جميعهم تحت وطأة الصفقة المحرجة!

كان يفترض ان تعود عجلة البلاد الى الدوران بحد أدنى من البرودة السياسية عقب عطلة طويلة لعيد الأضحى التي تنتهي غدا الثلثاء . ولكن يبدو جليا ان مشهدا شديد الارباك والتشابك سيكون غالبا مع انتهاء عطلة الأضحى اذ ان تراكمات كثيرة طرأت خلال الايام الاربعة الاخيرة لن تسمح بتلمس رؤية واضحة لمجريات الامور الداخلية .

ذلك ان تداعيات صفقة انتقال قافلة مسلحي داعش وعائلاتهم من لبنان والقلمون الى دير الزُّور اتخذت ابعادا مفاجئة للغاية في الايام الاخيرة لم يعد لبنان يمكنه ان يبقى في منأى عنها كما تراءى لبعض مسؤوليه وقواه السياسية . وهذه التداعيات اعادت ملف العملية العسكرية للجيش في جرود رأس بعلبك والقاع الى التداول بقوة اقله من ناحية تظهير المسؤوليات المفترضة في سحب الدواعش من المربع الاخير في الشكل الذي حصل وآثار اصداء سلبية واسعة . لذا لن تكون عودة سلسة لاعمال الحكم او للحكومة او لمجلس الوزراء اعتبارا من غد في ظل ثلاث محطات اثارت ولا تزال تثير الكثير من اللغط الإعلامي والسياسي وكلها تشكل محطات مترابطة يصعب الا تثير القلق على واقع التسوية السياسية القائمة منذ انتخاب الرئيس ميشال عون كما تردد في الساعات الاخيرة على نطاق واسع .

اول المحطات هي الاتجاه الذي عبر عنه رئيس الجمهورية في رسالته الاخيرة بطلب تحقيق في احداث ٢ آب ٢٠١٤ . فاذا كان مطلب التحقيق ليس غريبا اساسا فان السؤال المحرج الذي يواجهه العهد هل يمكن فتح تحقيق مجتزأ ينحصر بأحداث ٢ آب ولا يشمل صفقة اخراج الدواعش على ايدي حزب الله ؟ ثاني المحطات اعلان رئيس الحكومة سعد الحريري من باريس انه والرئيس عون اتخذا القرار بالموافقة على خروج داعش من لبنان . والسؤال المطروح كيف ستواجه الحكومة الاهتزاز الذي سيثيره هذا التطور الذي كشفه الرئيس الحريري بقصد الحؤول دون اتساع التباينات الداخلية القوية التي برزت عقب صفقة " حزب الله " مع داعش وزج الدولة اللبنانية فيها قسرا فإذ باعلان الحريري يتسبب بمزيد من التداعيات السلبية التي يخشى ان تظهر معالمها في اول جلسة لمجلس الوزراء مع اتجاه وزراء الى السؤال كيف تتخذ قرارات كبيرة كهذه من دون طرحها على مجلس الوزراء او من دون شراكة سياسية . اما ثالث المحطات ولعلها الاقوى أثرا وصدى فهي الضجة الكبيرة التي احدثها بيان " حزب الله " حول منع طيران التحالف الدولي والاميركي تحديدا قافلة داعش من بلوغ مقصدها في ألبوكمال في دير الزُّور وتحذيره من مجزرة تطاول المدنيين في القافلة . والواقع ان ردود الفعل التي أظهرتها الساعات الاخيرة على هذا الموقف المباغت جدا للحزب فاقت التصور وبدت بحجم المفاجأة التي فجرها الحزب مثيرا تساؤلات كثيرة عن اسرار لم تكشف بعد حول الصفقة جعلته يغامر بموقف هو الاول من نوعه تماما ويتسم بغرابة شديدة . ولن يكون الحزب كما العهد كما الحكومة في موقع مرتاح بل ان الاحراج الشامل يبدو سمة الاسبوع السياسي والعملي الذي سينطلق غدا .