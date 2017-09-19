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تطوّر عسكري.. إسرائيل تُسقط طائرة مسيّرة وتغير على حدود لبنان!
في تطوّر عسكري، نفذ الطيران الإسرائيلي غارتين على تلة الرشاحة على الحدود اللبنانية - السورية، شرقي بلدة شبعا، كما أطلق بالونات حرارية فوق مزارع شبعا.
وتزامنت الغارتان مع إسقاط القوات الإسرائيلية لطائرة من دون طيار فوق مدينة صفد في الجليل الشمالي. ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ الطائرة المسيّرة حاولت التسلّل من فوق مرتفعات الجولان.
من جانبه، قال الجيش الاسرائيلي: "أطلقنا صاروخ باتريوت قرب الحدود الشمالية لإسقاط طائرة من دون طيار دخلت الأجواء الاسرائيلية من الجانب السوري".
كما رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهّب، بعدما فتح تحقيقًا بالحادثة.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ الطائرة التي أُسقطت من انتاج ايراني، وبتفعيل "حزب الله" أقلعت من مطار دمشق وقامت بمهمة استطلاع بالجولان.
ولاحقًا، سمع دوي انفجار قوي في منطقة راشيا الوادي، وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد شوهد دخان كثيف يتصاعد فوق منطقة الفاقعة عند السفوح الغربية لجبل الشيخ.
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