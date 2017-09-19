ميقاتي يثمّن اقتراح بري: الانتخابات أولوية ولاجرائها قبل رأس السنة

قال الرئيس نجيب ميقاتي في حديث لصحيفة "الجمهورية": "نُثمّن اقتراحَ الرئيس نبيه بري، وأعتقد أنّه نابعٌ من حِرص شديد على الحياة النيابية وتجديدها، وهذا الاقتراح هو محلّ قبول لدينا".

وأضاف: "إذا كانت الانتخابات النيابية ستجري في فصل الشتاء، فالحلّ سهلٌ جداً باللجوء إلى التسجيل المسبَق الذي يقتضي أن يُعتمد في ما خصّ أبناءَ المناطق النائية والجبلية، إذ يستطيع هؤلاء أن يسجّلوا مسبقاً ويصوّتوا في أمكنة معينة أو في أماكن سكنِهم. ونؤكّد مجدداً أنّ الانتخابات أولوية كبرى، ويجب أن تجري قبل رأس السنة".