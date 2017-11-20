- هل أحبط الحريري ″الحركة التصحيحية″ في تيار المستقبل؟
- أزمة فراغ حكومي تطلّ برأسها: لبنان أمام أيّام صعبة
- هل يستبدل المستقبل عبارة ″طال عمرك″ بـ″فرنسا أمنا الحنون″؟
- القُطبة المخفية!
- نصائح للحريري: كن يقظاً من "الغيارى المشبوهين"
- مِن بــــاب فــاطِــمَــة إلى بــابِ الـــمَــنــدَب
- بالفيديو.. تحية بالرصاص لسعد الحريري
- "وزير يُهين ضابط رفيع"
- Salim Mehajer in custody after car crash and alleged AVO breach
- هندية على عرش جمال العالم لعام 2017 .. إجابة ذكية على سؤال عادي وراء فوزها!
- بند «التدخلات الإيرانية»
- تقنية جديدة لزراعة الأسنان في 9 أسابيع!
- الاستقالة تُدخل لبنان في مرحلة جديدة المبادرة في يد عون والكرة في مرمى «حزب الله»
- لبنان... عيْناً على «ديبلوماسية الهاتف» لـ «الإليزيه» وعيْناً على «اختبار القاهرة»
- الحريري: أمامنا مسؤوليات كبيرة لكن لست وحدي المسؤول
- موظفو «اوجيه» الفرنسيون: نريد أموالنا من الحريري
- بين أزمة الحريري وأزمة السعودية؟
- الحريري بـ«نيو لوك»: هل يحتل «السبهانيون» بيت الوسط؟
- الجرّاح يتغيّب عن استجوابه ويبحث عن مخارج
- نقابة المحامين في بيروت: «التيار» يُخسّر نفسه
- انتخابات محامي طرابلس: المستقبل «ينتقم» من القوات
- عين الحلوة: عودة إلى دوامة الاغتيالات؟
- لبنان في بداية نفق مظلم بعد عودة الحريري
- توقعات الأبراج ليوم November 20, 2017
- الحريري يتَّكل على عون... وعون يتَّكل على «الحزب»!
هل يستبدل المستقبل عبارة ″طال عمرك″ بـ″فرنسا أمنا الحنون″؟
هل إزالة صور الملك السعودي وولي عهده وعدم إعادة رفعها مجددا في طرابلس، يشكل تعبيرا عن إمتعاض ″المستقبل″ مما تعرض له زعيمهم في المملكة؟، ولماذا عادت صور الرئيس الحريري لترفع في الشوارع من دون صور القيادات السعودية، كما كانت سابقا متلازمة في كل التطورات السياسية المحلية والإقليمية؟، وأين قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد الشنوق بازالة الصور في طرابلس بعد عودة رفع صور الحريري؟، والاهم، هل كان قرار الوزير المشنوق استنسابيا ويحمل كيدية سياسية ضد القيادات السعودية والوزير اشرف ريفي؟.
لم يشهد لبنان منذ إحتدام الصراع بين السعودية وإيران أن غابت صور قيادات السعودية في المناطق ذات الغالبية السنية أو تلك التي يتواجد فيها تيار المستقبل، كما يحصل اليوم، رغم ان الصراع بلغ ذروته بين البلدين على خلفية استقالة الحريري من الرياض وهو ينذر بمزيد من التأزم على المستويات كافة على وقع التصريحات النارية من الطرفين.
وربما عزز هذا الأمر الحملة التي كان نفذها عناصر قوى الأمن الاخلي قبل اسبوع بإيعاز من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وشملت إزالة صور الملك السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان التي كانت رفعت بكثافة في طرابلس من قبل أنصار الوزير اشرف ريفي، وذلك على خلفية إقدام مجهولين على أحراق احدى تلك الصور على أوتوستراد طرابلس ـ بيروت.
هذا الأمر فسر حينها على أنه لدرء الفتنة ومنعا لحصول أية عمليات إستفزاز قد تؤدي الى ما لا يحمد عقباه، لا سيما أن الحملة شملت أيضا ازالة صور الوزير ريفي، ما دفع مناصروه الى الدعوة لتنظيم مسيرة سيارة، قبل أن تلغى بطلب من ريفي.
لكن بعد اعلان الرئيس سعد الحريري مغادرته السعودية الى فرنسا وتأكيده العودة الى لبنان، بدأت الورش برفع الصور العملاقة للرئيس الحريري واللافتات المرحبة بقدومه، مع غياب كلي لاي صورة للملك السعودي او ولي عهده.
هذا العزوف ″المستقبلي″ عن رفع صور القيادات السعودية يرافقه تراجع في حدة البيانات والتصريحات الصحفية المؤيدة للسعودية، فضلا عن هدوء جبهات التواصل الاجتماعي وانكفاء جمهور المستقبل عن اطلاق المواقف الداعمة للسعودية والمبررة للاستقالة التي قدمها زعيمهم من الرياض، وحتى عن نفي تهمة أنه أجبر على تقديم تلك الاستقالة وأنه في الاقامة الجبرية، كما يروج الفريق الاخر، وهو امر كان فتح سجالا طويلا قبل ان يختفي بشكل لافت، في ما بدا على انه اقرب الى اقتناع جمهور ″المستقبل″ بصحة تلك المعلومات.
يكفي للمتابع أن يرصد ردات الفعل في الشارع ″المستقبلي″ او حتى تعليقاته على مواقع التواصل الاجتماعي ليكتشف عن إمتعاض خفي مما حصل مع زعيمه في السعودية، حتى ان بعض جمهور المستقبل وضع صورا للرئيس الحريري والرئيس الفرنسي ماكرون، فهل يصبح التزاوج بين صور الرئيسين طاغيا على حساب صوره مع الملك وولي عهده؟، وهل تُستبدل كلمة ″طال عمرك″ بعبارة: ″فرنسا أمنا الحنون″.
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- ريما ديب.. هذا ما قالته عن عضوها الجنسي!
- "معشوقة فرنسا" صوفي مارسو في عامها الخمسين..."تخصص كشف عورات"
- هندية على عرش جمال العالم لعام 2017 .. إجابة ذكية على سؤال عادي وراء فوزها!
- إنترسبت: السعودية قوة إقليمية تتخبط وتوشك على الانهيار
- "السلطانة هويام" تثير بصورة جدلاً على إنستغرام.. لماذا اعتبرها الجمهور غير لائقة؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- أزمة فراغ حكومي تطلّ برأسها: لبنان أمام أيّام صعبة
- هل يستبدل المستقبل عبارة ″طال عمرك″ بـ″فرنسا أمنا الحنون″؟
- القُطبة المخفية!
- نصائح للحريري: كن يقظاً من "الغيارى المشبوهين"
- بالفيديو.. تحية بالرصاص لسعد الحريري
- "وزير يُهين ضابط رفيع"
- الاستقالة تُدخل لبنان في مرحلة جديدة المبادرة في يد عون والكرة في مرمى «حزب الله»
- لبنان... عيْناً على «ديبلوماسية الهاتف» لـ «الإليزيه» وعيْناً على «اختبار القاهرة»
- الحريري: أمامنا مسؤوليات كبيرة لكن لست وحدي المسؤول
- موظفو «اوجيه» الفرنسيون: نريد أموالنا من الحريري
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)