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لجنة تحضيرية لمؤتمر طرابلس

آخر تحديث: منذ 13 من الدقائق
المصدر: سفير الشمال
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أعلن السيد توفيق سلطان، عن تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر طرابلس لوضع خارطة طريق وإعداد الدراسات الفنية والقانونية لاخراج طرابلس من الواقع الأليم الذي تعيشه المدينة.

 

وقال سلطان في بيان له: هذه اللجنة وجدت من المناسب أن يتم عقد المؤتمر في غرفة التجارة والصناعة، بعيدا عن المحاور الانتخابية، وإن كانت ستدعو الجميع دون إستثناء للاتفاق على وثيقة تعرف باسم “وثيقة طرابلس” موقعة وملزمة لمن يوافق عليها.

 

كما أن اللجنة التحضيرية بصدد إعلان لجنة متابعة للمؤتمر ولتنفيذ مقرراته.

 

والى حين عقد المؤتمر بدأت اللجنة القانونية دراسة مراجعة قضائية حول تعطيل إنماء طرابلس بداية، من مشروع إنارة طرابلس وقسم كبير من الشمال من خلال مشروع “نور الفيحاء”، المستكمل الدراسات الفنية والقانونية والموافق عليه من مجلس إدارة كهرباء قاديشا ومن كشركة هرباء لبنان المالكة الأكبر لأسهم كهرباء قاديشا والذي ينتظر بالظاهر موافقة وزير الطاقة، وبالباطن موافقة وزير الخارجية جبران باسيل.

المصدر: سفير الشمال

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