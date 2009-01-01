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أزمة مياه خانقة في طرابلس
في الوقت الذي تعاني فيه مناطق عدة في طرابلس من إنقطاع متواصل في مياه الشفة لا سيما منطقة الزاهرية محيط براد البيسار، شارع الغرباء، الدباغة، وصولاً الى منطقة التل تستمر مؤسسة مياه الشمال بالتأكيد على ″أن لا أزمة مياه في طرابلس، وأن فريق العمل في المؤسسة يعالج كل الأعطال التي تطرأ على الشبكة تباعا″.
هذا التناقض أو الانفصام بين واقع الأرض وتصريحات المؤسسة، يثير حفيظة الأهالي في الأحياء الشعبية الذين يعانون منذ أكثر من أسبوعين من انقطاع متواصل في المياه ويلجأون الى شرائها من تجار الصهاريج الذين يتقاضون 40 ألف ليرة عن الصهريج الواحد، وهو أمر يرهق كاهل العديد ممن يعانون من أزمات معيشية خانقة داخل الأحياء الشعبية، ما يضطرهم الى نقل المياه بغالونات من حاووظ القبة أو أبي سمراء مع ما يمكن أن تترافق رحلتهم اليومية من صعوبات.
وبما أن الحاجة هي أم الاختراع، فإن بعض المواطنين يقومون بنقل المياه الى خزاناتهم من خزانات قريبة عبر النباريش، فيقفزون بين أسطح الأبنية المجاورة غير آبهين بالمخاطر التي يتعرضون لها، حيث يؤكدون أن المياه تشكل عصب الحياة، ولا يمكن لأي كان أن يتمكن من العيش بدون مياه.
هذه المعاناة المستمرة منذ أسبوعين والتي تكاد تتحول الى كارثة على المواطنين لا تعترف بها مؤسسة المياه، في حين تؤكد مصادر من داخل المؤسسة وجود عطل ضمن مضخة المياه الموجودة في منطقة ضهر المغر والتي تغذي الزاهرية ومتفرعاتها، وأن الورش الفنية ستقوم باصلاحها وإنهاء الأزمة في الساعات المقبلة.
وكان الرئيس نجيب ميقاتي أجرى اتصالا مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي المهندس جمال كريم، وطلب منه تأمين العلاج الفوري لأزمة إنقطاع المياه. وقد طلب كريم مهلة 48 ساعة اضافية لاصلاح الاعطال، فشدد الرئيس ميقاتي على ضرورة عودة المياه الى منازل المواطنين اليوم الثلاثاء كحد أقصى.
ويقول أمين صندوق الاتحاد العمالي في الشمال شادي السيد قال: أنا من منطقة الزاهرية وأفيد بأنه منذ أكثر من عشرة أيام والمياه مقطوعة، بالطبع شراء المياه ليس بالأمر المتاح امام الجميع نظراً لعدم توفر المياه ولو لم يكن هناك من محسنين لكانت المشكلة أكبر بكثير.
وهدد السيد بتحركات تصعيدية سيقوم فيها الأهالي إذا لم تعد المياه الى مجاريها خلال الساعات القليلة المقبلة.
يقول المواطن يحي مراد (يقطن في منطقة الزاهرية شارع الغرباء): منذ حوالي إسبوعين والمياه مقطوعة عن منازلنا، بالطبع لجأنا الى شراء المياه لحل مشكلتنا التي لم تجد حلولاً لها من قبل المعنيين فلمصلحة من كل ما يتعرض له المواطن الفقير؟، ومن هو المستفيد من الذل الذي نتعرض له؟، وهل هي صفقة معقودة بين المسؤولين وأصحاب الصهاريج التي لم نعد قادرين دفع الأموال الطائلة لهم؟.
ويشير مراد الى أننا لم نعش مثل هذه الأزمة منذ سنوات، داعيا الى الاسراع في إنصاف المواطنين الذين يلتزمون بدفع رسوم المياه سنويا، وفوق كل ذلك يجدون أنفسهم مضطرين لشراء المياه من الصهاريج.
ويشير المواطن محمد عبد الرحيم من سكان السرايا العتيقة الى أن أكثرية الفقراء وأنا منهم لا يمكننا شراء المياه، لذلك فإنني أقوم بتعبئة الغالونات من الحاووظ في منطقة القبة، وللأسف هذه هي حياتنا ومعاناتنا، ومن يتوجه الى مصلحة المياه ويطلع على شكاوى الناس يجد توقيعي على أكثر من أربعة شكاوى لكن لا حياة لمن تنادي.
ويقول المواطن مصطفى كردية: أقطن في منطقة الملولة ولا ننعم بالمياه التي إن أتت فتكون ضعيفة جداً، وان طالبنا بتحسين الوضع لا أحد يسمع، وان فكرنا في الاعتراض بالنزول الى الشارع، توجه التهم إلينا وندخل الى السجن، تماماً كما حصل مع غيرنا.
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