- فضيحة حكومية ــ نيابية: تجميد اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا
- صافي احتياطي المركزي ايجابي ويؤمن التغطية الكافية للاستقرار المالي.. الهندسات المالية ساهمت في دعم الأسعار والاستهلاك وتعزيز الاحتياطي بالعملات الاجنبية
- الحريري: تفهم لتضمين أي اتفاق عودة النازحين
- الحريري: لبنان محطة لإعمار سوريا... والأمــن والإنتخابات يتصدّران
- الحريري أنهى زيارة «استراتيجية» لروسيا بلقاء بوتين
- الحريري يطلب وساطة موسكو لحل أزمة النازحين
- التيّار والقوات: القصة التي لا تنتهي فصولها
- «القاعدة» تحاول العودة مع حمزة بن لادن!
- القضية الفلسطينية
- الكرسي النيابي يؤرق جزين: استقالة هيئة التيار الوطني الحر
- الإغراء والخصوبة غير متلازمين عند المرأة
- لماذا قرّر الأمير تميم زيارة أنقرة فجأةً واللّقاء بالرئيس أردوغان؟ وما هي الرسائل التي يُريد إيصالها لخُصومه الأربعة من خِلالها بمُغادرة الدّوحة لأول مرّة مُنذ بِدء الأزمة؟ وهل لها علاقة بتزايد الحَديث عن احتمال تغيير النّظام؟
- نهاية «داعش» هل هي نهاية للصراع في سورية؟
- بشير الجميّل رئيسٌ قويّ
- «حميميم» لا تستبعد صداماً بين الجيش السوري و«قسد»
- إيران وروسيا تحتكران إعادة إعمار سوريا بعد تدميرها
- ميسي يقود برشلونة للثأر من يوفنتوس
- بري: البطاقة الممغنطة أو الانتخابات في أقرب وقت
- المواعيد الملحة... والمواجهة الدائمة للهدر والفساد
- "عنصر في حزب الله" متهم باغتيال حاوي والمر وحمادة؟
- بالفيديو.. اشكال بين القوات و "أمل" في عين الرمانة وإحراق دراجات!
- بالفيديو.. تضارب وصراخ في مطار بيروت
- بالفيديو.. طفل يروي كيف صُلب على الشجرة لاغتصابه في طرابلس
- استجابة روسيّة للحريري... وبرّي لتقديم الانتخابات
- كيف يمكن فصل ″الانماء″ عن ″السياسة″ في طرابلس؟
الحريري أنهى زيارة «استراتيجية» لروسيا بلقاء بوتين
من واشنطن وباريس إلى موسكو... «شبكة أمان» دولية حول لبنان
أَكْمَلَ رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من خلال زيارته لروسيا، التي توّجها أمس بلقاءٍ بالغ الأهمية مع الرئيس فلاديمير بوتين، ما كان بدأه في الولايات المتحدة ثم فرنسا لجهة توفير «مظلّة أمانٍ» دولية تحْمي لبنان في لحظة «ترسيم النفوذ» بين اللاعبين الاقليميين والدوليين في المنطقة، وتحول دون جعْله يدفع ثمن أيّ مقايضاتٍ ينتهي إليها مخاض التسويات لعدد من الأزمات لا سيما الحرب في سورية.
ونجح الحريري من خلال حركته في اتجاه واشنطن العائدة الى المنطقة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، وباريس التي تشكل العنوان الأوروبي في دعم لبنان، وموسكو التي تُعتبر «اللاعب رقم واحد» في الملف السوري، في جمْع الأدوار المؤثّرة بمستقبل الشرق الأوسط حول ضرورة ألا يأتي أي حلّ للأزمة السورية على حساب لبنان، بمعنى عدم تكبيده أكلافاً باهظة، سواء عبر عدم بتّ مسألة عودة النازحين السوريين أو «تلزيمه» للمحور الإيراني.
وعلى الأهمية السياسية لزيارة الحريري لواشنطن والمعنى الاقتصادي - المالي لمحطته في باريس، فإن محادثاته في موسكو بدت الأكثر دلالات بالمعنى الاستراتيجي نظراً إلى دور روسيا المؤثّر على إيران وحاجة لبنان الى ما «يفرْمل» اندفاعة طهران، عبر حليفها «حزب الله»، لتوظيف المسار المرتقب في الأزمة السورية في سياق إحكام القبضة على لبنان، بحيث يمكن لروسيا أن تشكّل عنصر التوازن، من البوابة الدولية، في المشهد اللبناني المختلّ التوازن لمصلحة المحور الإيراني.
ولعلّ أكثر المفارقات دلالةً على صوابية توجّه الحريري نحو موسكو وإرساء «منظومة مصالح» مشتركة معها تطلّ على ملف النفط والغاز في لبنان ومجالات استثمار أخرى ترتبط بالإعمار في سورية، كان تَزامُن وجود رئيس الحكومة في سوتشي حيث التقى بوتين مع وصول وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إليها حاملاً رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهي الزيارة التي ترتبط في جانب أساسي منها بالملف السورية وآفاقه.
وفي حين أثار وجود الحريري وظريف معاً في سوتشي علامات استفهام حول إمكان عقد لقاء بينهما، فإن ما توافر من معلومات حول لقاء بوتين مع رئيس الوزراء اللبناني يشير إلى انه تركّز على الوضع العام في المنطقة، والأزمة السورية خصوصاً، والواقع داخل لبنان إضافة الى سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والعسكري، وسط تقارير توقّعت أن تبدأ موسكو بدعم الجيش اللبناني خلال فترة غير بعيدة، لافتة الى أهمية مسألتيْ آفاق الاستثمار الروسي في قطاع النفط والغاز في لبنان ودور الأخير كمعبر في عملية إعادة إعمار سورية والعراق.
وفيما لاحَظَ متابِعون لمحطة الحريري في روسيا أنها اكتسبتْ بروتوكولياً طابع «زيارة الدولة» وان الجانب الروسي تَعاطى معها بمنتهى الجدية على كل المستويات، وسط مناخات بالغة الإيجابية رشحتْ عن المحادثات وما تخلّلها من توقيع اتفاقات ثنائية، فإن بوتين وقبيل اجتماعه الثنائي برئيس الوزراء اللبناني (من دون الوفد الوزاري المرافق) شدد على أهمية تفعيل العلاقات مع لبنان لا سيما على صعيد التبادل التجاري، موضحاً ان البحث سيتناول الوضع في لبنان والمنطقة، ولافتاً الى «ان من المهم بالنسبة الى روسيا معرفة مواقف جميع القادة في المنطقة».
وبعد اللقاء مع بوتين، أكد الحريري «اننا تحدثنا عن أمور المنطقة وتوافقنا على أمور كثيرة ونحن بصدد ان نطور العلاقة الاقتصادية والسياسية لمصلحة البلد»، موضحاً ان البحث تناول في أحد جوانبه ترسيم الحدود بين لبنان وسورية.
ولفت الى أن بوتين «يؤيد جداً تحييد لبنان الذي نجح بحماية نفسه من كل التداعيات حوله والذي أظهر ان التفاهم السياسي سبيل الى الاستقرار».
وبعد انتهاء محادثاته، غادر رئيس الوزراء اللبناني روسيا عائداً الى بيروت التي ما زالت تعيش ارتدادات معركة الجرود ضدّ «داعش» وسط أجواء استقطاب مستعاد، وإن بقيت «منضبطة» تحت سقف التسوية السياسية، على خلفية سلاح «حزب الله» ومحاولة الأخير الدفع نحو تطبيعٍ مع النظام السوري في إطار «استثمار» ما يعتبره انتصاراً للمحور الايراني في المنطقة ولبنان.
وكان لافتاً ان رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، الذي كان أعاد الأحد الماضي وضع سلاح «حزب الله» في واجهة المشهد اللبناني من بوابة ضرورة إنهاء «ازدواجية السلاح»، يَمضي في ما يشبه المسار «الاستنهاضي» للخطاب المناهض للحزب والذي لم توفّر شظاياه ايران التي تولى جعجع امس الردّ على أمين المجلس الأعلى للأمن القومي فيها علي شمخاني، وتحديداً حديثه عن فضل «حزب الله» على الحكومة والجيش في لبنان، فقال: «أعتقد... ان ما قصده شمخاني هو ان (حزب الله) له الفضل الكبير على الحكومة والجيش في إيران نظراً للتضحيات الهائلة التي قدمها الحزب في سبيل ترجمة الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة بدءاً من سورية وليس انتهاءً باليمن. أما الفضل الأكبر للحزب فيعود على نظام الرئيس السوري بشار الأسد لأنه لولاه لكان سقط منذ بداية الثورة السورية».
ودخل على خط مناخات التجاذب الداخلي التي تتمحور أيضاً حول التحقيق الذي تمّ فتْحه في ملف أحادث عرسال 2014، الاحتفال الذي كانت دعت إليه وزارتا الدفاع والسياحة اليوم في وسط بيروت إحياءً لانتصار الجيش على «داعش» في الجرود والذي كان من المقرر ان يحضره رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، قبل أن يُعلن عن إلغائه «لأسباب لوجستية».
وتعددت القراءات في خلفيات هذا الإلغاء، بين مَن غمز من قناة عدم رغبة «حزب الله» بتظهير الالتفاف الشعبي حول الجيش، ومَن وضع القرار بسياق مخاوف من أعمال «انتقامية» من «داعش»، ومَن تحدّث عن خشية من خروج التباينات بين الرؤساء حول مسار معركة الجرود (صفقة «حزب الله» مع «داعش») والتحقيق في أحداث عرسال الى العلن، ناهيك عن إمكان طغيان الشعارات الحزبية.
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- بالفيديو...مذيع ينتقم من ضيفته بتمزيق فستانها على الهواء مباشرة
- «حميميم» لا تستبعد صداماً بين الجيش السوري و«قسد»
- بري: البطاقة الممغنطة أو الانتخابات في أقرب وقت
- لماذا قرّر الأمير تميم زيارة أنقرة فجأةً واللّقاء بالرئيس أردوغان؟ وما هي الرسائل التي يُريد إيصالها لخُصومه الأربعة من خِلالها بمُغادرة الدّوحة لأول مرّة مُنذ بِدء الأزمة؟ وهل لها علاقة بتزايد الحَديث عن احتمال تغيير النّظام؟
- الإغراء والخصوبة غير متلازمين عند المرأة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- فضيحة حكومية ــ نيابية: تجميد اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا
- صافي احتياطي المركزي ايجابي ويؤمن التغطية الكافية للاستقرار المالي.. الهندسات المالية ساهمت في دعم الأسعار والاستهلاك وتعزيز الاحتياطي بالعملات الاجنبية
- الحريري: تفهم لتضمين أي اتفاق عودة النازحين
- الحريري: لبنان محطة لإعمار سوريا... والأمــن والإنتخابات يتصدّران
- الحريري أنهى زيارة «استراتيجية» لروسيا بلقاء بوتين
- الحريري يطلب وساطة موسكو لحل أزمة النازحين
- الكرسي النيابي يؤرق جزين: استقالة هيئة التيار الوطني الحر
- بري: البطاقة الممغنطة أو الانتخابات في أقرب وقت
- "عنصر في حزب الله" متهم باغتيال حاوي والمر وحمادة؟
- بالفيديو.. اشكال بين القوات و "أمل" في عين الرمانة وإحراق دراجات!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)