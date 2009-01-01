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عون: هدف الإشاعات التشكيك بالاستقرار

آخر تحديث: منذ 26 من الدقائق
المصدر: صحيفة الحياة اللندنية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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عون: هدف الإشاعات التشكيك بالاستقرار

يترأس رئيس الجمهورية ميشال عون وفد لبنان الى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وغادر معه أمس، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، على ان ينضم اليهما وزير الخارجية جبران باسيل الموجود في كندا، ومندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة السفير نواف سلام والقائمة بأعمال السفارة اللبنانية في واشنطن كارلا جزار.

 

وقبل ساعات من سفره، دعا عون اللبنانيين الى «اليقظة وعدم الانجرار وراء الاشاعات او تردادها»، معتبراً «أن كل ذلك يأتي في سياق مبرمج لصرف الانظار عن الانجازات المحققة على طريق بناء الدولة».

 

وقال في بيان وزعه المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري إنه «تكثف في الآونة الاخيرة، اطلاق إشاعات تستهدف ثقة المواطنين بمؤسساتهم، من زرع الشك باستقرار العملة الوطنية، الى اتهام بعض اركان الدولة بالفساد، الى استهداف الجيش في عز مواجهته مع الارهابيين، وصولاً الى نشر اجواء من الخوف والقلق عــبر الحديث عن توقعات لعمليات ارهابية».

 

وأضاف: «كل ذلك يأتي في سياق مبرمج لصرف الأنظار عن الانجازات المحققة على طريق بناء الدولة، وهذا الاسلوب صار مفضوحاً ويتكرر عند كل انجاز وطني كبير مثل الانتصار الذي تحقق على الارهاب، وذلك للتشكيك بالقدرة على بناء الدولة. واذ أنبه اللبنانيين من هذا المخطط الهدام، ادعوهم الى اليقظة وعدم الانجرار وراء الاشاعات او تردادها، ولتكن ثقتهم كبيرة بدولتهم ومؤسساتها كافة».

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية

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