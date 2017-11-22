- لبنان أمام استحقاق حرج بعد عودة الحريري من القاهرة
- الحريري في بيروت... ولبنان أمام «أزمة مفتوحة»
- الحريري يبحث عن دعم مصري قبل عودته للبنان
- هل يتجاوب الرئيس الحريري مع إيجابية خطاب السيد حسن نصرالله؟ خطوط الاتصال عربية دولية لاعادة التسوية وكم يملك الحريري من حرية القرار؟
- لبنان: عين على احتفالات الاستقلال وأخرى على ما سيقوله الحريري
- هل تود القدوم إلى أستراليا للمشاركة ببحث علمي أو مؤتمر أو حدث فني؟
- الى سعادة الأمين العام للجامعة العربيّة .. لقد ظلمتم لبنان سعادة السيّد أبو الغيط
- الفتنة والارهاب
- «حزب الله» أحضَر للحريري مفاتيح التسوية!
- السعودية وحماية الحريري
- توقعات الأبراج ليوم November 22, 2017
- السعودية وحزب الله: المواجهة مستمرة
- المصارف تزيد الفوائد على القروض بنسبة 2 في المئة
- رؤيا ٢٠٣٠... تحديات بحجم الطموحات
- إيران تسلب حيدر العبادي شرف النصر على داعش وتسنده للميليشيات
- الزمالك: لم نحسم بقاء «شيكابالا» مع الرائد
- صاروخ الصين المرعب.. يبلغ مداه 12 ألف كيلومتر ويحمل 10 رؤوس نووية وسرعته جنونية
- تحديات الطريق الصعب الى الاستقلال الثالث
- لماذا تُلخّص ابتسامة الأسد وعِناقِه الحار لبوتين في قِمّة سوتشي هَويّة “سورية الجديدة”؟ وكيف نَجح الرئيس الروسي في رَسْم خريطة “الشرق الأوسط” على أنقاضِ أمريكا؟ وكيف انتهت المُعارضة السوريّة بعد سَبعِ سنواتٍ من مُحاربة النّظام؟ وما هي كَلِمَة السّر التي غَيّرت كُل المُعادلات؟
- مرحلة تفكيك الملفات بدأت
- الحريري في بيروت
- 5 أسرار وراء جمال النجمة الهندية الفاتنة ديبيكا بادوكون
- "إلى العالمية وما بعدها!" صحف بريطانية وأميركية وفرنسية وروسية تدافع عن مغنية "عندي ظروف"
- دوللي شاهين أكثر جرأة بهذا الفستان
- "غمرة وداع".. "إندبندنت" تكشف كواليس زيارة الأسد المفاجئة والرسالة الروسية!
لبنان: عين على احتفالات الاستقلال وأخرى على ما سيقوله الحريري
عون يحذّر الدول العربية من دفع لبنان بـ«اتجاه النار»
دعا الرئيس اللبناني ميشال عون مساء امس في كلمة متلفزة الدول العربية إلى التعامل مع لبنان بحكمة «وخلاف ذلك هو دفع له باتجاه النار».
وقال: «رسالتي للأشقاء العرب.. التعاطي مع لبنان يحتاج إلى الكثير من الحكمة والتعقل وخلاف ذلك هو دفع له باتجاه النار».
وأضاف: «على الرغم من كل ما حصل، لاتزال آمالنا معقودة على جامعة الدول العربية بأن تتخذ المبادرة انطلاقا من مبادئ وأهداف وروحية ميثاقها وتنقذ إنسانها وسيادتها واستقلالها».
وفي إشارة الى الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سعد الحريري، قال عون إن الأزمة الحكومية الأخيرة «عبرت» ولكنها ليست قضية عابرة.
وشدد على أن لبنان ليس وطنا تسهل استباحته ما دام يعتصم بوحدته الداخلية في وجه الفتنة وهو لن ينصاع الى أي رأي أو نصيحة أو قرار يدفعه باتجاه فتنة داخلية، قائلا: «الوطن الذي بذل الدماء سخية، شعبا وجيشا، ضد العدو الإسرائيلي كما التكفيري، وسطر بطولات وتضحيات في تحرير أرضه من الاثنين معا».
واعتبر عون ان ما تلقاه لبنان هو تداعيات الصدامات وشظايا الانفجارات، ولا شيء ينفع في معالجة التداعيات إن لم يقفل باب النزاعات، مشيرا الى ان لبنان في كل الحالات لن ينصاع الى أي رأي أو نصيحة أو قرار يدفعه باتجاه فتنة داخلية، ومن يريد الخير للبنان يساعده على تحصين وحدته لأنها صمام أمانه، قائلا: «وفي هذا السياق تأتي الأزمة الحكومية الأخيرة، والإشكالية التي أحاطتها، وصحيح أنها عبرت، إلا أنها قطعا لم تكن قضية عابرة، لأنها شكلت للحكم، وللشعب اللبناني اختبارا صادما وتحديا بحجم القضايا الوطنية الكبرى، يستحيل إغفالها والسكوت عنها».
واليوم يوم استقلال لبنان الرابع والسبعون، الذي دافع عنه وأكد عليه وعلى حماية ديمومته الرئيس ميشال عون امس، في رسالته الاستقلالية الثانية منذ وصوله الى بعبدا، وغدا يوم الحكومة، استقالة ام رجوع عن الاستقالة؟ في أجواء الاحتضان الدولي والعربي لشروط رئيس الحكومة سعد الحريري، لقاء البقاء في السراي الكبير، وعلى رأسها التزام الرئيس عون بسياسة النأي بالنفس، قولا وفعلا، وبتنفيذ حزب الله سياسة الخروج من الساحات العربية التي تحدث عنها السيد حسن نصرالله امس الاول، وسحب إعلانه الاستعداد للتدخل حيث يجب، كما قال. تاريخيا، في مثل هذا اليوم 22 نوفمبر عام 1943 أفرج الانتداب الفرنسي عن رئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الوزراء رياض الصلح من سجنهما في قلعة راشيا (البقاع الغربي) بعد اسبوع من الاحتجاز.
آنيا، رسالة الاستقلال التي وجهها الرئيس ميشال عون تناولت الماضي والحاضر، وأكدت على استقلال لبنان، رغم الظروف العابرة، والعرض العسكري الذي سيقدمه الجيش المنتصر في «فجر الجرود»، صباح اليوم، له رمزيته الوطنية العالية، ودلالته السياسية البالغة، ردا على التشكيك في القدرة والفاعلية من جانب المراهنين او المرتبطين بالقوى الحزبية الداخلية المستعارة.
لكن دون شك فإن متابعي الاحتفالات الاستقلالية اليوم، ستكون عينهم على هذه المناسبة الوطنية، وفكرهم عند مصير الحكومة الحريرية، هل يصر الرئيس سعد الحريري على الاستقالة، ام تنشأ ظروف تلزمه بإعادة النظر؟
الاحتضان العربي والفرنسي، يعمل على بقاء الحريري في السراي، استنادا الى جملة عوامل، كالبيان الصادر عن وزراء الخارجية العرب الذي تضمن مضبطة اتهام بحق إيران وحزب الله، واستعداد الرئيس ميشال عون الى ضمان اعتماد سياسة النأي بالنفس، وبإقناع حزب الله بهذه النقطة. وقد عبرت قيادة الحزب عن استعدادها لتسهيل بقاء الحريري على رأس الحكومة، شرط عدم المس بسلاح الحزب، لا قولا ولا فعلا، مع لفت الانتباه إلى خطاب نصر الله الأخير، الذي أوصى بالاستعداد لانسحاب الحزب من سورية والعراق، بعد اعلان انتهاء وجود داعش، مع نفي علاقته بما يجري في اليمن.
لكن تبقى المشكلة في نقطتين: مصير الحكومة، ومشاركة حزب الله في أي حكومة بديلة.
هنا تقول المصادر المتابعة لـ «الأنباء»، ان حزب الله مصر على بقاء حكومة الحريري الحالية، كما هي، او إعادة تسمية الرئيس الحريري، مع احتفاظ الحزب بحق المشاركة فيها، مع رفض فكرة حكومة التكنوقراط، والإصرار على حكومة حزبية وسياسية يتمثل فيها حزب الله مباشرة، وليس مواربة أو بالواسطة، وبوزيرين حزبيين تختارهما قيادة الحزب.
وردت المصادر استعجال وصول السفير السعودي الجديد وليد اليعقوب الى بيروت أمس الأول، إلى الحاجة لمتابعة الأمور اللبنانية عن كثب.
المصادر تعتقد انه برجوع الحريري عن استقالته مشكلة كبرى، وبرفضه اشراك حزب الله في حكومة جديدة، مشكلة أكبر، إلا في حال عاد الحريري من لقائه الرئيس السيسي مزودا بمخارج مصرية أفضل.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
-
-
-
هل تود القدوم إلى أستراليا للمشاركة ببحث ...الكاتب:
-
-
الفتنة والارهاب ...الكاتب:
-
-
-
توقعات الأبراج ليوم November 22, 2017 ...الكاتب:
-
-
-
رؤيا ٢٠٣٠... تحديات بحجم الطموحات ...الكاتب:
-
إيران تسلب حيدر العبادي شرف النصر على ...الكاتب:
-
الزمالك: لم نحسم بقاء «شيكابالا» مع الرائد ...الكاتب:
-
صاروخ الصين المرعب.. يبلغ مداه 12 ألف ...الكاتب:
-
-
لماذا تُلخّص ابتسامة الأسد وعِناقِه الحار لبوتين ...الكاتب:
-
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- إيران تسلب حيدر العبادي شرف النصر على داعش وتسنده للميليشيات
- عمرها 71 عاماً وتبدو في العشرين.. مغنية تركية فائقة الجمال تحلم بالإنجاب في هذه السن
- 5 أسرار وراء جمال النجمة الهندية الفاتنة ديبيكا بادوكون
- صاروخ الصين المرعب.. يبلغ مداه 12 ألف كيلومتر ويحمل 10 رؤوس نووية وسرعته جنونية
- السعودية وحزب الله: المواجهة مستمرة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- الحريري في بيروت... ولبنان أمام «أزمة مفتوحة»
- الحريري يبحث عن دعم مصري قبل عودته للبنان
- هل يتجاوب الرئيس الحريري مع إيجابية خطاب السيد حسن نصرالله؟ خطوط الاتصال عربية دولية لاعادة التسوية وكم يملك الحريري من حرية القرار؟
- لبنان: عين على احتفالات الاستقلال وأخرى على ما سيقوله الحريري
- السعودية وحماية الحريري
- المصارف تزيد الفوائد على القروض بنسبة 2 في المئة
- الحريري في بيروت
- الاحتواء الصعب للقرار العربي بين الحكم والحزب
- البداوي: إخماد فتنة كادت شظاياها تطال مخيم شاتيلا.. هل انتهت؟
- أزمة مياه خانقة في طرابلس
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)