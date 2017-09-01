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طرابلس تُعاقب بقطع الكهرباء ليلة عيد الأضحى
لم يعد هناك حرمان أسوأ من الحرمان الذي تواجهه طرابلس..
ليلة عيد الأضحى، والناس مقبلة على الأسواق لشراء حاجياتها، وأصحاب المحلات التجارية يسعون لتعويض ما فاتهم، والنساء في منازلها تستعد لاستقبال العيد المبارك، وإذ بشركة كهرباء لبنان تقطع التيار الكهربائي عمدا عن أكثرية مناطق المدينة لتتحول ليلة من ليالي النور والايمان الى ليلة ظلماء يفتقد فيها التيار الكهربائي وتفتقد فيها قيادات طرابلس التي على الأقل يجب أن تطالب بمحاكمة كل مسؤول عن قطع التيار الكهربائي بمن فيهم وزير الطاقة، في ليلة مباركة، خصوصا أن ما حصل لا يمكن أن يكون بريئا، بل يدخل في إطار محاولات إذلال المدينة وأهلها وهذا ما لا يمكن أن تسكت عنه طرابلس.
في أسوأ أحوال الكهرباء في لبنان كان التيار الكهربائي يؤمن للبنانيين عشية أعيادهم الدينية، لكن يبدو اليوم أن هناك من يريد معاقبة طرابلس، فلا يعطيها حصتها الكاملة من الكهرباء، وصولا الى قطع التيار عنها عشية الأعياد، ولا يفرج عن مشروع نور الفيحاء الذي يمكن أن يجعلها تكتفي بتيار كهربائي من إنتاجها، ولا الوعود التي أغدقت على المدينة بزيادة ساعات التغذية أبصرت النور، ما يؤكد بما لا يقبل الشك، بأن ثمة حصار واضح على طرابلس يبدأ بتقنين كهربائي عشوائي، وصولا الى حرمانها من أبسط الخدمات ولعل حال الطرقات وزحمة السير التي تحبس السائقين في سياراتهم لساعات أكبر دليل على ذلك.
إنقطاع التيار الكهربائي عشية عيد الأضحى، أدى الى حالة غضب عارمة في صفوف المواطنين، عبروا عنه على مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت إنتقادات وصلت الى حدود الشتائم على كل المسؤولين عن قطاع الكهرباء، لأنه من غير الطبيعي أن يصار الى حرمان المواطنين من التيار عشية أعيادهم، كما لم تستثن الانتقادات القيادات السياسية في المدينة التي طالبها المغردون بموقف حاسم وحازم تجاه ما تشهده طرابلس، وكذلك كانت الحصة الأكبر من الانتقادات الى الرئيس سعد الحريري الذي سبق ووعد بتأمين التيار الكهربائي للمدينة، وكرر وعده عندما إفتتح ممثلا رئيس الجمهورية المحول الكهربائي في البحصاص، وكانت نتيجة هذه الوعود عتمة شاملة في طرابلس عشية عيد الأضحى.
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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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