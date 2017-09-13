درباس: ″نور الفيحاء″ حق لطرابلس

إستغرب الوزير السابق رشيد درباس، عدم قيام وزارة الطاقة حتى الآن بالافراج عن ملف شركة ″نور الفيحاء″ التي من شأنها أن تغذي طرابلس وجوارها بالتيار الكهربائي 24 ساعة متواصلة، مؤكدا أنه سيطلب من الرئيس سعد الحريري التدخل لدى وزير الطاقة لكي يأخذ هذا المشروع الحيوي طريقه نحو التنفيذ.

وقال درباس في برنامج نهاركم سعيد على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسالLBC : شركة ″نور الفيحاء″ هي شركة خاصة، ويقف وراءها الرئيس نجيب ميقاتي، وأنا أختلف مع الرئيس ميقاتي في كل شيء، إلا في مشروع هذه الشركة، وأنا قلت له سابقا إعتبرني محامي الشركة في مجلس الوزراء، خصوصا أنه جرى إعداد دراسة قانونية قيمة للشركة من قبل الصديق النقيب بسام الداية، وتم تقديمها الى شركة كهرباء قاديشا التي بدورها رفعتها الى شركة كهرباء لبنان.

وأضاف درباس: الرئيس سعد الحريري قال نريد أن نستأجر لزيادة التغذية الكهربائية، وبالفعل نحن نستأجر من سوريا، ومن البواخر التركية التي تستطيع أن تنجز محطة توليد، وهذا الأمر ينسحب على شركة ″نور الفيحاء″ خصوصا أن شركة قاديشا هي ذات إمتياز وتستطيع التعاقد معها بسهولة، لكن عندما أوصت شركة كهرباء لبنان المالكة لمعظم أسهم شركة قاديشا، بالتعاقد مع ″نور الفيحاء″، جرى تحويل الملف الى وزير الطاقة الذي أبلغ المعنيين بضرورة مراجعة وزير الخارجية.

وتابع درباس: صحيح أن الخارجية تولد الطاقة، لكن الرئيس ميقاتي في خطابه في مجلس النواب، قال صراحة أن هناك مسألة سياسية في هذا المشروع أضعها في عهدة الرئيس سعد الحريري، وكان ذلك بمعرض الاتهام له، وأن أطالب الرئيس الحريري أن يرفع عنه هذا الاتهام وأن يسأل وزير الطاقة ″ليش ما عم تمشي شركة نور الفيحاء″.

وأكد درباس أن من حق طرابلس أن تنعم بالكهرباء 24 ساعة متواصلة، وبكلفة أقل، خصوصا أن على رأس الشركة السيد عثمان غندور الذي تشهد الناس على إستقامته، علما أن الشركة غير مربحة، لكن في النهاية هناك إنتخابات مقبلة، ويبدو أن كل واحد يريد أن يحسب حساب هذه الانتخابات.

وكان درباس عرض للمخالفات القائمة على كورنيش الميناء، منتقدا محافظ الشمال رمزي نهرا لعدم تطبيقه القانون، كاشفا أنه خلال الاجتماع السياسي ـ الأمني الذي عقد في مكتبه تم التوافق على إزالة كل هذه المخالفات، لنفاجئ بعد ذلك باستدعائه المخالفين والتأكيد أمامهم بأنهم في حماية رئيس الجمهورية الذي لا علم له بكل ما يحصل بحسب ما أبلغت خلال إتصالي بالقصر الجمهوري.

وأكد درباس أن المحافظ غير مسموح له الاستنساب، بل عليه أن يطبق القانون بحذافيره، لأن طرابلس ليست ولاية له، أو للتيار الوطني الحر، مخاطبا وزير الداخلية نهاد المشنوق بالقول: ″يا معالي الوزير، في طرابلس ترفع صور كبيرة لك، والناس تعتبرك حامي الحمى، وطرابلس تحبك وأنت تحبها، فتفضل يا حامي الحمى وإحمي مدينتنا من المخالفات، خصوصا أن المحافقظ يتبع لسلطتك″.