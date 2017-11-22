الحريري رجع ... الأزمة "عبرت"... والبقية تأتي

الرئيس سعد الحريري يقرأ الفاتحة على ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري ليل أمس. (مروان عساف)

بعد “عون راجع” و”عون رجع” ، “الحريري راجع” و”الحريري رجع” ليل أمس وسط سيل من التكهنات والاحتمالات التي استعد لها لبنان الرسمي من عودة عن الاستقالة وتعويم التسوية التي قامت قبل سنة، وهو أمر تستبعده الاوساط السياسية لكنها لا تسقطه من الحسابات بعد “وساطات” دخلت على خطها دول عربية وغربية، أبرزها فرنسا، ومصر التي استقبل رئيسها عبد الفتاح السيسي الرئيس سعد الحريري أمس خلال رحلة عودته الى لبنان، اثر غياب لم يطل كما عند اسقاط حكومته الاولى، بل اقتصر على نحو ثلاثة أسابيع أمضى اثنين منها في الرياض، قبل ان ينتقل الى باريس ملبياً دعوة الرئيس ايمانويل ماكرون. وقبيل وصوله الى بيروت، حط الحريري في قبرص حيث التقى رئيسها نيكوس أناستاسيادس.

أما الاحتمال الثاني، فهو تثبيت الاستقالة الشفوية التي أعلنها من الرياض في 4 تشرين الثاني الجاري، والمضي في تصريف الاعمال، على رغم اعادة تسميته وتكليفه وتعثر التأليف. وهو واقع يفترض اقامة الحريري في بيروت لتصريف الاعمال. ويرافق هذا الواقع اقتراح لتقريب موعد الانتخابات النيابية، أو ايجاد مخرج دستوري تحدث عنه الرئيس ميشال عون أمام زواره، يقضي بممارسة الحكومة صلاحياتها وفق الضرورة، ولو احتاج الامر الى “تفسيح” من مجلس النواب.

والاحتمال الثالث، والاصعب، هو تقديم الحريري استقالته، ومغادرته البلد بحجة الخطر الامني، ما يحول دون تصريف الاعمال، ويدخل البلاد، في رأي قوى 8 آذار، في ازمة سياسية تشكل استمرارا للتصعيد السعودي، والخليجي عموماً، يجعل الامور أكثر تعقيداً وتحتاج الى حلول ليست جاهزة حتى اليوم.

وسيكون اللقاء الاول للحريري والرئيسين ميشال عون ونبيه بري في الثامنة صباح اليوم في العرض العسكري الذي يقيمه الجيش في الذكرى الـ 74 للاستقلال، ينتقل بعدها الرؤساء الثلاثة الى قصر بعبدا لعقد خلوة تسبق الاستقبال الرسمي، يتبين خلالها الخيط الابيض من الخيط الاسود، على ان تترك التصريحات والمواقف العلنية الى اليوم التالي.

وكان الرئيس ميشال عون في رسالة الاستقلال التي وجهها ليل أمس، اعتبر “إن التعاطي مع لبنان يحتاج الى الكثير من الحكمة والتعقّل، وخلاف ذلك هو دفعٌ له باتجاه النار. وعلى الرغم من كل ما حصل لا تزال آمالنا معقودة على جامعة الدول العربية، بأن تتخذ المبادرة انطلاقاً من مبادئ وأهداف وروحية ميثاقها، فتحفظ نفسها والدول الأعضاء فيها، وتنقذ إنسانها وسيادتها واستقلالها”.

وفي إشارة الى الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء قال عون “إن الأزمة الحكومية الأخيرة عبرت ولكنها ليست قضية عابرة”.

من جهة أخرى، أشارت باريس عبر وزارة الخارجية الفرنسية، رداً على سؤال عن اصرار البيت الأبيض في نهاية الاسبوع الماضي على “العمل مع حلفاء اميركا لمواجهة نشاطات حزب الله المزعزعة للاستقرار”، الى “ان المطالب الفرنسية إزاء حزب الله معروفة، فوفقاً لقرارات مجلس الامن ذات الصلة، اننا ننتظر منه التخلي عن سلاحه والتصرف كحزب يحترم احتراما تاما سيادة الدولة اللبنانية، واننا نعتبر أيضاً ان استقرار لبنان يتطلب ان يبقى بعيدا من التوترات الاقليمية”. واعتبرت “ان مشاركة حزب الله في الحرب في سوريا خطيرة”، لافتة الى أن “اهتمامها الاولي والاساسي هو الامن على طول الخط الازرق عند الحدود اللبنانية – الاسرائيلية”.

واضاف البيان: “في هذه اللحظة الحرجة، نواصل حوارنا مع جميع الاحزاب اللبنانية ونشجعها على الاتفاق على حسن سير مؤسسات الدولة اللبنانية، باعتباره ضرورياً للاستقرار في لبنان”.

القاهرة

أما زيارة القاهرة، فقد تابعت مراسلة “النهار” هدى شديد وقائعها، وكتبت انها كانت ثلاثية البعد:

* فهي بكونها محطته الثانية بعد باريس وبعد خروجه من الرياض دليل واضح على الدور الذي اضطلع به الرئيس المصري الى جانب المسعى الفرنسي ، في معالجة وتطويق تداعيات الأزمة السياسية والحكومية التي نجمت عن استقالة الحريري من الرياض.

* لقاء القاهرة للرئيس السيسي والحريري بدا استعاضة عن لقاء لهما كان مقرراً في شرم الشيخ على هامش منتدى شباب العالم في الخامس من الشهر الجاري وقد الغي بفعل الاستقالة المفاجئة للحريري من الرياض،مما جعل مصر تتحرك في أكثر من اتجاه عربي ودولي لتسوية الوضع الناجم عن هذه الخطوة، خصوصاً أن الرئيس بري الذي كان مشاركاً ايصاً في منتدى شرم الشيخ توسّط الرئيس السيسي للقيام بمبادرة لحماية الاستقرار السياسي في لبنان.

* لقاء أمس جاء أيضاً تتويجاً لعملية الإنقاذ التي قادتها مصر من خلال وزير خارجيتها سامح شكري في جامعة الدول العربية لحكومة لبنان من مشروع قرار كان سيدينها على أعمال “حزب الله” وكان سيصمها بالارهاب، بحيث نجح المسعى المصري مع دول اخرى شملتها الاتصالات الديبلوماسية اللبنانية بتعديل القرار وتحييد الحكومة اللبنانية، في خطوة تعكس الحرص المصري والعربي على الاستقرار الحكومي والسياسي في لبنان.