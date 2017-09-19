- خلط أوراق “انقلابي” أم انتخابات مبكرة؟
- كورنيش الميناء: المخالفون يستظلون بصور رئيس الجمهورية!
- خريف غامض ينتظر لبنان: هل يأتي التغيير قبل أوانه؟
- كيف يمكن تأمين البطاقات البيومترية لأربعة ملايين لبناني؟
- عن طالباني والسياسة
- أم مصرية تقتل رضيعها وأب أردني يصعق نجله حتى الموت
- الطريق إلى متعة المرأة الجنسية
- بريطانية تفقد الوعي كلما ضحكت أو وصلت إلى الذروة الجنسية.. عندما تكون السعادة عذاباً
- زيت الأركان السحري ذهب سائل في المغرب
- هل الأعاصير مؤشر إلى نهاية الأرض؟
- قطر داخل قدر الضغط
- قلة النوم تؤثر سلبا على العلاقة بين الزوجين
- المغربية دنيا بطمة: زوجي يحترم كلمتي ويعملّي ألف حساب.. وما يكسر بخاطري!
- توقعات الأبراج ليوم September 19, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم September 19, 2017
- برّي يقبل تحدّي العونيين: الانتخابات الآن!
- ليلة مجنونة من الشهوة والجنس
- لبنان: بري فجّر «قنبلة» اقتراح ينطوي على حلّ البرلمان لإجراء انتخابات مبكّرة
- عون لكشف مصير المطرانين.. وبرِّي لإنتخابات قبل نهاية السنة
- ميقاتي يثمّن اقتراح بري: الانتخابات أولوية ولاجرائها قبل رأس السنة
- الحكومة تخطو نصف خطوة نحو إجراء الانتخابات والتحضيرات تستكمل بحسم تلزيم «البيومترية»
- بري يقترح قانوناً بتقصير ولاية المجلس حتى نهاية السنة
- بعد نيويورك «مقاربة» رئاسية جديدة للعلاقات مع دمشق
- «إلا هذه...»
- موسم نيويورك الدولي: امتحانات وتحديات
كيف يمكن تأمين البطاقات البيومترية لأربعة ملايين لبناني؟
ما هي البطاقة البيومترية وما هي كلفتها، وهل بالامكان تأمينها الى نحو اربعة ملايين مواطن فيما لا يزال البعض من المواطنين وحتى الساعة ينتظر الحصول على هويته الشخصية التي كان قدم المستندات للحصول عليها منذ اشهر ليست بقليلة؟
اسئلة كثيرة يطرحها المواطن على الحكومة التي أقرت في اجتماعها الاخير تطوير بطاقة الهوية الحالية إلى بطاقة بيومترية تُعتمد في العملية الانتخابية والتي تعني تحديد هوية الافراد بناء على سماتهم البيولوجية حيث ارتفعت الاصوات التي تساءلت عن الجدوى من ذلك في المرحلة الراهنة، وعن السبب في اللجوء الى عملية التلزيم بالتراضي لهذه البطاقة التي ستكلف الدولة ثلث ما ستكلفه العملية الانتخابية برمتها بما يوازي 40 مليون دولار اميركي من اصل 133 مليون دولار اميركي كلفة الانتخابات النيابية المقررة مطلع الربيع المقبل.
ويقول مرجع وزاري لـ”سفير الشمال”: “إن إقرار البطاقة من دون العودة الى إدارة المناقصات وعلى قاعدة التراضي مخالفة فادحة تحت حجة ضيق الوقت، فيما بالامكان اعتماد جواز السفر والهوية لهذه الانتخابات اسوة بالانتخابات السابقة على ان يصار الى تلزيم انجاز هذه البطاقة في وقت لاحق عبر ادارة المناقصات لاعتمادها في انتخابات 2022 على ان يتم البدء بانجازها في أسرع وقت ممكن لتكون جاهزة في اي استحقاق انتخابي مقبل”، مؤكدا انه “من المستحيل تأمين هذه البطاقات في المرحلة الراهنة لنحو اربعة ملايين لبناني ما يعني ان يتم اصدار ما بين 500 الف الى مليون بطاقة بيومترية شهريا وهذا أمر متعذر دون ادنى شك، ناهيك عن عدم القدرة على تسليم هذه البطاقات الى اصحابها قبل موعد الانتخابات واكبر دليل ما جري ويجري في بعض مراكز الاستحصال على بطاقات الهوية العادية التي تأخذ شهورا للاستحصال عليها”.
ويتابع المرجع متسائلا عن “الامكنة التي سيتم فيها استيعاب عدد كبير من الناخبين في حال مثلا قرر معظم القاطنين في العاصمة الانتخاب فيها؟”، لافتا الى ان “هناك تسرعا في اقرار بعض الامور فيما يجب دراسة هكذا مواضيع بشكل واف وكاف كي لا يختلط الحابل بالنابل ويضيع حق الناخب في حال عدم تمكنه من الحصول على بطاقته البيومترية”.
واذ اعتبر المرجع ان “اعتماد البطاقة البيومترية مفيد ليس فقط في الانتخابات بل في العديد من الاجراءات التي يقوم بها المواطن وهي تشكل خطوة الى الامام وتمنع الرشوة الا انه لا يمكن اقرارها بسحر ساحر وبين ليلة وضحاها وتلزيمها بالطريقة التي تمت فيها، رغم انها تسهل الامور على الناخبين من خلال امكانية اقتراعهم في مكان سكنهم وتسمح بنسبة مشاركة اعلى، كما توفر على المرشحين مصاريف نقل ناخبيهم وتحد من الرشوى الانتخابية”.
ويتساءل المرجع “هل الامور التقنية متوفرة لاعتماد البطاقة البيومترية التي تحتاج الى انترنت فعال وسريع لربط المراكز ببعضها؟”، متخوفا من ان “يكون الهدف تأجيل الانتخابات مجددا تحت حجة الاسباب التقنية”.
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- خلط أوراق “انقلابي” أم انتخابات مبكرة؟
- خريف غامض ينتظر لبنان: هل يأتي التغيير قبل أوانه؟
- كيف يمكن تأمين البطاقات البيومترية لأربعة ملايين لبناني؟
- برّي يقبل تحدّي العونيين: الانتخابات الآن!
- لبنان: بري فجّر «قنبلة» اقتراح ينطوي على حلّ البرلمان لإجراء انتخابات مبكّرة
- عون لكشف مصير المطرانين.. وبرِّي لإنتخابات قبل نهاية السنة
- ميقاتي يثمّن اقتراح بري: الانتخابات أولوية ولاجرائها قبل رأس السنة
- الحكومة تخطو نصف خطوة نحو إجراء الانتخابات والتحضيرات تستكمل بحسم تلزيم «البيومترية»
- بري يقترح قانوناً بتقصير ولاية المجلس حتى نهاية السنة
- بعد نيويورك «مقاربة» رئاسية جديدة للعلاقات مع دمشق
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)