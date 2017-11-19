إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | اتهم الملك باحتلال مكة... إعلامي لبناني يحرق سيارات عمته السعودية بسبب صور سلمان على جوالها
المصنفة ايضاً في: لبنان, تقارير بالفيديو

اتهم الملك باحتلال مكة... إعلامي لبناني يحرق سيارات عمته السعودية بسبب صور سلمان على جوالها

آخر تحديث: منذ 7 من الساعات 5 من الدقائق
المصدر: هافينغتون بوست
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 369
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

اتهم الملك باحتلال مكة... إعلامي لبناني يحرق سيارات عمته السعودية بسبب صور سلمان على جوالها

قام إعلامي لبناني في قناة الميادين بحرق سيارات عمته وبناتها في بيروت، انتقاماً منهن لوضعهن صوراً للملك سلمان بن عبد العزيز على جوالاتهن.

 

وبحسب عكاظ السعودية فقد قام علي مرتضى وهو أحد مذيعي القناة الموالية لحزب الله ومقرها في بيروت، بحرق سيارتين لعمته وهي من مدينة الطائف بعد خلاف اندلع بينهما حول تأزم الأوضاع بين البلدين انتهى بعلي بمساعدة شقيقه بحرقها.

 

 

وكان علي قد شنّ في وقت سابق هجوماً على المملكة بفيديو نشره على تويتر بعد قرارها منع السعوديين السفر إلى لبنان ومغادرة رعاياها منها، معتبراً أن آل سعود احتلوا مكة وشبه الجزيرة وأن "من الواجب تحرير مكة تماماً مثل القدس، ويجب أن نبدأ بتصحيح هذا الخطأ"

 

وتلاحق الجهات الأمنية اللبنانية كلاً من علي وشقيقه لقيامهما بحرق تلك السيارات.

 

المصدر: هافينغتون بوست

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)