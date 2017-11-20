بالفيديو.. تحية بالرصاص لسعد الحريري

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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يوجه تحية للحريري، الاً انه وبعد التحية اطلق عدة طلقات نارية من سلاح حربي كان يحمله و "على عينك يا تاجر".