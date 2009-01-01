بري: البطاقة الممغنطة أو الانتخابات في أقرب وقت

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره ردا على سؤال حول اللغط الدائر حول القانون الانتخابي، وخصوصا في موضوع البطاقة الممغنطة «كلنا نعلم ان التمديد لمجلس النواب سببه الرئيسي إتاحة المجال لإعداد هذه البطاقة لاعتمادها في الانتخابات النيابية المقبلة، ولكن إذا كان هناك محاولة لإلغاء هذه البطاقة وعدم السير بها فما معنى الفترة الممددة لمجلس النواب.

لذلك أنا أقول انه إذا كان الهدف عدم الوصول الى البطاقة الممغنطة فلماذا نضيع الوقت وننتظر حتى مايو لإجراء الانتخابات، فمادام لن تكون هناك بطاقة فأنا مع ان تقصّر ولاية المجلس وتجرى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وشدد رئيس المجلس على «ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي».