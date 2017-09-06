العاصفة تهبّ على الحكومة مرّتين في أسبوعين

جنود ينفذون مناورة قتالية بالذخيرة الحية في حقل رماية حامات. (م. ت.)

هل يعود الوزير السعودي ثامر السبهان قريباً الى بيروت كما كان مقرراً، بعد تغريدته عن “حزب الله” واصفاً إياه بأنه “حزب الشيطان”، داعياً اللبنانيين، القريبين من المملكة العربية السعودية حكماً، الى “الاختيار معه (الحزب) أو ضده” لان ما “يفعله من جرائم لا انسانية في أمتنا سوف تنعكس آثاره على لبنان حتماً”. وماذا سيحمل في جعبته الى الفريق السيادي، وخصوصاً بعد تصريحات أعقبت التغريدة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير اتهم فيها الحزب أيضاً بالارهاب اذ أن “إيران تزعزع استقرار المنطقة من خلال حزب الله والهجمات الإرهابية”؟

الموقف السعودي المستجد ينعكس سلباً على حركة رئاسة الحكومة، و”تيار المستقبل” ضمناً، بعدما تفرق عشاق الفريق السيادي الذي شكل واجهة التصدي للحزب والمحور السوري – الايراني. ويأتي التصعيد السعودي بعد التسوية السياسية التي أفضت، وبموافقة رئيس الحكومة، الى التوافق مع “حزب الله” والنظام السوري على اخراج مسلحي “داعش”، والاستثمار السياسي الذي صب في مصلحة الحزب والمحور الذي يمثله.

ويرى متابعون ان المملكة تحث الفريق المعارض للحزب، على اعادة توحيد جهوده، وعدم الاستسلام للواقع الذي يحاول الحزب فرضه على لبنان قبيل التسويات التي يمكن ان تحصل في المنطقة. وفيما تخوف هؤلاء من انعكاس سريع على الحكومة الائتلافية، طمأن الرئيس نبيه بري زواره الى الوضع الحكومي، وقال: “لا خوف عليها. وأحسن من هيك حكومة ما فش”، ما يعكس اطمئناناً ضمنياً الى ان السعودية حريصة رغم كل شيء على التسوية الداخلية التي افضت الى انتخاب الرئيس ميشال عون وعودة سعد الحريري رئيساً للحكومة.

وقالت مصادر نيابية لـ”النهار” ان العاصفة هبت على الحكومة مرتين في مدة قصيرة. فالمسعى لـ”التطبيع” مع النظام الأسدي وذهاب وزراء الى دمشق واطلاقهم مسيرة تنسيق من دون اعتبار لرئاسة الحكومة وللتهم التي يوجهها النظام اليها، لفح الحكومة برياح عاتية تمكنت من مواجهتها بفضل حكمة الرئيس الحريري، واليوم تهب عاصفة ثانية لا نعلم مدى تاثر الاطراف بها، وهي اليوم تهب في الاتجاه المعاكس.

وعلمت “النهار” من مصادر اعلامية حزبية انه سيصار الى تجنب الرد على التصريحات السعودية وخصوصاً في اليومين المقبلين، ولن تطرح على طاولة مجلس الوزراء غداً الخميس، قبل الانتهاء من تكريم العسكريين الشهداء المقرر الجمعة قبل الظهر في وزارة الدفاع، في احتفال كان مقرراً الخميس لكنه ارجئ بسبب زيارة رئيس دولة افريقيا الوسطى للبنان الاربعاء والخميس.

واذا كانت نتائج فحوص الحمض النووي ستعلن في العاشرة صباح اليوم مؤكدة هوية الجنود، فان قائد الجيش سيلتقي الاهالي صباحاً، مستبقاً احتفال اليرزة لأداء تحية الشرف للشهداء العشرة الذي سيحضره رئيس الجمهورية.

وفي هذا الاطار، وجّه وزير العدل سليم جريصاتي كتاباً الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود طلب فيه إجراء التعقبات في شأن جرائم قتل تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الارهابيين عسكريين في عرسال من الجيش وقوى الامن الداخلي، ، على ان تشمل هذه التعقبات جميع الجرائم المتفرعة وجميع الاشخاص الذين شاركوا أو تدخلوا أو حرضوا على ارتكابها.

وكان رئيس الجمهورية أوكل الى جريصاتي متابعة الملف بعدما أدرك من التداول الاعلامي ومن القراءات السياسية ان اللجنة النيابية لم تعد واردة بعد خطاب رئيس مجلس النواب الذي رفع المسؤولية عن كل من رئيس الحكومة السابق وعن قائد الجيش السابق. وتجنب عون تكليف المجلس العدلي القضية لأنه قد يثير انقساماً داخل محلس الوزراء.

وأكد وزير العدل لـ”النهار” ان هذا الملف سيصل الى خواتيمه في القضاء والوزير السياسي أي وزير العدل سوف يسعى بكل ما لديه من قوة وتصميم متكلاً على التكليف الرئاسي لإبعاد السياسة كلياً عن مجريات الملف، لأن السياسة ان دخلت ستفسده”.

التشريع

من جهة ثانية، سيرأس الرئيس بري اليوم الأربعاء هيئة مكتب المجلس بغية تحديد موعد لجلسة تشريعية في النصف الثاني من أيلول الجاري. وكان قد تشاور والرئيس الحريري في هذا الموضوع بسبب سفر الثاني إلى روسيا في 11 أيلول الجاري يرافقه عدد من الوزراء.

وعلق بري أمام زواره على الطعن في قانون الضرائب أمام المجلس الدستوري و انه يحق له إدخال تعديلات أو طلب أبطال مواد فيه يعتبرها مخالفة. وبناء على ما يقرره المجلس الدستوري، يأتي عمل البرلمان في مقاربة المواد التي وردت في القانون. ويظهر بري في موقع غير القلق على نسف المجلس الدستوري القانون بأكمله.

المدارس

في التربية، أيد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي دعوة الرئيس بري الى اعتبار المدرسة الخاصة مؤسسة ذات منفعة عامة ومدها بالدعم اللازم لاستمرارها في تأدية رسالتها التربوية، لكن رئيس اللجنة الاسقفية للتربية المطران حنا رحمة ذهب أبعد من ذلك بكثير اذ اعتبر، وفي حضور وزير التربية مروان حمادة، خلال افتتاح مؤتمر الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية، ان سلسلة الرتب والرواتب معلقة “حتى لا نقول انها غير موجودة الى حين تعديلها”، مؤكداً ان المدارس لن تلتزم بها ولن تدفعها لأنها لن تزيد الاقساط على الأهالي. وقد استدركت الأمر الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية التي حذفت هذه العبارة من الخبر الذي وزعته لاحقاً، في مسعى لعدم قطع الحوار الذي اطلقه حماده والذي يعقد جلسة ثانية غداً الخميس.