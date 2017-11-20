أحدث الأخبار:
- هل أحبط الحريري ″الحركة التصحيحية″ في تيار المستقبل؟
- أزمة فراغ حكومي تطلّ برأسها: لبنان أمام أيّام صعبة
- هل يستبدل المستقبل عبارة ″طال عمرك″ بـ″فرنسا أمنا الحنون″؟
- القُطبة المخفية!
- نصائح للحريري: كن يقظاً من "الغيارى المشبوهين"
- مِن بــــاب فــاطِــمَــة إلى بــابِ الـــمَــنــدَب
- بالفيديو.. تحية بالرصاص لسعد الحريري
- "وزير يُهين ضابط رفيع"
- Salim Mehajer in custody after car crash and alleged AVO breach
- هندية على عرش جمال العالم لعام 2017 .. إجابة ذكية على سؤال عادي وراء فوزها!
- بند «التدخلات الإيرانية»
- تقنية جديدة لزراعة الأسنان في 9 أسابيع!
- الاستقالة تُدخل لبنان في مرحلة جديدة المبادرة في يد عون والكرة في مرمى «حزب الله»
- لبنان... عيْناً على «ديبلوماسية الهاتف» لـ «الإليزيه» وعيْناً على «اختبار القاهرة»
- الحريري: أمامنا مسؤوليات كبيرة لكن لست وحدي المسؤول
- موظفو «اوجيه» الفرنسيون: نريد أموالنا من الحريري
- بين أزمة الحريري وأزمة السعودية؟
- الحريري بـ«نيو لوك»: هل يحتل «السبهانيون» بيت الوسط؟
- الجرّاح يتغيّب عن استجوابه ويبحث عن مخارج
- نقابة المحامين في بيروت: «التيار» يُخسّر نفسه
- انتخابات محامي طرابلس: المستقبل «ينتقم» من القوات
- عين الحلوة: عودة إلى دوامة الاغتيالات؟
- لبنان في بداية نفق مظلم بعد عودة الحريري
- توقعات الأبراج ليوم November 20, 2017
- الحريري يتَّكل على عون... وعون يتَّكل على «الحزب»!
بالفيديو.. تحية بالرصاص لسعد الحريري
قيّم هذا المقال/الخبر:
Loading the player...
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يوجه تحية للحريري، الاً انه وبعد التحية اطلق عدة طلقات نارية من سلاح حربي كان يحمله و "على عينك يا تاجر".
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- ريما ديب.. هذا ما قالته عن عضوها الجنسي!
- "معشوقة فرنسا" صوفي مارسو في عامها الخمسين..."تخصص كشف عورات"
- هندية على عرش جمال العالم لعام 2017 .. إجابة ذكية على سؤال عادي وراء فوزها!
- إنترسبت: السعودية قوة إقليمية تتخبط وتوشك على الانهيار
- "السلطانة هويام" تثير بصورة جدلاً على إنستغرام.. لماذا اعتبرها الجمهور غير لائقة؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- أزمة فراغ حكومي تطلّ برأسها: لبنان أمام أيّام صعبة
- هل يستبدل المستقبل عبارة ″طال عمرك″ بـ″فرنسا أمنا الحنون″؟
- القُطبة المخفية!
- نصائح للحريري: كن يقظاً من "الغيارى المشبوهين"
- بالفيديو.. تحية بالرصاص لسعد الحريري
- "وزير يُهين ضابط رفيع"
- الاستقالة تُدخل لبنان في مرحلة جديدة المبادرة في يد عون والكرة في مرمى «حزب الله»
- لبنان... عيْناً على «ديبلوماسية الهاتف» لـ «الإليزيه» وعيْناً على «اختبار القاهرة»
- الحريري: أمامنا مسؤوليات كبيرة لكن لست وحدي المسؤول
- موظفو «اوجيه» الفرنسيون: نريد أموالنا من الحريري
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)