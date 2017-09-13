بالفيديو.. اشكال بين القوات و "أمل" في عين الرمانة وإحراق دراجات!

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تعود منطقتي عين الرمانة والشياح لاحتلال واجهة الاحداث بعد سنوات من الركود. هذه المنطقة التي لا تزال تعاني الى اليوم من ترسبات الحرب الاهلية، يعتاش بعض شبابها على الخطابات السياسية التي توقظ تلك النعرات وتوظفها في مشروع الاستخدام الرخيص الهادف الى حشد التأييد وشد اعصاب الجمهور.

ليل أمس (الثلاثاء - الاربعاء) تحول تلاسن بين مجموعة من شباب المنطقتين الى تضارب ثم حفلة شتائم فهمروجة نزاع وقتال وتبادل شتائم استخدمت فيها كل العيارات وصولاً للحجارة والزجاجات الفارغة، ولولا الخطوط الحمراء المرفوعة لكان وصل الامر الى السلاح!

وفي تفاصيل الحادثة، فقد تطوّر إشكال ليل أمس، بين شباب محسوبين على حركة أمل وآخرين من حزب القوات اللبنانية في شارع صنين (عين الرمانة) من تلاسن إلى تراشق بالحجارة وإحراق دراجات على خلفية احتكاك لاسباب بسيطة بين مجموعة شبان.

وامتد الإشكال بحسب معلومات "ليبانون ديبايت" من شارع صنين إلى طريق صيدا القديمة، اي الحد الفاصل بين الشياح وعين الرمانة، واستمر من الساعة الواحدة والنصف بعيد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة من فجر اليوم الأربعاء، نتج عنه اصابات طفيفة بين المتقاتلين نتيجة رمي الحجارة والزجاجات.

وقد ادى الاشكال وفق معلومات موقعنا الى احراق دراجتين ناريتين واحدة تعود لشاب مناصر للقوات اللبنانية يدعى "ر.توما" واخرى تعود لمواطن من الشياح، حيث اتت حادثة الحرق الاخيرة كرد فعل على اقدام شباب الفريق الاول على احراق دراجة الشاب "توما" خلال الاشكال، علماً ان الشاب الثاني من ابناء الشياح كل ذنبه انه مرّ من في المكان والزمان الغلط، علماً أن لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالإشكال الحاصل.

لكن مصادر محسوبة على حركة أمل نفت لـ"ليبانون ديبايت" صحة علاقة "الحركة" بالاشكال، رامية التهمة على من اسمتهم بـ"عناصر غير منضبطة محسوبة على سرايا المقاومة" علماً ان المشاهد للاشكال، يرصد بعناية العبارات التي كانت تدل على الهوية السياسية للمشاركين بشكل واضح!

المثير للغرابة، ان شباب المنطقتين اللتين تبعدان امتاراً عن بعضهما، يعانون من نفس المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية ويعتبرون ابناء منطقة واحدة يتقاسمون فيها الكثير من الاشياء المتشركة، لكنها بفعل الخطاب السياسي الرنان باتت مسرحاً للعداء المفرض بينهما، حيث ان اشكال سخيف صغير يحصل بين شابين من المنطقتين يصلح ليتحول الى اشتباك طائفي كبير يستدعي تدخل المرجعيات الروحية والسياسية لوقفه!