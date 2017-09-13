- بالفيديو...مذيع ينتقم من ضيفته بتمزيق فستانها على الهواء مباشرة
- ولاية تركية تعذب العريس ليلة زفافه
- صَفقة صواريخ “إس 400″ الروسيّة لتركيا تُشكّل انقلابًا استراتيجيًّا في المَنطقة والعالم.. كيف؟ هل التقى أردوغان الأسد سرًّا بوساطة بوتين؟ ولماذا لا نُصدّق النّفي التّركي؟ وهل بات انسحاب أنقرة من الناتو وشيكًا؟
- البطاقة المُمَغنطة أو الإنتخابات غداً.. والحريري يلتقي بوتين اليوم
- إلغاء احتفال النصر: الأسباب (غير) لوجستية!
- الحريري: نريد تعاوناً عسكرياً وتحييد لبنان ميدفيديف: مع سياستكم لأجل وحدة البلد
- الحريري يُطالب روسيا بدعم الجيش اللبناني وبشمول النازحين بالحلول السياسية
- الحريري في روسيا «الآمِر الناهي في سورية» للحدّ من وهج التمدُّد الإيراني في لبنان
- خلافات حول قانون الانتخابات لكن القانون لن يعدل.. الناخب الاول في الشوف وعاليه وليد جنبلاط.. الحريري من الاقليم لن يخوض معركة ضد «الوطني الحر»
- «التيار» لا يُحبُّ الزعَل مع الحريري!
- توقعات الأبراج ليوم September 13, 2017
- سيناريوهات إستباقية للوضع المالي في ضوء قرار المجلس الدستوري
- حصر التحقيق بالجيش وتحييد السياسيين... ما له وما عليه
- سنوات توظيف الارهاب والحرب على الارهابيين
- المناورة الناقصة
- حاكم «المركزي» اللبناني من بين أفضل 9 في العالم
- وضوح ليس بعده وضوح في لبنان
- ريال مدريد يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب
- الاقتصاد العالمي مستقر رغم التحديات والأسواق تشكك في الإصلاح الضريبي الأميركي
- الرئيس سعد الحريري وإنجازات الدبلوماسية الطائرة
- أردوغان يتحدى الناتو بتوقيع اتفاقية منظومة صواريخ روسية
- قطر تصف إيران بـ «الدولة الشريفة» والسعودية ترد: هنيئاً لكم... ستندمون
- طلب صداقة على فيسبوك يكلف أسترالية "تحويشة العمر" .. اقرأ وتعلّم من أخطاء الغير
- فيديو للاسير يتعرض للضرب
- ثنائي باسيل - الحريري.. مصالح متبادلة!
إلغاء احتفال النصر: الأسباب (غير) لوجستية!
لم تهدأ البلاد بعد منذ «تحرير الجرود». غير أن حدّة التوتر انخفضت مع تأجيل العمل التشريعي والحكومي بسبب الحركة الرئاسية في الخارج. حدة التوتر كان ينبغي أن تخفت، نتيجة صورة تجمع الرؤساء الثلاثة، أو ممثلين عنهم، في ساحة الشهداء غداً، وتحديداً في الاحتفال الرسمي الذي كان سيُقام بمناسبة الانتصار على الإرهاب في الجرود. ورغم اكتمال التحضيرات للاحتفال، أعلن عن إلغائه أمس، «لأسباب لوجستية».
لكن مصادر معنية بالاحتفال أكّدت لـ«الأخبار» أنه ألغي نتيجة عدم الاتفاق على برنامجه، فضلاً عن عدم وجود حماسة من الرؤساء الثلاثة للمشاركة فيه. وطُرِحت أسئلة حول ما إذا كان سيحضره عدد كبير من المواطنين، في ظل عدم حشد الأحزاب والقوى السياسية أنصارها للمشاركة. كذلك سأل بعض المسؤولين عن إمكانية ضبط الجمهور، في حال كان المشاركون من مشارب سياسية مختلفة، وعدم التزامهم بشعارات موحّدة.
وعلمت «الأخبار» أن الاحتفال أصلاً كان مقرراً أن يقام في ثكنة رياق للأفواج والألوية التي شاركت في معركة جرود عرسال، قبل أن يتم تغيير المكان ودعوة الرؤساء الثلاثة للمشاركة فيه، من دون أن يكون هناك سبب واضح. وتواردت معلومات تقول إن «قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي جوزف فوتيل كان من بين المدعوين الى احتفال يوم غد». وكان سبق لفوتيل أن جال على جرود رأس بعلبك والقاع وعرسال قبل بدء المعركة بحوالى شهر. كما جرت دعوة عدد كبير من الملحقين العسكريين، من بينهم الملحقان السوري والإيراني.
الاحتفال ألغي بسبب عدم الاتفاق على برنامجه وعدم حماسة الرؤساء الثلاثة
من جهة أخرى، التقى رئيس الحكومة سعد الحريري، أمس، وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في مقر الوزارة. ولفت لافروف بعد اللقاء الى أن «الهدف من هذه اللقاءات تنمية العلاقات»، وقال «إننا ندعم جهودكم وجهود حكومتكم لاستقرار الوضع في لبنان وفي سبيل توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب». وهنأ لافروف لبنان على نجاح العملية العسكرية التي قام بها الجيش اللبناني ضد «داعش». بدوره، عبّر الحريري عن أمله «بعودة اللاجئين السوريين الى سوريا، لا من لبنان فقط، بل من حيث هم موجودون، وذلك من ضمن الحل السياسي أيضاً»، متمنياً أن «تثمر هذه الزيارة دعماً للاقتصاد اللبناني». وتحدّثت مصادر عن إمكان توقيع الحريري اتفاقية تسمح للبنان بالحصول على أسلحة روسية لمصلحة الجيش اللبناني.
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- البطاقة المُمَغنطة أو الإنتخابات غداً.. والحريري يلتقي بوتين اليوم
- إلغاء احتفال النصر: الأسباب (غير) لوجستية!
- الحريري: نريد تعاوناً عسكرياً وتحييد لبنان ميدفيديف: مع سياستكم لأجل وحدة البلد
- الحريري يُطالب روسيا بدعم الجيش اللبناني وبشمول النازحين بالحلول السياسية
- الحريري في روسيا «الآمِر الناهي في سورية» للحدّ من وهج التمدُّد الإيراني في لبنان
- خلافات حول قانون الانتخابات لكن القانون لن يعدل.. الناخب الاول في الشوف وعاليه وليد جنبلاط.. الحريري من الاقليم لن يخوض معركة ضد «الوطني الحر»
- سيناريوهات إستباقية للوضع المالي في ضوء قرار المجلس الدستوري
- حاكم «المركزي» اللبناني من بين أفضل 9 في العالم
- فيديو للاسير يتعرض للضرب
- ثنائي باسيل - الحريري.. مصالح متبادلة!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)