إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | فداء عيتاني لنادر الحريري: كشف الاكاذيب"مش من مصلحتك"
المصنفة ايضاً في: لبنان

فداء عيتاني لنادر الحريري: كشف الاكاذيب"مش من مصلحتك"

آخر تحديث: منذ 3 من الساعات 25 من الدقائق
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 333
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

فداء عيتاني لنادر الحريري: كشف الاكاذيب&quot;مش من مصلحتك&quot;

رد الصحافي فداء محمد اديب العيتاني على ما صدر عن مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، مؤكدا انه قام بواجبه المهني مستوفيا كل الشروط التقنية في العمل، وان المقال المدرج ادناه لم يحمل باي شكل رأيه الخاص او حتى تحليله، وانه يرتكز لمعلومات صافية، "بما في ذلك ان بعض الافكار الواردة او السيناريوهات المستقبلية قد لا تكون قابلة للتحقق"، لافتا الى أن نشرها تم بناء على كونها معلومات من مصادر.

 

وقال فداء :" كشف الاكاذيب وتبيان الحقيقة امام الرأي العام فمش من مصلحتك يا استاذ نادر".

 

وكان نادر الحريري قد اتهم فداء العيتاني بانه ينشر الاكاذيب والافتراءات، مؤكدا أنه سيتقدم بدعوى قضائية وجزائية.

 

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)