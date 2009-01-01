حتّى الساعة.. كم بلغ عدد اللبنانيين المغتربين المسجلين للانتخابات؟

قبل ساعات من توقف عملية تسجيل المنتشرين اللبنانيين للمشاركة في الانتخابات النيابية، دعا وزير الخارجية والمغتربين اللبنانيين في الاغتراب للتسجيل ودعا عائلاتهم في لبنان لحثهم على المشاركة، قائلا: "لبنان يراهن عليكم".

ولفت باسيل الى أن "عدد اللبنانيين المغتربين المسجلين للمشاركة في الإنتخابات حتى الساعة تخطى 85 ألف مشتركاً".