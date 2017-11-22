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مرحلة تفكيك الملفات بدأت
اللغز قائم، وصندوق الأسرار السياسية لم يُفتَح بعد، العارفون لا يتكلمون وغير العارفين يملأون الصفحات والأثير والموجات كلاماً ومطولات، هي أقرب إلى الآراء والأمنيات منها إلى الوقائع والمعطيات.
مَن يحمل اللغز هو الرئيس سعد الحريري، حمله معه إلى باريس وأمس الى القاهرة، وسيقف اليوم على منصة الإحتفالات بعيد الإستقلال، مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس نبيه بري، مكان الإحتفال ليس متاحاً للكلام. بعد الإحتفال سيتوجه الحريري إلى قصر بعبدا، ليتقبل التهاني بالإستقلال مع الرئيسين عون وبري، قد يُتاح الكلام قليلاً قبل بدء الإستقبالات، لكنَّه لن يكون كافياً... يتوجَّه الرئيس الحريري عند الواحدة، بعد انتهاء الإستقبالات في بعبدا إلى بيت الوسط، حيث يستقبل المهنئين بعودته.
السؤال:
متى يُرفع الغطاء عن اللغز؟
ومتى يبدأ كشف الأوراق؟
بالتأكيد سيكون للرئيس الحريري لقاء، وربما أكثر، مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لشرح ملابسات الإستقالة، التي يربط العودة عنها بجملة شروط، أبرزها أن ينأى لبنان بنفسه عن صراعات المنطقة، ولا سيَّما في الخليج العربي. هذا الشرط هو الحد الأدنى الذي يمكن القبول به، للعودة عن الإستقالة، وإلا فإنَّ كتاب الإستقالة سيكون في جيبه وسيحمله إلى رئيس الجمهورية في اللحظة المناسبة والتوقيت المناسب، علماً أنَّ الوضع اليوم هو شبيه بمفاعيل الإستقالة.
في الأثناء، كيف يتابع لبنان السياسي يومياته؟
هناك توقف للأجندة السياسية منذ 3 تشرين الثاني الحالي، تاريخ مغادرة الرئيس الحريري بيروت إلى الرياض.
البلد في الأساس لم يكن في حالة مريحة، كانت الأزمات في سباق مع المعالجات، وكان الجميع يسابق الوقت لأنَّ الإستحقاقات تدهم، مع ذلك توقَّف كلُّ شيء:
لا الموازنة للعام 2018 أُنجِزت، لأنَّ مجلس الوزراء لا يجتمع.
قانون الإنتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار المقبل، ما زال بعض بنوده معلقاً، واللجنة الوزارية المكلفة التوصل إلى تسويات لهذه البنود، لم تجتمع منذ مطلع هذا الشهر، على رغم أنَّ الوقت بدأ يدهم.
معظم الملفات التي تهمُّ المواطن عالقة بدورها، ومنها ما يحتاج إلى اجتماعات لمجلس الوزراء، غير المطروحة على بساط البحث.
إذاً، ليست فقط السياسة في أزمة، بل الهموم المعيشية في أزمة أيضاً، والمسألة لم تعد تحتمل ترف الإنتظار كثيراً، لأنَّ الأوضاع في هذه الحالة تكون عرضة للتفلت من الضوابط واستطراداً عرضة للإنفجار.
مع ذلك، دائماً هناك أشياء كثيرة يمكن مشاهدتها في النصف الملآن من الكأس ومنها:
اللبنانيون في الخارج الذين تسجلوا للإنتخابات النيابية في أيار المقبل بلغوا 92810 بحسب إحصاءات وزارة الخارجية، وهذا رقم مقبول نسبياً بالنظر إلى أنَّها المرة الأولى التي تتم فيها عملية التسجيل في الخارج. وهذا رقمٌ يمكن البناء عليه للمراحل المقبلة.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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