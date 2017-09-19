كيف يمكن تأمين البطاقات البيومترية لأربعة ملايين لبناني؟

ما هي البطاقة البيومترية وما هي كلفتها، وهل بالامكان تأمينها الى نحو اربعة ملايين مواطن فيما لا يزال البعض من المواطنين وحتى الساعة ينتظر الحصول على هويته الشخصية التي كان قدم المستندات للحصول عليها منذ اشهر ليست بقليلة؟

اسئلة كثيرة يطرحها المواطن على الحكومة التي أقرت في اجتماعها الاخير تطوير بطاقة الهوية الحالية إلى بطاقة بيومترية تُعتمد في العملية الانتخابية والتي تعني تحديد هوية الافراد بناء على سماتهم البيولوجية حيث ارتفعت الاصوات التي تساءلت عن الجدوى من ذلك في المرحلة الراهنة، وعن السبب في اللجوء الى عملية التلزيم بالتراضي لهذه البطاقة التي ستكلف الدولة ثلث ما ستكلفه العملية الانتخابية برمتها بما يوازي 40 مليون دولار اميركي من اصل 133 مليون دولار اميركي كلفة الانتخابات النيابية المقررة مطلع الربيع المقبل.

ويقول مرجع وزاري لـ”سفير الشمال”: “إن إقرار البطاقة من دون العودة الى إدارة المناقصات وعلى قاعدة التراضي مخالفة فادحة تحت حجة ضيق الوقت، فيما بالامكان اعتماد جواز السفر والهوية لهذه الانتخابات اسوة بالانتخابات السابقة على ان يصار الى تلزيم انجاز هذه البطاقة في وقت لاحق عبر ادارة المناقصات لاعتمادها في انتخابات 2022 على ان يتم البدء بانجازها في أسرع وقت ممكن لتكون جاهزة في اي استحقاق انتخابي مقبل”، مؤكدا انه “من المستحيل تأمين هذه البطاقات في المرحلة الراهنة لنحو اربعة ملايين لبناني ما يعني ان يتم اصدار ما بين 500 الف الى مليون بطاقة بيومترية شهريا وهذا أمر متعذر دون ادنى شك، ناهيك عن عدم القدرة على تسليم هذه البطاقات الى اصحابها قبل موعد الانتخابات واكبر دليل ما جري ويجري في بعض مراكز الاستحصال على بطاقات الهوية العادية التي تأخذ شهورا للاستحصال عليها”.

ويتابع المرجع متسائلا عن “الامكنة التي سيتم فيها استيعاب عدد كبير من الناخبين في حال مثلا قرر معظم القاطنين في العاصمة الانتخاب فيها؟”، لافتا الى ان “هناك تسرعا في اقرار بعض الامور فيما يجب دراسة هكذا مواضيع بشكل واف وكاف كي لا يختلط الحابل بالنابل ويضيع حق الناخب في حال عدم تمكنه من الحصول على بطاقته البيومترية”.

واذ اعتبر المرجع ان “اعتماد البطاقة البيومترية مفيد ليس فقط في الانتخابات بل في العديد من الاجراءات التي يقوم بها المواطن وهي تشكل خطوة الى الامام وتمنع الرشوة الا انه لا يمكن اقرارها بسحر ساحر وبين ليلة وضحاها وتلزيمها بالطريقة التي تمت فيها، رغم انها تسهل الامور على الناخبين من خلال امكانية اقتراعهم في مكان سكنهم وتسمح بنسبة مشاركة اعلى، كما توفر على المرشحين مصاريف نقل ناخبيهم وتحد من الرشوى الانتخابية”.

ويتساءل المرجع “هل الامور التقنية متوفرة لاعتماد البطاقة البيومترية التي تحتاج الى انترنت فعال وسريع لربط المراكز ببعضها؟”، متخوفا من ان “يكون الهدف تأجيل الانتخابات مجددا تحت حجة الاسباب التقنية”.