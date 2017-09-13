إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | بالفيديو.. تضارب وصراخ في مطار بيروت
المصنفة ايضاً في: تقارير بالفيديو, لبنان

بالفيديو.. تضارب وصراخ في مطار بيروت

آخر تحديث: منذ 34 من الدقائق
المصدر: صفحة "وينيه الدولة؟" - فايسبوك
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 71
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

بالفيديو.. تضارب وصراخ في مطار بيروت

ذكرت صفحة “وينيه الدولة” عبر “فايسبوك” ان اشكالا فرديا وقع مساء امس خلال انتظار الركاب دورهم في الوصول الى الطائرة بين عدد من الركاب ومن ثم مع قوى الامن الداخلي، حيث قام بعض الركاب بالاعتداء على ركاب اخرين ومن ثم على عناصر قوى الامن الداخلي، ووصل الصراخ الى خارج حرم المطار مما ادى الى بلبلة بين صفوف الركاب.

 

ولم يعلم ان كان قد اتخذ اي اجراء قانوني بحق المخالفين ام ان كان قد اطلق سراحهم بعدما قام احدهم بالتدافع مع عناصر قوة الامن الذين حاولوا التدخل لفض الاشكال.

 

 

 

المصدر: صفحة "وينيه الدولة؟" - فايسبوك

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)