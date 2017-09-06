التيار الوطني الحر في ورطة أم مأزق؟

يُجمع العديد من المراقبين والمتابعين على أن التعاطف والتأييد اللذين حققهما التيار الوطني الحر قبل وصول رئيسه السابق النائب العماد ميشال عون الى موقع رئاسة الجمهورية لن يتكرر في المدى المنظور نظراً لعوامل عديدة يتم تلخيصها بالآتي:

الكاريزما التي تمتع بها رئيس الحكومة وقائد الجيش السابق وحوّلت مؤيديه الى “عونيين” قبل أن تُطلق “تسمية التيار” كانت كافية للتأسيس المريح، من دون العودة الى فتح فروع أو حث المؤيدين على حمل البطاقات الحزبية. وذلك نظراً لدقة وحساسية الظروف التي رافقت تولي العماد عون لهذين المنصبين إضافة الى فترة نفيه في فرنسا، والتأييد الذي حظي به من فئات عدة ومتنوعة.

الخطأ الذي ارتكبه العونيون في “نفخ” نتائج التحالف الذي تحقق مع حزب القوات اللبنانية ولم يعمر طويلاً. فما إن وصل العماد عون الى قصر بعبدا حتى بدأ “النقار” يتوسع بين الطرفين حيث أن حسابات حقل الطرفين في معراب لجهة الحصص ومضمون الاتفاقات غير المعلنة، قد سقطت سريعاً لاسيما عندما بدأ حلم رئاسة الجمهورية يتسلل الى وجدان وزير الخارجية جبران باسيل، الامر الذي لم يهضمه على الاقل حتى الآن رئيس حزب القوات سمير جعجع الذي وعد نفسه أن يكون التالي في قصر بعبدا.

قانون النسبية الذي تم اعتماده في المجلس النيابي والذي ستقام على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة في ربيع العام 2018 سيجبر الطرفين اللذين عقدا زواجاً مارونياً كما قيل حينها، على القبول بمبدأ “بطلان ذلك الزواج”، على قاعدة أن الاتفاق المتكامل لن يكون في مصلحة أيٍ منهما، واكبر مثال على ذلك هو ما سيحدث في قضاء كسروان، الذي شكّل حكراً مقفلاً على التيار الوطني الحر لدورتين انتخابيتين. ولكن في القانون النسبي لن يكون في مقدور أي فريق مهما بلغ حضوره من شأن، الحصول على أكثر من نائبين فقط من أصل خمسة، فهناك ثلاثة مقاعد ستتنافس عليها قوى لها حضورها ابتداء من القوات اللبنانية عبر شخصية مستقلة، والنائب السابق منصور غانم البون، والوزير السابق الشيخ فريد الخازن، والوزير السابق زياد بارود ناهيك عن تكتلات حزبية وعائلية ستدلو بدلوها في هذه الساحة التي يعتبرها التيار البرتقالي ملعبه الخاص.

ولكل ذلك وسواها من التداعيات، يبدو أن توقعات مرجع سياسي شمالي بأن التيار الوطني الحر لن يستطيع تحصيل اكثر من ثلاثة عشر نائباً على مستوى لبنان، ستعّبر عن الواقع، وبالتالي فان حديثه عن القوة المسيحية الأكبر قبل الانتخابات الرئاسية الاخيرة، ستكون أمام ورطة لا بل مأزق خصوصاً وان قوى مسيحية أخرى ستعتبر نفسها قد حققت حضوراً ملموساً مهما بلغت قوة تمثيلها!