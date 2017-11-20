- هل أحبط الحريري ″الحركة التصحيحية″ في تيار المستقبل؟
- أزمة فراغ حكومي تطلّ برأسها: لبنان أمام أيّام صعبة
- هل يستبدل المستقبل عبارة ″طال عمرك″ بـ″فرنسا أمنا الحنون″؟
- القُطبة المخفية!
- نصائح للحريري: كن يقظاً من "الغيارى المشبوهين"
- مِن بــــاب فــاطِــمَــة إلى بــابِ الـــمَــنــدَب
- بالفيديو.. تحية بالرصاص لسعد الحريري
- "وزير يُهين ضابط رفيع"
- Salim Mehajer in custody after car crash and alleged AVO breach
- هندية على عرش جمال العالم لعام 2017 .. إجابة ذكية على سؤال عادي وراء فوزها!
- بند «التدخلات الإيرانية»
- تقنية جديدة لزراعة الأسنان في 9 أسابيع!
- الاستقالة تُدخل لبنان في مرحلة جديدة المبادرة في يد عون والكرة في مرمى «حزب الله»
- لبنان... عيْناً على «ديبلوماسية الهاتف» لـ «الإليزيه» وعيْناً على «اختبار القاهرة»
- الحريري: أمامنا مسؤوليات كبيرة لكن لست وحدي المسؤول
- موظفو «اوجيه» الفرنسيون: نريد أموالنا من الحريري
- بين أزمة الحريري وأزمة السعودية؟
- الحريري بـ«نيو لوك»: هل يحتل «السبهانيون» بيت الوسط؟
- الجرّاح يتغيّب عن استجوابه ويبحث عن مخارج
- نقابة المحامين في بيروت: «التيار» يُخسّر نفسه
- انتخابات محامي طرابلس: المستقبل «ينتقم» من القوات
- عين الحلوة: عودة إلى دوامة الاغتيالات؟
- لبنان في بداية نفق مظلم بعد عودة الحريري
- توقعات الأبراج ليوم November 20, 2017
- الحريري يتَّكل على عون... وعون يتَّكل على «الحزب»!
هل أحبط الحريري ″الحركة التصحيحية″ في تيار المستقبل؟
بدا سعد الحريري في باريس أكثر حرية مما كان عليه في السعودية، فاستعاد إبتسامته وحيويته اللتين كانتا مفقودتين، فضلا عن طرافته التي أظهرها على درج الأليزيه لدى إستقباله زوجته لارا وإبنه حسام مع الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته.
منذ وصوله الى باريس، فتح الحريري كل إتصالاته عبر هاتفه، بعد 13 يوما من الغياب شبه التام إلا من ″الكلمة اللازمة″ قولا أو كتابة، ما يؤكد أنه في السعودية كان ثمة تضييق غير مسبوق عليه، إذا كان المقربون منه ما زالوا يرفضون الاعتراف بكلمات ″الاحتجاز″ أو ″الاقامة الجبرية″.
اللافت هو أن أشخاصا محددين سُمح لهم بالذهاب الى باريس ليكونوا الى جانب الرئيس سعد الحريري، ما فُسّر على أن هؤلاء هم الدائرة الضيقة المخلصة لـ″زعيم المستقبل″ والتي يأمن لها، وفي مقدمة هؤلاء عمته بهية ونجلاها نادر (رأس حربة التسوية المغضوب عليه سعوديا) وأحمد، إضافة الى نهاد المشنوق،و غطاس خوري، وباسم السبع، وهاني حمود، ونديم قطيش، والفريق الخاص المحيط دائما بالحريري.
لم يعد خافيا على أحد أن سعد الحريري تعرض لمؤامرة موصوفة، صحيح أن أبطالها قيادات سياسية من خارح المستقبل أو من المتمردين عليه، نجحوا في إقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن ″رئيس حكومة لبنان ملتزم بتفاهمات مع رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله وأنه لم يعد قادرا على الحكم ولا بد من إستبداله″، لكنها في الوقت نفسه أغرت رموزا مستقبلية وكوادر مقربة منهم، فانزلقوا الى حدود التآمر على الحريري سواء عن قصد أو عن غير قصد، وعملوا على تمهيد الطريق للشقيق الأكبر بهاء الحريري، قبل أن تسارع العائلة الى رفع السواتر عليها وقطعها، ما أدى الى تجميد القرار السعودي المتعلق بهذا الشأن من دون إلغائه.
وما يؤكد ذلك، هو ما كشفت عنه أمس صحيفة إسبانية من أن وزير الخارجية عادل الجبير قال أمام دائرة ضيقة من الصحافيين: ″إن السعودية أيدت الحريري منذ البداية، لكن التحديات تغيرت اليوم، والرجل لم يعد قادرا على الحكم كما يشاء″، وكان ردد شيئا من هذا القبيل الوزير ثامر السبهان الذي تشير معلومات الى أن حديثه المتواصل عن ضعف الحريري قد جعل بعض الرموز المستقبلية يعتقدون أن الأمر بالنسبة لسعد قد إنتهى، ما دفعهم الى السعي ليكون لهم حصة في “التركة” السياسية.
تشير المعلومات الى أن الرئيس الحريري بات على إطلاع كامل بالمخطط الذي كان يهدف الى الاطاحة به، كما بات لديه ملفا كاملا بأسماء كل المتورطين أو الذين تعاطوا مع ″الحركة التصحيحية″ بايجابية، علما أن من بين الأسماء من كانوا ينتقدون في الجلسات الضيقة آداء الحريري السياسي منذ توليه الحكومة، ومن شعروا خلال السنة الأولى من العهد بأن نفوذهم قد تقلص بفعل التسوية الرئاسية، لذلك حرص هؤلاء الى عدم السفر الى باريس بعدما وصلتهم إشارات بأن الحريري لا يرغب بلقائهم أو الاجتماع بهم.
وتؤكد هذه المعلومات أن بعد عودة الحريري الى لبنان وإنتهائه من موضوع الاستقالة، والبحث مع رئيس الجمهورية حول ملامح المرحلة المقبلة، فإنه سيجري حملة تطهير ضمن تياره، وخصوصا من ثبت تورطهم بالانقلاب عليه أو بالسكوت عنه أو الترويج لهذا الانقلاب، وتلفت هذه المعلومات الى أن بعض المتورطين بدأوا بالتواصل مع قيادات سعودية لاعادة وصل ما إنقطع بينهم وبين الحريري.
يقول مطلعون: إنه بعد تجميد قضية بهاء الحريري سعوديا، وإنكفائه وإصداره بيانا يؤكد فيه دعم خطوات شقيقه، من المفترض أن يعود سعد الحريري للامساك بكل مفاصل تيار المستقبل بيد من حديد، وهو سيقوم حتما بحملة تطهير داخله ربما لن تظهر نتائجها إلا في الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك بعدما أدرك أن حالة الاسترخاء التي كانت سائدة كادت أن تطيح به.
ويضيف هؤلاء: إن الحريري مكلف بانتاج تسوية جديدة في لبنان تراعي توجهات السعودية وبيان مجلس وزراء الخارجية العرب الذي صدر بالأمس، فإما أن ينجح ويستمر في الحكم، وإما أن يفشل وينكفئ ويغيب عن المشهد السياسي في لبنان، عندها سيكون وضع البلد ووضع تيار المستقبل، مفتوح على كل الاحتمالات.
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- ريما ديب.. هذا ما قالته عن عضوها الجنسي!
- "معشوقة فرنسا" صوفي مارسو في عامها الخمسين..."تخصص كشف عورات"
- هندية على عرش جمال العالم لعام 2017 .. إجابة ذكية على سؤال عادي وراء فوزها!
- إنترسبت: السعودية قوة إقليمية تتخبط وتوشك على الانهيار
- "السلطانة هويام" تثير بصورة جدلاً على إنستغرام.. لماذا اعتبرها الجمهور غير لائقة؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
غسان ريفي
رئيس تحرير جريدة سفير الشمال الالكترونية
- هل أحبط الحريري ″الحركة التصحيحية″ في تيار المستقبل؟
- الحريري حراً في فرنسا.. وأزمته تكرّس إنقسام تياره
- إنتخابات نقابة محامي طرابلس.. هل يرد المستقبل الصاع صاعين للقوات؟
- الحريري الى فرنسا.. غياب السنّة عن المشهد السياسي يهدد لبنان
- فرنسا تحرر الحريري.. ما هي السيناريوهات المطروحة لبنانيا؟
- هل جلس الحريري على ″كرسي الاعتراف″ أمام البطريرك الراعي؟
- كيف قرأ ″المستقبليون″ إطلالة الحريري؟
- الحريري الى التسوية مجددا.. تحت سقف النأي بالنفس
- إنتخابات أطباء الأسنان: خسارة مدوية لـ″المستقبل″ أمام المستقلة د. رولا ديب
- إذا كان الحريري محتجزا فتلك مصيبة.. وإذا كان حرا فالمصيبة أعظم
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)