اتهم الملك باحتلال مكة... إعلامي لبناني يحرق سيارات عمته السعودية بسبب صور سلمان على جوالها

قام إعلامي لبناني في قناة الميادين بحرق سيارات عمته وبناتها في بيروت، انتقاماً منهن لوضعهن صوراً للملك سلمان بن عبد العزيز على جوالاتهن.

وبحسب عكاظ السعودية فقد قام علي مرتضى وهو أحد مذيعي القناة الموالية لحزب الله ومقرها في بيروت، بحرق سيارتين لعمته وهي من مدينة الطائف بعد خلاف اندلع بينهما حول تأزم الأوضاع بين البلدين انتهى بعلي بمساعدة شقيقه بحرقها.

وكان علي قد شنّ في وقت سابق هجوماً على المملكة بفيديو نشره على تويتر بعد قرارها منع السعوديين السفر إلى لبنان ومغادرة رعاياها منها، معتبراً أن آل سعود احتلوا مكة وشبه الجزيرة وأن "من الواجب تحرير مكة تماماً مثل القدس، ويجب أن نبدأ بتصحيح هذا الخطأ"

وتلاحق الجهات الأمنية اللبنانية كلاً من علي وشقيقه لقيامهما بحرق تلك السيارات.

الاعلامي اللبناني ( علي مرتضى )وهو من مؤيدي حزب الله والذي هدد عمته وبناتها السعوديات وهن من الطائف انصاف وصفية منصور الخنيزي وحرق سياراتهن في بيروت

يقول غلطتنا إننا لم نحرر مكة وسخر من السعودية ..أى حقارة يحملها هذا الشعب الناكر للجميل .#ترحيل_اللبنانيين_مطلب_وطني pic.twitter.com/tKxyF6i5Ng — alhothly (@MARAMSAAD3322) November 18, 2017