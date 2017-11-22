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هل يشهد تيار المستقبل تشكيل تحالف المتضررين؟
عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، وفق ما هو معلن، سيحتشد مناصرو تيار المستقبل في منزل زعيمهم ورئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط في بيروت لاستقباله، بعد عودته من فرنسا ومصر إثر خروجه إليهما بعد احتجازه لنحو أسبوعين في السعودية، بعد ضغوط لبنانية ودولية مورست على الرياض بهدف فك أسر رئيس الحكومة اللبنانية.
ولهذه الغاية دعت منسقيات التيار الأزرق في المناطق اللبنانية كافة مناصريها إلى ″مشاركة كثيفة″ لاستقبال الزعيم العائد، ولتنظيم “همروجة” تهدف قبل كل شيء إلى شدّ عصب التيار بعد الإنتكاسة الكبيرة التي تعرض لها زعيمه، ورفع معنوياتهم في أعقاب ″الطعنة″ التي تلقوها من حلفاء الحريري وداعميه في الداخل والخارج.
ويعتبر ″حفل الإستقبال الشعبي″ الذي يقيمه تيار المستقبل للحريري بمنزله في العاصمة لافتاً من حيث الشكل، فهو الأول الذي يُقام في بيت الوسط، أو قبل ذلك في قريطم، بعدما كانت العادة قد جرت أن يلتقي الحريري مع جمهوره في ساحات عامة أو في قاعات كبرى على غرار قاعة ″البيال″ مثلاً.
أما في المضمون، فإن الحريري سيلتقي جمهوره ومنسقيه في المناطق مباشرة، من دون واسطة أو عبر نوابه ووزرائه، الذين توقف كثير من المراقبين عند عدم إتصال الحريري بهم، أو رده على إتصالاتهم، باستثناء قلة، إضافة إلى إبلاغهم أنه لا يرغب بلقائهم في باريس، بعدما عبّر بعضهم عن نيّته زيارة العاصمة الفرنسية للقائه، وهو مؤشر على استياء الحريري من أغلب أعضاء كتلته النيابية لعدم وقوفهم وتضامنهم معه، على الأقل مثلما فعل خصومه معه.
وتشير معلومات ومعطيات كثيرة إلى أن نواب ومرشحين وسياسيين يدورون في فلك التيار الأزرق، لن يجرأوا على النظر في عيني الحريري بعد الأزمة التي تعرض لها، وأن النقمة عليهم كبيرة سواء من قبل الحريري نفسه، أو من قبل القاعدة الزرقاء التي خيّب هؤلاء آمالهم في عزّ الأزمة، ولم يكونوا على قدر الآمال.
ووفق المعلومات والمعطيات نفسها، فإن هؤلاء النواب والمرشحين والسياسيين الذين باتوا مهددين بفقدان مقاعدهم على لوائح تيار المستقبل في الإنتخابات النيابية المقبلة في أيار 2018، واستبعادهم عنها، ما يعني نهاية حياتهم السياسية، سيلجأون إلى خطتين من أجل فرض أنفسهم على لوائح الحريري، وإجباره على عدم إستغنائه عنهم وإنهاء خدماتهم لديه، الأولى تتمثل في تضامنهم وتكاتفهم مع بعضهم البعض، وإقامة ما يسمى “تحالف المتضرّرين”، وإبلاغ الحريري إما أن يبقيهم على لوائحه وترشيحات تياره، أو أنهم سيشكلون معاً لائحة في مواجهته.
أما الخطة الثانية التي يحتمل أن يلجأوا إليها فهي أن يسعوا وراء الحصول على دعم حلفاء الحريري أو ممن يمونون عليه، كالسعودية والولايات المتحدة وسواهما، من أجل أن يبقيهم على لوائحهم على شكل ″ودائع″ سياسية لهم عنده، معتبرين أن الحريري الذي يبدو الآن في موقع الضعيف سياسياً لن يعارض أو يرفض قبل هذه الودائع.
غير أن هاتين الخطتين يرجح أن لا يكتب لهما النجاح، لأن جمهور تيار المستقبل لن يقبلهم حتى لو فرضهم الحريري.
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