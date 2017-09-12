حاكم «المركزي» اللبناني من بين أفضل 9 في العالم

اختير حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه وللسنة الثانية على التوالي، من بين أفضل تسعة حكام في العالم، إلى جانب حكام المصارف المركزية لكل من أستراليا وهندوراس والمغرب والباراغواي وروسيا وتايوان والولايات المتحدة، الذين تميّزوا بنيلهم درجة «A» المرموقة.

وتنشر مجلة «غلوبال فايننس» منذ عام 1994 تقريراً سنوياً تعلن فيه أسماء أفضل حكام مصارف مركزية، في 83 بلداً رئيسياً والاتحاد الأوروبي. وأوضح بيان صادر عن وحدة الإعلام في المصرف المركزي أن هذه الدرجة «تُمنح على أساس النجاح في احتواء التضخم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، والحفاظ على استقرار العملة». ولفت إلى أن «اختيار سلامة، يكرّس الثقة العالمية في النظام المصرفي اللبناني الذي التزم على الدوام تطبيق المعايير الدولية بفضل سياسات مصرف لبنان المالية والنقدية الصارمة». واعتبر أيضاً أنه «يشكل نقطة إيجابية مضيئة للبنان، تبيّن الدور البنّاء الذي يؤديه البنك المركزي اللبناني».