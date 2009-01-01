مكتب ميقاتي: ما يُنشر عن الإنتخابات تحليلات لا تمّت للحقيقة بصلة

صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الآتي: "يتداول بعض المواقع الإعلامية أخباراً تتعلق بالإنتخابات النيابية في منطقة الشمال وموقف الرئيس نجيب ميقاتي منها والأسماء المرشحة على لائحته.

يهمنا التاكيد أنّ الإتصالات مستمرة بشأن مجمل العملية الإنتخابية، وما يُنشر لا يعدو كونه تحليلات لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة. فاقتضى التوضيح".