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طرابلس .. إزالة المخالفات، تنفيس احتقان، أم بداية النهاية لهذه المعضلة؟
انطلقت المرحلة الأولى من حملة إزالة المخالفات في طرابلس، بمباركة سياسية وبمؤازرة أمنية من الجيش وقوى الامن الداخلي لعناصر البلدية، في مشهد ربما اعتاد عليه أبناء المدينة، إلا ان الأمل يبقى بنجاح هذه الحملة المستنسخة من حملات مشابهة، كانت بدأت وانتهت على مزيد من الفوضى بأشكالها المتعددة، وضاعفت من مظاهر التشويه التي تجتاح المدينة بدءا من أسواقها الأثرية وصولا الى تجمعات الوافدين من القرى والبلدات مرورا بعمقها التجاري ووسطها.
صباح اليوم بدأت ورش بلدية طرابلس عملية إزالة المخالفات من المدخل الجنوبي لجهة البحصاص ومن منطقة ابي سمراء وصولا الى مستديرة جسر أبو علي، والتي شملت مخالفات البناء و البسطات التي كانت شيدت على الأملاك العامة او الخاصة دون الحصول على تراخيص، على ان تستكمل في مراحل مقبلة لتشمل كافة المخالفات ضمن مراحل اعدت الخطط لها وجرى توفير الغطاء السياسي والأمني لضمان تنفيذها.
بعين المراقب تابع أبناء طرابلس عودة سلطة القانون بعد فترة من الغياب التام وما خلفته من فوضى عارمة كانت عنوان الحملة التي من أجلها حضرت الأجهزة الأمنية ومعها عناصر بلدية طرابلس، بعدما تحصنوا بأمر اليوم، الذي صدر من أعلى المرجعيات في المدينة.
ويمكن القول ان أمر اليوم الذي بوشر العمل به، كان على مستوى المشكلة التي تعاني منها المدينة منذ فترة لأسباب عديدة أبرزها غياب أجهزة الدولة، واستبدالها بسلطة أمر واقع أعطت لنفسها الحق باستباحة تلك المناطق تحت عناوين عديدة ومنها على وجه الخصوص الوضع الاقتصادي الذي دفع بمئات الأشخاص إلى المخالفة مرغمين لتأمين قوة أولادهم.
وإذا نجحت الأجهزة الأمنية في بسط سلطة القانون في تلك المناطق، إلا ان الأمر يبقى رهن الأيام المقبلة لمعرفة جدية المعنيين في منع عودة تلك البسطات وللتأكد من عدم حصول تدخلات سياسية او أمنية، وان لا تكون الحملة ″فشة خلق″ لتنفيس الاحتقان في المدينة من الفوضى الموجودة.
وتؤكد المعلومات ان ″المشكلة لا تكمن في المناطق التي بدا العمل فيها رغم أهمية تنظيم المخالفات فيها كونها واجهة طرابلس، الا ان الأهم هو في استكمال الحملة وصولا الى الأسواق والمناطق الشعبية، خصوصا بعد اعتراضات الاهالي خلال ازالة البسطات عند دوار ابوعلي ، ما اضطر القوى الامنية الى تأجيل عملية ازالة المخالفات في تلك المنطقة ″.
وتضيف المعلومات″ان أبناء طرابلس عايشوا العديد من الحملات التي انطلقت دون ان تستكمل، وهم اليوم ينتظرون النتيجة النهائية قبل الحكم، خصوصا وان لهم تجارب مع البلدية ومنها على سبيل المثال قضية الابقار الشاردة التي تنطلق من العشوائيات في منطقة الشلفة في ابي سمراء تحديدا، وتصول وتجول في الطرقات العامة، ولم تنفع كل المحاولات والمناشدات في منع هذه الظاهرة السلبية″.
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