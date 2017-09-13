بالفيديو.. تضارب وصراخ في مطار بيروت

ذكرت صفحة “وينيه الدولة” عبر “فايسبوك” ان اشكالا فرديا وقع مساء امس خلال انتظار الركاب دورهم في الوصول الى الطائرة بين عدد من الركاب ومن ثم مع قوى الامن الداخلي، حيث قام بعض الركاب بالاعتداء على ركاب اخرين ومن ثم على عناصر قوى الامن الداخلي، ووصل الصراخ الى خارج حرم المطار مما ادى الى بلبلة بين صفوف الركاب.

ولم يعلم ان كان قد اتخذ اي اجراء قانوني بحق المخالفين ام ان كان قد اطلق سراحهم بعدما قام احدهم بالتدافع مع عناصر قوة الامن الذين حاولوا التدخل لفض الاشكال.