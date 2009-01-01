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فيديو للاسير يتعرض للضرب
آخر تحديث: منذ 5 من الساعات 22 من الدقائق
المصدر: ليبانون ديبايتالكاتب:
عدد المشاهدات: 56
قيّم هذا المقال/الخبر:
كشفت محامية احمد الاسير زينة المصري انها تحمل فيديو لموكلها اثناء التحقيق يتعرض فيه للضرب، وتقول انها ضمته الى الملف ليتبين لاحقاً انه اختفى، لكنها تملك نسخة عنه في جيبها وطلبت عرض الفيديو في القاعة امام الجميع, الامر الذي قابله رئيس المحكمة بالرفض.
المصدر: ليبانون ديبايت
أحدث الأخبار - لبنان
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- فيديو للاسير يتعرض للضرب
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