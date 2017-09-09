- تقديرات إسرائيلية بتراجع غير مسبوق لنصر الله
- مسارات خطوط الغاز في المنطقة تتمذهب كاميكازيّاً
- قوته تعدَّت 8 درجات بمقياس ريختر.. مقتل العشرات في أقوى زلزال يضرب المكسيك منذ 85 عاماً
- كندا تبيع الماريغوانا للترفيه عن مواطنيها.. سيجدونه بالمتاجر الحكومية وعلى الإنترنت وبسعر أقل من السوق السوداء
- كانا يستعدان للزفاف لكنها رحلت في حادث سير أليم.. شاهد رجل يتزوج من حبيبته المتوفاة وهي في نعشها
- تنام على أساس أنها امرأة وتستفيق كرجل
- الخطة تشمل تغطية عاصمتين عربيتين بالكامل.. هذه المساحة التي نحتاجها لتزويد المدن الكبيرة بالطاقة الشمسية
- المقاتلون الشيشان في سوريا.. هذه هي المجموعات الثلاث المرعبة التي يخشاها المدنيون
- بعد قصف منشأة عسكرية داخل الأراضي السورية.. هآرتس: هل أطلقت إسرائيل النار على قدميها؟
- مجلس الأمن.. كوريا.. إسرائيل.. إيران
- مقتل «أمير» دير الزور ووزير حرب «داعش»
- الجيش السوري يبدأ هجوماً لفك حصار مطار دير الزور
- 145 قتيلاً من جماعة الحوثيين وعلي صالح
- حبيبنا كيم جونغ أون
- تناقضات الليبراليّة العربيّة وأنماط استخدامها
- بري: لن أقبل بغير التسجيل المسبق للمقترعين
- الرياض تساوي «حزب الله» بـ«داعش» وسلام يردّ على عون: إرفعوا السرّية
- الانقسامات السياسية في لبنان تعصف بانتصار المؤسسة العسكرية
- تشييع رسمي وشعبي ونثر الورود والارز على مواكب الشهداء
- الجيش اللبناني ينتشر قرب حدود سورية
- لبنان يُشيّع شهداءه الضحايا على يد «داعش»
- لبنان المفجوع ودّع عسكرييه العشرة في مشهدٍ وطني جامِع
- سورية: «انتهت» الحرب ... ولبنان في الضوء الأحمر
- ترمب على خط أزمة قطر
- توقعات الأبراج ليوم September 9, 2017
تقديرات إسرائيلية بتراجع غير مسبوق لنصر الله
ذكر موقع "أن آر جي" الإسرائيلي أن التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية تشير إلى أن الوضع الذي يعيشه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وصل مرحلة غير مسبوقة من التراجع، في ظل تورطه المستمر في القتال في سوريا.
وأوضح الخبير العسكري في الموقع يوحاي عوفر أنه في ظل مواصلة الحزب محاولاته للحصول على مزيد من الأسلحة واستهداف إسرائيل لهذه الأسلحة، يعاني ضائقة اقتصادية خاصة مع عدم تحويل إيران كامل مستحقاته المالية السنوية.
وأضاف عوفر أنه على الصعيد العسكري فرغم عمل الحزب على تحسين قدراته منذ انتهاء حرب لبنان الثانية 2006 باقتناء المزيد من الأسلحة والمعدات والصواريخ، فإن إسرائيل استمرت في ملاحقته وتدمير أي تطوير لإمكانياته العسكرية، الأمر الذي تسبب بأضرار كبيرة للمنظومة العملياتية للحزب.
وأشار الخبير إلى أنه بسب التطورات السياسية المتلاحقة في المنطقة، فإن حزب الله يتأثر بصورة مباشرة بما يشهده الشرق الأوسط، لاسيما عقب انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة، وما أحدثه من تغير جوهري في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط.
ولفت عوفر إلى أن هناك تقديرا إسرائيليا بأن الهزات التي تشهدها المنطقة ستتواصل، ومن المتوقع أن تؤثر سلبا على حزب الله، خاصة على مكانة نصر الله.
وأوضح أن إيران، الحليف الأقوى لحزب الله، تبذل جهودا لتقوية قدرات حزب الله العسكرية، رغم أنها لم تحول كامل تعهداتها المالية، وهو ما يبقي الحزب بنظر إسرائيل التهديد المركزي في المنطقة أكثر من تنظيم الدولة الإسلامية.
ومما ذكره الكاتب أن من بين 16 ألف مقاتل شيعي يقاتلون داخل سوريا، فإن معظمهم تابعون لحزب الله، وقد قتل الآلاف منهم خلال سنوات القتال في سوريا، في حين قتل سبعمئة فقط منهم خلال حرب إسرائيل على لبنان عام 2006، ومنذ بداية العام الجاري فقد الحزب خمسين من مقاتليه في سوريا.
وختم بالقول إن نصر الله يبدي خشية متزايدة من جنازات مقاتليه من أنحاء لبنان، لأنه مطلوب منه الإجابة عن السؤال الذي يسأله أهالي القتلى عن سبب دفعهم لهذه الأثمان والضحايا من أجل نظام بشار الأسد وليس من أجل لبنان.
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- كيم تتعرّى بشكل تامّ في مكان عام!
- هيفاء تودع فصل الصيف على طريقتها
- عارية أمام الهرم.. هكذا انتهت مغامرة عارضة بلجيكية وصديقتها في قبضة الشرطة
- بعد دفاعها عن رغبتها في التعري.. باريس جاكسون عارية على إنستغرام لإظهار وشم جديد
- بجيش مليونيٍّ "مستعد للموت".. الزعيم الشيشاني رمضان قديروف يسرق الأضواء من بوتين والبغدادي
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- تقديرات إسرائيلية بتراجع غير مسبوق لنصر الله
- بري: لن أقبل بغير التسجيل المسبق للمقترعين
- الرياض تساوي «حزب الله» بـ«داعش» وسلام يردّ على عون: إرفعوا السرّية
- الانقسامات السياسية في لبنان تعصف بانتصار المؤسسة العسكرية
- تشييع رسمي وشعبي ونثر الورود والارز على مواكب الشهداء
- الجيش اللبناني ينتشر قرب حدود سورية
- لبنان يُشيّع شهداءه الضحايا على يد «داعش»
- لبنان المفجوع ودّع عسكرييه العشرة في مشهدٍ وطني جامِع
- مُنافسة قواتية لمُرشح القوات في كسروان!
- المشنوق: الانتخابات النيابية في خطر
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)