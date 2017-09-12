تخبُّط الحكم يتهدَّد الملفات الأكثر إلحاحاً

المخرج السينمائي زياد دويري لدى خروجه من التحقيق أمس في المحكمة العسكرية. (أ ف ب)

يتخبط المشهد الرسمي والسياسي في كثير من الارباك في ظل الاهتزازات المتعاقبة التي أصابت الحكم والحكومة في الفترة الأخيرة وان يكن مجمل المعطيات يؤكد ان هذه الاهتزازات لن تتطور في اتجاه يهدد الحكومة. وربما كان التحرك الديبلوماسي اللبناني ضد الخروقات الجوية الاسرائيلية فوق صيدا وبعض الجنوب مناسبة لتعويض صورة التفكك الرسمي، علماً ان ثمة تعويلاً في اطار التحرك الخارجي على المحادثات التي سيجريها اليوم وغدا رئيس الوزراء سعد الحريري مع المسؤولين الروس الكبار ويتوجها بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولم تخف أوساط وزارية بارزة عبر "النهار" تخوفها من ان ترتد التباينات المتصاعدة بين اركان الحكم والحكومة ولا سيما بين الحلفاء بينهم التي ظهرت بقوة في الآونة الاخيرة على ملفات حساسة لم تعد تحتمل تأجيلاً ومنها بت الخلاف الحاصل حول تنفيذ قانون الانتخاب الجديد الذي بات يشكل خطراً حقيقياً على الاستحقاق الانتخابي النيابي بكل ما يعنيه ذلك من تداعيات بالغة السلبية ما لم يتم استدراك الامر بسرعة واعطاء الانطباع الايجابي المطلوب للداخل والخارج عن جدية الدولة في اجراء الانتخابات. ولفتت الأوساط الى معطيات جديدة لم يعد ممكناً تجاوزها تتمثل في ان نجاح الجيش اللبناني في تحرير الجرود الشرقية لم يعد يسمح لاركان السياسة بأي تهاون حيال الالتزام الانتخابي لأن المجتمع الدولي الذي يسعى معه لبنان الى حل أزمة النازحين السوريين وتعزيز قدرات جيشه لن يقبل بعد الآن أي تسويف رسمي وسياسي في اجراء الانتخابات. كما ان الأوساط لم تخف تخوفها من الاستمرار في ضخ أجواء التوتر السياسي المتصل بملف التحقيق في أحداث عرسال وخطف العسكريين وقتلهم، اذ لاحظت ان التباينات اتسعت بين أركان الحكم والحكومة في هذا الشأن ولا وحدة موقف تحصن التحقيق أو الاتجاهات التي يجب سلوكها بعدما برزت مؤشرات تسييس واضحة في بعض محطات التعامل السياسي والرسمي مع هذا الأمر.

كما ان انتظار ما سيؤول اليه الطعن في قانون الضرائب لبت مصير سلسلة الرتب والرواتب يثير شكوكاً واسعة في مدى تماسك الحكومة في حال اتخاذ المجلس الدستوري قراراً يؤثر بقوة على الضرائب وتساؤلات عن البدائل التي ستلجأ اليها الحكومة ومجلس النواب.

الا ان المصادر السياسية المختلفة تجمع على أن الرئيس الحريري الحريص على الاستقرار الحكومي سيواظب على تفكيك كل لغم يتهدّد حكومته. وهو متفق مع "حزب الله" ضمناً على حماية الاستقرار السياسي والأمني بدءاً من الحكومة. ولاحظت انه على رغم تفاقم الاستقطاب الذي أصاب الحكومة وتراكم الانقسامات حيال الكثير من الملفات السياسية وغير السياسية، وهذا متوقّع مع اقترب موعد الانتخابات النيابية، الا "ان الشرّ الذي لا بد منه" الذي عناه رئيس مجلس النواب نبيه بري هو بقاء الحكومة. أما الأسباب وراء صون الحكومة فكثيرة ويدركها جميع الأفرقاء، وأبرزها ان لا امكان لتغيير الحكومة ولا بديل من توازناتها الحالية. حتى انها اذا وصلت الى الاستقالة فهي ستستمر في تصريف الاعمال انما دونما قدرة على أخذ القرارات وهذا يعني تعطيلها وشلّ البلد.

وسجل في اطار المواقف البارزة من هذا الملف تحميل حزب الكتائب أركان السلطة السياسية "المسؤولية الكاملة إزاء التنازل عن السيادة الوطنية وتعريض الجيش واللبنانيين للخطر"، مطالباً بـ"لجنة برلمانية لإجراء تحقيق شفاف، بدءاً بتخلي السلطة عن حق الدولة في التفاوض لمصلحة "حزب الله" وحلفائه الإقليميين، وصولاً الى سلب الجيش انتصاره الكامل بالإطباق على الإرهابيين، بعد نقلهم الى خارج الحدود وتخليصهم من قبضة العدالة".

وطالب أيضاً بـ"أن يطاول تحقيق اللجنة البرلمانية أي اهمال أو خطأ محتمل أدى الى أسر جنودنا الابطال والتلكؤ عن تحريرهم، وان يشمل مرحلة عام 2011 عندما رفضت الحكومة التي كان لـ"حزب الله" وحلفائه الأكثرية الغالبة فيها، نشر الجيش على طول الحدود لمنع تسلل الإرهابيين".

لكن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قال أمس لـ"النهار" إن التحقيق الذي تجريه مخابرات الجيش في قضية الشهداء العسكريين محصور في نقطتين هما: مَن أقدم على خطف العسكريين ومَن أقدم على قتلهم.

الحريري في موسكو

وأجرى الرئيس الحريري أمس من مقر اقامته في موسكو اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية جبران باسيل وطلب منه تقديم شكوى الى مجلس الامن ضد اسرائيل لزرعها أجهزة للتجسس في الاراضي اللبنانية وخرق الطيران الحربي الاسرائيلي المتواصل للاجواء اللبنانية وخصوصاً خرق الطائرات الاسرائيلية جدار الصوت فوق مدينة صيدا. وأوضحت مصادر الحريري بعض النقاط الرئيسية للمحادثات التي سيجريها مع المسؤولين الروس ومنها إثارته مسألة عودة النازحين السوريين الى بلادهم في أي تسوية سياسية لسوريا "وأهم شيء بالنسبة الى الحكومة هو تحييد لبنان عن أية صفقات قد تحصل ويتم بحثها الآن". كذلك سيركز على برنامج لدعم الجيش اللبناني بأسلحة متطورة. وسيثير الحريري الطلب من النظام السوري لاتمام عملية ترسيم الحدود اللبنانية السورية لان الترسيم متوقف بين البلدين. وقالت مصادره ان الحكومة اللبنانية حاولت في العام 2010 ترسيم الحدود، لكن الجانب السوري لم يتجاوب معها ولو تمكنت من ذلك في حينه لما كانت اليوم تواجه ما واجهته من مشاكل مع "داعش" وغيره لان الحدود التي يعرف الجميع انها لبنانية والخرائط الموجودة تشير الى ذلك هي المناطق التي كان فيها عناصر "داعش" في البقاع وهذا امر يجب أن يتم.

على صعيد آخر، مرّ "قطوع" استدعاء المخرج السينمائي اللبناني زياد دويري أمام المحكمة العسكرية بعد مصادرة جوازي سفره اللبناني والفرنسي، بسلام، إذ تمت تخليته عقب التحقيق معه ولم توجه اليه أي اتهام.

المحكمة الدولية

في غضون ذلك، سجل تطور بارز أمس في ملفات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اذ أصدر المدعي العام لدى المحكمة نورمن فاريل قراراً اتهامياً في واحد من الملفات الثلاثة التي أعلنت المحكمة تلازمها مع قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري (وهي اغتيال جورج حاوي ومحاولتا اغتيال مروان حمادة والياس المر) وأحاله على قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين للمصادقة عليه. وجاء في بيان للمحكمة ان غرفة الاستئناف ستعقد جلسة علنية لم يُحدد موعدها بعد للنظر في طلب فرنسين تحديد بعض النقاط القانونية في مسائل اولية في المادة 68 الفقرة ز من قواعد الاجراءات والاثبات.

وتتصل هذه المسائل الاولية بتحديد القانون الذي يعتمد في جرم تأليف جمعية الاشرار المنصوص عليه في المادة 335 في قانون العقوبات والفرق بين تأليف هذه الجمعية والمؤامرة.

ويأتي طلب قاضي الإجراءات التمهيدية عقب تقديم المدعي العام قراراً اتهامياً بصورة سرية للمصادقة عليه في 21 تموز 2017، كما جاء في قرار قاضي الإجراءات التمهيدية الصادر في 24 آب الماضي.