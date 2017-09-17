الكوستابرافا اغلق.. والنفايات تعود الى الشوارع

افاد مراسل "ليبانون ديبايت" ان مالك شركة الجهاد للتجارة و التعهدات، جهاد العرب، ابلغ مجلس الانماء والاعمار التزامه بتنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة في بعبدا، حسن حمدان، والذي يقضي بالامتناع عن استقبال النفايات في مطمر الكوستابرافا، بعد ليل السبت - الاحد الواقع في 16-17 ايلول.

كما طلب العرب ابلاغ اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وسائر المعنيين بهذا القرار.