"وزير يُهين ضابط رفيع"

يتقصد أحد السياسيين الكبار (برتبة وزير) أن يقلل من شأن وأهمية أحد الضباط الرفيعين والذي يحمل صفة قيادية بارزة، وذلك خلال حضوره حفل او إحتفال أو لقاء ما، فيبادر الوزير للاشارة الى الضابط دون رتبته او مناداته باسمه الاول دون صفته وفي بعض الاحياء يقوم بمناداته باسم عائلته، فيخيّل للحاضرين أنه موظف عنده!

حتى خلال بعض اللقاءات الداخلية التي حصلت مؤخراً والتي كان فيها للوزير كلمة، أشار خلالها نحو الضابط من خلال تسميته باسم الاول (جهاد مثلاً)، وهو ما اثار تساؤلات الحاضرين عن الشخص المقصود، الذي تبين لاحقاً انه الضابط الرفيع (المهذب)! ما اثار استغرابهم وتساؤلاتهم التي تمحورت حول أسباب تقصد الوزير ان يخاطب الضابط بهذا الشكل.. فـ"هل يدري انه يهينه؟"