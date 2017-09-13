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المصنفة ايضاً في: لبنان, تقارير بالفيديو

بالفيديو.. طفل يروي كيف صُلب على الشجرة لاغتصابه في طرابلس

آخر تحديث: منذ 41 من الدقائق
المصدر: الجديد
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 82
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اثارت قناة الجديد عبر تقرير, قضية طفل يروي كيف تم تعذيبه ومحاولة اغتصابه بعد خطفه من قبل 4 شبان معروفين الهوية وصلبه على شجرة وممارسة افظع انواع العنف ضدّه.

 

تروي والدة الطفل فاطمة هرموش المُطلّقة بحسرة, كيف صُلب ابنها الوحيد على الشجرة بهدف الاغتصاب, وقالت " خطفوه في صندوق السيارة من ابي سمراء, واخذوه الى منطقة مقطوعة." ثمّ عددت الام اسماء المعتدين على طفلها متّهمة كل من نصر وعبدالله واسامة وعلاء هرموش, كاشفة انهم جميعا راشدين.

 

واكدت فاطمة انهم قاموا بضرب ابنها ضربا شديدا حتى انه أغمى عليه أكثر من مرّة, وقاموا بربطه على شجرة.. وغصت الوالدة بدموعها قبل ان تكمل انها تقدّمت بالشكوى على احد المعتدين في مخفر ابي سمراء في طرابلس, مشيرة ان احد لم يحرّك ساكنا بقضية ابنها رغم تقدمها بشكوى.

 

وتمنت الوالدة على رئيس مكتب الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب المقدّم جوني حداد ان ينظر في قضية ابنها وان يتابعها.

المصدر: الجديد

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