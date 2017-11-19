فداء عيتاني لنادر الحريري: كشف الاكاذيب"مش من مصلحتك"

رد الصحافي فداء محمد اديب العيتاني على ما صدر عن مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، مؤكدا انه قام بواجبه المهني مستوفيا كل الشروط التقنية في العمل، وان المقال المدرج ادناه لم يحمل باي شكل رأيه الخاص او حتى تحليله، وانه يرتكز لمعلومات صافية، "بما في ذلك ان بعض الافكار الواردة او السيناريوهات المستقبلية قد لا تكون قابلة للتحقق"، لافتا الى أن نشرها تم بناء على كونها معلومات من مصادر.

وقال فداء :" كشف الاكاذيب وتبيان الحقيقة امام الرأي العام فمش من مصلحتك يا استاذ نادر".

وكان نادر الحريري قد اتهم فداء العيتاني بانه ينشر الاكاذيب والافتراءات، مؤكدا أنه سيتقدم بدعوى قضائية وجزائية.