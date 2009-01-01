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الحريري في بيروت

آخر تحديث: منذ 9 من الساعات 53 من الدقائق
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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الحريري في بيروت

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" حلا ماضي عن وصول رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى مبنى كبار الزوار في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت يرافقه النائب السابق باسم السبع. وكان في استقباله رئيس دائرة الأمن العام في المطار العميد فادي خواجة، والعميد عزام الحسن من جهاز أمن المطار وكبار ضباط الجهاز، ورئيس فرع الإستقصاء في المطار العقيد علي نور الدين وحشد اعلامي.

 

وكان الرئيس الحريري توقف لبعض الوقت في العاصمة القبرصية والتقى الرئيس القبرصي نيكوس انستسياديس.

 

وغادر الحريري مباشرة المطار من دون الادلاء بأي تصريح.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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