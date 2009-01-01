فيديو للاسير يتعرض للضرب

كشفت محامية احمد الاسير زينة المصري انها تحمل فيديو لموكلها اثناء التحقيق يتعرض فيه للضرب، وتقول انها ضمته الى الملف ليتبين لاحقاً انه اختفى، لكنها تملك نسخة عنه في جيبها وطلبت عرض الفيديو في القاعة امام الجميع, الامر الذي قابله رئيس المحكمة بالرفض.

المصدر: ليبانون ديبايت