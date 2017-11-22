- الحريري رجع ... الأزمة "عبرت"... والبقية تأتي
- الدعوات لاستقبال الحريري.. ″إنفصام″ مستقبلي وقواتي
- هل يشهد تيار المستقبل تشكيل تحالف المتضررين؟
- في مملكة «التريليون دولار».. نساء المغرب يموتن بحثًا عن الدقيق!
- عادات تكشف مزايا شخصيّتكم
- مرحلة الصواريخ الباليستية والميليشيات
- الحريري عاد ليلاً.. ومصير الاستقالة يتّضح اليوم
- لبنان أمام استحقاق حرج بعد عودة الحريري من القاهرة
- ماكرون يلتقي السيسي سرّاً: مبادرة لبقاء الحريري... وموفد فرنسي إلى بيروت
- الحريري في بيروت... ولبنان أمام «أزمة مفتوحة»
- الحريري يبحث عن دعم مصري قبل عودته للبنان
- هل يتجاوب الرئيس الحريري مع إيجابية خطاب السيد حسن نصرالله؟ خطوط الاتصال عربية دولية لاعادة التسوية وكم يملك الحريري من حرية القرار؟
- لبنان: عين على احتفالات الاستقلال وأخرى على ما سيقوله الحريري
- هل تود القدوم إلى أستراليا للمشاركة ببحث علمي أو مؤتمر أو حدث فني؟
- الى سعادة الأمين العام للجامعة العربيّة .. لقد ظلمتم لبنان سعادة السيّد أبو الغيط
- تقرير صادم: لبنان قد يلاقي مصير "فنزويلا"!!
- الفتنة والارهاب
- «حزب الله» أحضَر للحريري مفاتيح التسوية!
- السعودية وحماية الحريري
- توقعات الأبراج ليوم November 22, 2017
- السعودية وحزب الله: المواجهة مستمرة
- المصارف تزيد الفوائد على القروض بنسبة 2 في المئة
- رؤيا ٢٠٣٠... تحديات بحجم الطموحات
- ماذا يحصل في شركة كهرباء قاديشا؟
- قوةً من الشرطة القضائية حضرت إلى منزل مارسيل غانم
الحريري رجع ... الأزمة "عبرت"... والبقية تأتي
بعد “عون راجع” و”عون رجع” ، “الحريري راجع” و”الحريري رجع” ليل أمس وسط سيل من التكهنات والاحتمالات التي استعد لها لبنان الرسمي من عودة عن الاستقالة وتعويم التسوية التي قامت قبل سنة، وهو أمر تستبعده الاوساط السياسية لكنها لا تسقطه من الحسابات بعد “وساطات” دخلت على خطها دول عربية وغربية، أبرزها فرنسا، ومصر التي استقبل رئيسها عبد الفتاح السيسي الرئيس سعد الحريري أمس خلال رحلة عودته الى لبنان، اثر غياب لم يطل كما عند اسقاط حكومته الاولى، بل اقتصر على نحو ثلاثة أسابيع أمضى اثنين منها في الرياض، قبل ان ينتقل الى باريس ملبياً دعوة الرئيس ايمانويل ماكرون. وقبيل وصوله الى بيروت، حط الحريري في قبرص حيث التقى رئيسها نيكوس أناستاسيادس.
أما الاحتمال الثاني، فهو تثبيت الاستقالة الشفوية التي أعلنها من الرياض في 4 تشرين الثاني الجاري، والمضي في تصريف الاعمال، على رغم اعادة تسميته وتكليفه وتعثر التأليف. وهو واقع يفترض اقامة الحريري في بيروت لتصريف الاعمال. ويرافق هذا الواقع اقتراح لتقريب موعد الانتخابات النيابية، أو ايجاد مخرج دستوري تحدث عنه الرئيس ميشال عون أمام زواره، يقضي بممارسة الحكومة صلاحياتها وفق الضرورة، ولو احتاج الامر الى “تفسيح” من مجلس النواب.
والاحتمال الثالث، والاصعب، هو تقديم الحريري استقالته، ومغادرته البلد بحجة الخطر الامني، ما يحول دون تصريف الاعمال، ويدخل البلاد، في رأي قوى 8 آذار، في ازمة سياسية تشكل استمرارا للتصعيد السعودي، والخليجي عموماً، يجعل الامور أكثر تعقيداً وتحتاج الى حلول ليست جاهزة حتى اليوم.
وسيكون اللقاء الاول للحريري والرئيسين ميشال عون ونبيه بري في الثامنة صباح اليوم في العرض العسكري الذي يقيمه الجيش في الذكرى الـ 74 للاستقلال، ينتقل بعدها الرؤساء الثلاثة الى قصر بعبدا لعقد خلوة تسبق الاستقبال الرسمي، يتبين خلالها الخيط الابيض من الخيط الاسود، على ان تترك التصريحات والمواقف العلنية الى اليوم التالي.
وكان الرئيس ميشال عون في رسالة الاستقلال التي وجهها ليل أمس، اعتبر “إن التعاطي مع لبنان يحتاج الى الكثير من الحكمة والتعقّل، وخلاف ذلك هو دفعٌ له باتجاه النار. وعلى الرغم من كل ما حصل لا تزال آمالنا معقودة على جامعة الدول العربية، بأن تتخذ المبادرة انطلاقاً من مبادئ وأهداف وروحية ميثاقها، فتحفظ نفسها والدول الأعضاء فيها، وتنقذ إنسانها وسيادتها واستقلالها”.
وفي إشارة الى الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء قال عون “إن الأزمة الحكومية الأخيرة عبرت ولكنها ليست قضية عابرة”.
من جهة أخرى، أشارت باريس عبر وزارة الخارجية الفرنسية، رداً على سؤال عن اصرار البيت الأبيض في نهاية الاسبوع الماضي على “العمل مع حلفاء اميركا لمواجهة نشاطات حزب الله المزعزعة للاستقرار”، الى “ان المطالب الفرنسية إزاء حزب الله معروفة، فوفقاً لقرارات مجلس الامن ذات الصلة، اننا ننتظر منه التخلي عن سلاحه والتصرف كحزب يحترم احتراما تاما سيادة الدولة اللبنانية، واننا نعتبر أيضاً ان استقرار لبنان يتطلب ان يبقى بعيدا من التوترات الاقليمية”. واعتبرت “ان مشاركة حزب الله في الحرب في سوريا خطيرة”، لافتة الى أن “اهتمامها الاولي والاساسي هو الامن على طول الخط الازرق عند الحدود اللبنانية – الاسرائيلية”.
واضاف البيان: “في هذه اللحظة الحرجة، نواصل حوارنا مع جميع الاحزاب اللبنانية ونشجعها على الاتفاق على حسن سير مؤسسات الدولة اللبنانية، باعتباره ضرورياً للاستقرار في لبنان”.
القاهرة
أما زيارة القاهرة، فقد تابعت مراسلة “النهار” هدى شديد وقائعها، وكتبت انها كانت ثلاثية البعد:
* فهي بكونها محطته الثانية بعد باريس وبعد خروجه من الرياض دليل واضح على الدور الذي اضطلع به الرئيس المصري الى جانب المسعى الفرنسي ، في معالجة وتطويق تداعيات الأزمة السياسية والحكومية التي نجمت عن استقالة الحريري من الرياض.
* لقاء القاهرة للرئيس السيسي والحريري بدا استعاضة عن لقاء لهما كان مقرراً في شرم الشيخ على هامش منتدى شباب العالم في الخامس من الشهر الجاري وقد الغي بفعل الاستقالة المفاجئة للحريري من الرياض،مما جعل مصر تتحرك في أكثر من اتجاه عربي ودولي لتسوية الوضع الناجم عن هذه الخطوة، خصوصاً أن الرئيس بري الذي كان مشاركاً ايصاً في منتدى شرم الشيخ توسّط الرئيس السيسي للقيام بمبادرة لحماية الاستقرار السياسي في لبنان.
* لقاء أمس جاء أيضاً تتويجاً لعملية الإنقاذ التي قادتها مصر من خلال وزير خارجيتها سامح شكري في جامعة الدول العربية لحكومة لبنان من مشروع قرار كان سيدينها على أعمال “حزب الله” وكان سيصمها بالارهاب، بحيث نجح المسعى المصري مع دول اخرى شملتها الاتصالات الديبلوماسية اللبنانية بتعديل القرار وتحييد الحكومة اللبنانية، في خطوة تعكس الحرص المصري والعربي على الاستقرار الحكومي والسياسي في لبنان.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
الحريري رجع ... الأزمة "عبرت"... والبقية تأتي ...الكاتب:
-
الدعوات لاستقبال الحريري.. ″إنفصام″ مستقبلي وقواتي ...الكاتب:
-
هل يشهد تيار المستقبل تشكيل تحالف المتضررين؟ ...الكاتب:
-
في مملكة «التريليون دولار».. نساء المغرب يموتن ...الكاتب:
-
عادات تكشف مزايا شخصيّتكم ...الكاتب:
-
مرحلة الصواريخ الباليستية والميليشيات ...الكاتب:
-
الحريري عاد ليلاً.. ومصير الاستقالة يتّضح اليوم ...الكاتب:
-
لبنان أمام استحقاق حرج بعد عودة الحريري ...الكاتب:
-
ماكرون يلتقي السيسي سرّاً: مبادرة لبقاء الحريري... ...الكاتب:
-
الحريري في بيروت... ولبنان أمام «أزمة مفتوحة» ...الكاتب:
-
الحريري يبحث عن دعم مصري قبل عودته ...الكاتب:
-
هل يتجاوب الرئيس الحريري مع إيجابية خطاب ...الكاتب:
-
لبنان: عين على احتفالات الاستقلال وأخرى على ...الكاتب:
-
هل تود القدوم إلى أستراليا للمشاركة ببحث ...الكاتب:
-
الى سعادة الأمين العام للجامعة العربيّة .. ...الكاتب:
-
تقرير صادم: لبنان قد يلاقي مصير "فنزويلا"!! ...الكاتب:
-
الفتنة والارهاب ...الكاتب:
-
«حزب الله» أحضَر للحريري مفاتيح التسوية! ...الكاتب:
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- بالفيديو: هذا ما فعلته فتاتان عاريتان في مكانٍ عام
- 5 أسرار وراء جمال النجمة الهندية الفاتنة ديبيكا بادوكون
- عمرها 71 عاماً وتبدو في العشرين.. مغنية تركية فائقة الجمال تحلم بالإنجاب في هذه السن
- في مملكة «التريليون دولار».. نساء المغرب يموتن بحثًا عن الدقيق!
- صاروخ الصين المرعب.. يبلغ مداه 12 ألف كيلومتر ويحمل 10 رؤوس نووية وسرعته جنونية
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- الحريري رجع ... الأزمة "عبرت"... والبقية تأتي
- هل يشهد تيار المستقبل تشكيل تحالف المتضررين؟
- الحريري عاد ليلاً.. ومصير الاستقالة يتّضح اليوم
- لبنان أمام استحقاق حرج بعد عودة الحريري من القاهرة
- ماكرون يلتقي السيسي سرّاً: مبادرة لبقاء الحريري... وموفد فرنسي إلى بيروت
- الحريري في بيروت... ولبنان أمام «أزمة مفتوحة»
- الحريري يبحث عن دعم مصري قبل عودته للبنان
- هل يتجاوب الرئيس الحريري مع إيجابية خطاب السيد حسن نصرالله؟ خطوط الاتصال عربية دولية لاعادة التسوية وكم يملك الحريري من حرية القرار؟
- لبنان: عين على احتفالات الاستقلال وأخرى على ما سيقوله الحريري
- تقرير صادم: لبنان قد يلاقي مصير "فنزويلا"!!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)