، برغم نفي المكتب الإعلامي في دار الفتوى “ما يتم تداوله من كلام يراد منه تشويش علاقة المفتي دريان المتينة والقوية مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الحريص على دار الفتوى وموقعها ودورها الإسلامي والوطني”، وهو نفي لم يقابله الحريري بنفي مقابل، مع أنه يحرص عادة على النفي أو الرد على أي كلام إعلامي يطاله.

وفي حين يُشيّع البعض أن كتلة تيار المستقبل تحضّر نفسها لتقديم مشروع حوري إلى مجلس النواب تمهيداً لإقراره، و”إنهاء الجدل القائم حول عطلة يوم الجمعة”، على حدّ قولها، فإن أسئلة تبرز في هذا الإطار، أهمها: أين كان نواب كتلة المستقبل حينما تمّ التصويت على القانون في مجلس النواب قبل أيام، ولما لم يعارضوه ويستجيبوا لنداء دريان الذي أعلن، وسواه، قبل إقرار القانون رفضهم له؟، وكيف يمكن التوفيق بين مطلب دريان أن يكون الجمعة يوم عطلة كامل واقتراح تيار المستقبل بجعل يوم الجمعة نصف يوم عطلة؟، وكيف يمكن إيجاد تسوية بين مطلب واقتراح متناقضين؟، وهل يمكن لأحد الطرفين أن يقبل التراجع والإنكسار أمام الآخر؟

كل هذه الأسئلة قد تتضح الإجابة عنها في عطلة عيد الأضحى التي تبدأ اليوم، بدءاً من صلاة العيد، وإذا ما كان الحريري ونوابه وتياره سوف يؤدون صلاة العيد خلف المفتي دريان كمؤشر شكلي على احتواء الأزمة، أم أن صلاة العيد ستكشف حجم التباعد بين الطرفين، تشير الى أن الأمور سائرة نحو مزيد من التأزيم؟