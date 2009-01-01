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انتخابات 2018
دائرة المتن الشمالي: تفيد مصادر «متنية» مطلعة بأن هناك ثلاث لوائح متنافسة في دائرة المتن (8 نواب: 4 موارنة ـ 2 أرثوذكس ـ 1 كاثوليك ـ 1 أرمن):
1- لائحة التيار الوطني الحر وحلفائه: ابراهيم كنعان ـ ابراهيم الملاح ـ طانيوس حبيقة ـ نبيل نقولا (موارنة)، الياس بو صعب ـ غسان مخيبر (أرثوذكس)، إدي معلوف (كاثوليك)، هاغوب بقرادونيان (أرمن).
2- لائحة تحالف الكتائب ـ ميشال المر، ومن أبرز رموزها: سامي الجميل ـ رازي الحاج (موارنة)، ميشال المر (أرثوذكس)، سلمان سماحة (كاثوليك).
3- لائحة القوات اللبنانية وحلفائها، ومن أبرز أعضائها: إدي أبي اللمع ـ سركيس سركيس (موارنة)، ملحم الرياشي (كاثوليك).
الناخبون على لوائح الشطب نحو 190 ألف ناخب يتوقع أن يقترع منهم نحو 102000 (54%)، فيكون الحاصل الانتخابي (عدد المقترعين مقسوم على عدد المقاعد) 12750 مقترعا، أي إن اللائحة التي تحصل على أقل من هذا الرقم تصبح خارج المنافسة.
وفق التوقعات الأولية، استنادا الى استطلاعات هذه المرحلة وفي عدد الأصوات التفضيلية:
- عن الموارنة: سامي الجميل (أول) مع 13 ألف صوت (تفضيلي)، ابراهيم كنعان (ثانيا) مع 12 ألفا، ابراهيم الملاح (ثالثا) مع 8 آلاف صوت.
- عن الأرثوذكس: ملحم الرياشي (أول) مع 6000 صوت، إدي المعلوف (ثاني) مع 5500 صوت.
- الأرمن: هاغوب بقرادونيان مع 7000 صوت.
دائرة الأشرفية: في دائرة الأشرفية (8 مقاعد: 1 أرثوذكس ـ 1 ماروني ـ 1 كاثوليك ـ 1 أقليات ـ 4 أرمن) عن ثلاث لوائح:
1- لائحة القوات اللبنانية وحلفائها، ومن أبرز أعضائها: ميشال فرعون (كاثوليك)، عماد واكيم (أرثوذكس)، ريشار قيومجيان (أرمن)، رياض عاقل (أقليات).
2- لائحة التيار الوطني الحر وحلفائه، ومن أبرز أعضائها: نقولا صحناوي (كاثوليك)، مسعود الأشقر (ماروني)، نقولا شماس (أرثوذكس)، ميشال دي شادرفيان (أرمن)، حبيب افرام (أقليات).
(نقولا شماس محسوب على تيار المستقبل ويكون على لائحة التيار مقابل المقعد الإنجيلي الذي يعطيه المستقبل للتيار، وسيكون على الأرجح إدغار طرابلسي).
3- لائحة تحالف الكتائب المجتمع المدني، ومن أبرز أعضائها: نديم الجميل (ماروني)، زياد عبس (أرثوذكس)، شربل نحاس (كاثوليك)، سيرج طورسركيسيان (أرمن)، توفيق هندي (أقليات).
في هذه الدائرة 148568 ناخبا يتوقع أن ينتخب منهم نحو 63 ألف مقترع، فيكون الحاصل الانتخابي 7870 مقترعا.
وفق تقديرات أولية:
٭ نديم الجميل يفوز بالمقعد الماروني (مع 5000 صوت تفضيلي) ويواجه منافسة جدية من مسعود الأشقر.
٭ ميشال فرعون يفوز بالمقعد الكاثوليكي (مع 5500 صوت).
٭ ريشار قيومجيان يفوز بأحد المقاعد الأرمنية (مع 4000 صوت).
٭ التنافس شديد على المقعد الأرثوذكسي بين نقولا شماس وعماد واكيم وزياد عبس.
وهناك مرشحون جديون في هذه الدائرة حسموا أمر ترشحهم ولم يحسموا تحالفاتهم، واللوائح التي سيكونون فيها والتي تظل خاضعة للتبدل حتى إشعار آخر، ومن أبرزهم: دافيد عيسى (كاثوليك)، جورج شهوان (ماروني)، طارق عمار (مجتمع مدني أرثوذكس)، نادين لبكي (مارونية مجتمع مدني)، ميشيل تويني (أرثوذكس).
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