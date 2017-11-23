ميقاتي: تريّث الحريري فرصة للمّ الشمل

علّق الرئيس نجيب ميقاتي على الموقف الأخير لرئيس الحكومة سعد الحريري بالتريّث باستقالته، معتبراً أنها فرصة لمراجعة المواقف واعتماد النأي بالنفس.

وغرّد ميقاتي عبر صفحته الخاصة على ″تويتر″ قائلاً: يجب أن يكون إعلان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تريثه في استقالته، فرصة لمراجعة المواقف والتلاقي على ما يحمي مصالح لبنان واعتماد النأي بالنفس لحماية وطننا وابعاده عن تداعيات صراعات المنطقة..

وأضاف: إنها فرصة للم الشمل وتبادل الأراء بقلوب مفتوحة صونًا لإستقلال لبنان الذي نحيي ذكراه اليوم”.

وكان الرئيس ميقاتي غاب عن العرض العسكري لمناسبة ذكرى الاستقلال وحفل الاستقبال في القصر الجمهوري بداعي السفر.