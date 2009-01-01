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أخبار وأسرار لبنانية

آخر تحديث: منذ 52 من الدقائق
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أخبار وأسرار لبنانية

ماكرون مسرور بالتطورات اللبنانية: أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة الى د ..سمير جعجع عن سروره بـ«التطورات الملحوظة التي شهدها لبنان في السنة الماضية، وعلى رأسها انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وتمكن الرئيس سعد الحريري من تشكيل حكومة تفاهم وطني، بالإضافة الى إقرار البرلمان قانونا انتخابيا جديدا»، منوها بـ«حس التسوية الذي يتمتع به جعجع والذي كان مهما جدا في كل تلك المراحل».

 

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جرود عرسال باتت في عهدة الجيش: أبلغ حزب الله رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري أن الجرود باتت في عهدة الجيش اللبناني وأنه لم يعد من تواجد للحزب في جرود عرسال بعد تحريرها من المسلحين في الشهر الفائت. الحجيري نقل الخبر السار الى أهالي البلدة ظهر الجمعة ودعاهم الى الانتظار قليلا الى حين إنهاء عمليات المسح التي ينفذها الجيش للتأكد من خلو الجرود من الألغام التي كان المسلحون قد زرعوها في أكثر من منطقة.

 

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اهالي العسكريين لمقاضاة المسؤولين عن استشهاد أبنائهم: اعلن اهالي العسكريين عن مقاضاة المسؤولين عن استشهاد ابنائهم في جرود عرسال منذ 2012 ويزيد عددهم عن 50 شهيدا عدا المدنيين.

 

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

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