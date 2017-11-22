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- قوةً من الشرطة القضائية حضرت إلى منزل مارسيل غانم
قوةً من الشرطة القضائية حضرت إلى منزل مارسيل غانم
ما زالت قضية استدعاء الإعلامي الزميل مارسيل غانم إلى القضاء للتحقيق معه تتوالى فصولاً، فبعد رفضه الحضور إلى مكتب المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون.
وحسب مصادر صحيفة "السياسة" الكويتية، ان قوةً من الشرطة القضائية (المباحث) حضرت الثلاثاء، إلى منزله وأبلغته بضرورة حضوره إلى مكتب القاضية عون، تنفيذاً للبلاغ بحقه، إلا أنه أبلغ أعضاء الدورية برفضه الحضور مجدداً إلى مكتب القاضية عون.
وأكدت المصادر أنّ غانم تمسك في المقابل بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير ورفضه المس بهما، في وقت أكدت قيادات سياسية وإعلامية وهيئات المجتمع المدني وقوفها إلى جانب غانم في ما يتعرض له من مضايقات، داعيةً السلطات القضائية إلى احترام حرية الرأي والفكر.
في وقت توقعت مصادر "السياسة"، أن تأخذ هذه القضية أبعاداً سياسية وإعلامية لا يُستهان بها في المرحلة المقبلة، في ضوء الانتقادات التي وُجّهت للعهد بسبب نواياه التي يُستشف منها نيته التضييق على الإعلام وحريته.
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