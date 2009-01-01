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المصنفة ايضاً في: لبنان, نجيب ميقاتي

الشريف: لا احد يريد النيل من حرية الصحافة

آخر تحديث: منذ 13 من الساعات 39 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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الشريف: لا احد يريد النيل من حرية الصحافة

اصدر الدكتور خلدون الشريف بيانا اوضح فيه ملابسات الدعوى المرفوعة على الصحافي عبد السلام تركماني من قبل احد محاميي الرئيس نجيب ميقاتي جاء فيه:

 

ربطًا على ما صدر من مواقف حول الدعوى المقامة من الرئيس نجيب ميقاتي على الأستاذ عبدالسلام تركماني: إن أحدًا لا يريد النيل من حرية الصحافة و حق الصحافيين في الإستقصاء و المتابعة و التحليل، و انا من الذين يقيمون علاقة طيبة مع الأستاذ تركماني و كل الإعلاميين يعرفون هذه الواقعة لكن و في مقاله الأخير تحدث عن وقائع و زيارات لم تحصل و هي محض افتراء و الدعوى حول هذه الوقائع التي لم تحصل تحديدًا. والمعروف ان الرئيس ميقاتي لا يريد من خلف الدعوى مكاسب بل يريد وضع حد لإفتراءات البعض واختراع احداث لم تحصل لبناء تحليل عليها قائم بالأساس على باطل. علينا جميعًا ان نتضامن مع الحق و على المخطئ ان يتراجع و ليس في ذلك ما يعيب و انا متأكد أن دولته ليس من محبي النزاعات و الجدالات و المقاضاة. و نحن أبناء طرابلس و الشمال نعرف بَعضُنَا بعضًا و نحل مشاكلنا بالتي هي أحسن لكن على قاعدة إظهار الحق و لو كره الكارهون .

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