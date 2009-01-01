“جنايات بيروت”: الإعدام لطارق يتيم قاتل الريف

بعد سنتين وأربعة شهور على مقتل جورج الريف على يد طارق يتيم بطعنات سكين في 16 تموز 2015 في محلّة الصيفي في بيروت على خلفية أفضلية مرور، أصدرت اليوم محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي طارق البيطار وعضوية المستشارتين ميراي ملاك وفاطمة ماجد حكماً قضى بإنزال عقوبة الإعدام بالقاتل الموقوف وإلزامه بتسديد مبلغ 450 مليون ليرة لبنانية كعطل وضرر للجهة المدعية، وإعلان براءة خطيبته الظنينة لينا حيدر التي كانت برفقته عند وقوع الحادثة.

وبعدما نشرت بعض المواقع الإلكترونية تفسيرات خاطئة للحكم، أصدر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بياناً أوضح فيه أنّه “جاء في الحكم أنّ أفعال المتهم، التي تبيّنت بوضوح في مقاطع فيديو، تتصف بأعمال الشراسة التي أدّت إلى وفاة الضحية، وأنّ ضرب الضحيّة بطريقة عنيفة وقاسية ومتكرّرة على رأسها ووجهها بعقب السكّين وركلها بالأرجل على الرأس تُشكِّل دليلاً على أنّ نيّة المتهم اتجهت إلى إزهاق روح الضحية، وأنّ الأطبّاء النفسيين الذين عاينوا المتّهم قد أجمعوا على أنّه كان واعياً ومدركاً لما يقوم به أثناء ارتكاب الاعتداء؛ وقد خالفت المستشارة ميراي ملاك، الأكثرية لجهة عدم منح المتهم الأسباب التخفيفية، ورأت إبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبّدة”.