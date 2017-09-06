- ميقاتي: لشمول التحقيق بأحداث عرسال وجولات عنف طرابلس
- الحريري يعوّض على مصروفي «أوجيه» من جيب الدولة؟
- شذى حسون: الفنّ خدّاع وزواجي سيكون عراقياً مغربياً
- هيفاء وهبي ترتدي قميص نوم من الساتان في الكواليس وتجلس بطريقة فاضحة
- "لو موند" تكشف: فضيحة البيض السام تطال لبنان.. مُلوّث بمبيد القمل الأحمر
- اكتشاف ثقبٍ أسود يساوي الشمس 100 ألف مرة يختبئ داخل سحابةٍ سامة.. هكذا سيمهِّد لحدثٍ رهيبٍ بقلب مجرَّتنا!
- أستراليا: مهرجان سيدني لعيد الاضحى المبارك.. المشاريع تنشر الفرحة في الافاق
- مسؤولة لبنانية: صفقة حزب الله-داعش برعاية إيرانية-قطرية
- العاصفة تهبّ على الحكومة مرّتين في أسبوعين
- خصوم حزب الله وتسوية ″داعش″: مخطىء ولو أصاب!
- التيار الوطني الحر في ورطة أم مأزق؟
- ممثلة أميركية: أنا والأمير هاري في "حالة غرام"
- حبسوها في غرفة وسحبوا منها هاتفها النقال.. شاب في أميركا يستدعي والديه من الهند لمساعدته في ضرب زوجته!
- قرابين على روح "صدام حسين"!
- بعد دفاعها عن رغبتها في التعري.. باريس جاكسون عارية على إنستغرام لإظهار وشم جديد
- الحمام الشرقي.. الجنة المجهولة التي يطرد منها الصبية
- وقع المصور ارضا بسبب جمال العروس
- حدث في مثل هذا اليوم September 6, 2017
- توقعات الأبراج ليوم September 6, 2017
- لبنان مُقْبِلٌ على «قتالٍ سياسي» حول «ورقة» النازحين... الثمينة
- سليمان وصقر يفندان اتهامات الموسوي السبهان:لجرائم «حزب الله» آثار في لبنان
- جريصاتي يطلب ملاحقة الدواعش بعد ترحيلهم
- الراعي يطالب الدولة بدفع الفروقات وازمة بين حماده والمدارس الخاصة
- بعد السبهان... الجبير: إيران تزعزع المنطـقة عبر «حزب الله»
- التحقيق في قضية العسكريين: محاسبة القتلة أم رعاتهم؟
ميقاتي: لشمول التحقيق بأحداث عرسال وجولات عنف طرابلس
إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الرئيس نجيب ميقاتي في الديمان ظهر اليوم وعقد معه خلوة تناولت الأوضاع الراهنة.
ثم شارك في جانب من اللقاء الوزيران السابقان نقولا نحاس ووليد الداعوق والدكتور خلدون الشريف والنائب البطريركي العام المطران جوزيف نفاع ورئيس مجمع التربية الكاثوليكية في الفاتيكان المونسنيور جوزيف فرسالدي.
بعد اللقاء أدلى الرئيس ميقاتي بالتصريح الآتي:
عقدت لقاء شاملا مع صاحب الغبطة تطرقنا خلاله الى كل المواضيع المستجدة على الساحة اللبنانية. اليوم هموم الناس كثيرة منها موضوع الغلاء وتكاليف بداية العام الدراسي والاقساط المدرسية وقضية النفايات والفساد والهدر، كل هذه المواضيع تطرقنا اليها وكانت وجهات النظر بيني وبين صاحب الغبطة متفقة على وجوب أن تقوم الدولة بواجبها كاملا في خدمة المواطن.
صحيح أن الهموم السياسية الكبيرة طاغية هذه الأيام، ولكن الأمور اليومية خاصة المتعلقة بهموم المواطن يجب أن تأخذ حيزًا أكبر من العمل الحكومي.
خلال اللقاء أيضًا عبرنا عن تأييدنا الكامل للجيش اللبناني والتضحيات التي يبذلها على كل الاراضي اللبنانية. وقلت لغبطته أنّ الحرب الأهلية تكون عادة بالمعارك والمواجهات المسلحة ولكن لها وجه آخر وهو شحن النفوس، وأننا نلاحظ اليوم ان بعض النفوس معبأة بين مختلف الطوائف مما يقتضي من رؤساء الطوائف الروحية ورجال الدين العمل على جمع الشمل أكثر فأكثر.
وأضاف: خلال اللقاء أيضا تطرقت الى أهمية صدور موقف واحد مما يحدث في ميانمار والصمت الدولي الكامل من عملية التهجير القسري التي تحصل هناك.
وردًا على سؤال قال: تحدثنا أيضا مع صاحب الغبطة في موضوع الجيش والتضحيات التي يبذلها وأكدنا وقوفنا الى جانبه في كل الظروف، وإنني على ثقة أن الجيش لم يقصر في القيام بدوره بل كان دائما الى جانب أهله، وهو لا يتحمل أي مسؤولية مباشرة، لأن الدستور نصّ على أنّ السلطة الاجرائية مناطة بمجلس الوزراء والقوات المسلحة تخضع لإشراف وامرة مجلس الوزراء الذي يتمتع بثقة مجلس النواب. أما في ما يتعلق بالكلام عن تحقيق في الأحداث التي حصلت، فإنّ التحقيق يجب أن يأخذ مجراه الكامل ولا يقتصر على ما حدث في عرسال، لا بل أنا اطالب أيضًا بالتحقيق في ما حدث من معارك وجولات عنف في مدينتي طرابلس خلال الأعوام 2011 و2012 و2013 وأن يكون تحقيقًا عسكريًا وسياسيًا لتحديد المسؤوليات عن هذه الأحداث.
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- ميقاتي: لشمول التحقيق بأحداث عرسال وجولات عنف طرابلس
- الحريري يعوّض على مصروفي «أوجيه» من جيب الدولة؟
- "لو موند" تكشف: فضيحة البيض السام تطال لبنان.. مُلوّث بمبيد القمل الأحمر
- مسؤولة لبنانية: صفقة حزب الله-داعش برعاية إيرانية-قطرية
- العاصفة تهبّ على الحكومة مرّتين في أسبوعين
- خصوم حزب الله وتسوية ″داعش″: مخطىء ولو أصاب!
- التيار الوطني الحر في ورطة أم مأزق؟
- لبنان مُقْبِلٌ على «قتالٍ سياسي» حول «ورقة» النازحين... الثمينة
- سليمان وصقر يفندان اتهامات الموسوي السبهان:لجرائم «حزب الله» آثار في لبنان
- جريصاتي يطلب ملاحقة الدواعش بعد ترحيلهم
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)