- صحيفة سعودية تتهم عون بتلقى رشوة من قطر
- فقدت حياتها بعد محاولة التقاط "سيلفي" على النافذة
- مؤتمر الرياض يتواصل والمعارضة تتمسك برحيل الأسد
- بوتين في إتصال "ناري" بنتنياهو: لا تضرب "حزب الله".. وهذا ما سأقوم به!
- اليمن هدف روسيا المقبل.. هل تريد إنهاء الحرب فعلًا أم أهدافها استعمارية؟
- كيف تسعى السعودية وإيران إلى توريط دول أخرى في صراعهما؟
- الحريري يرد جميل رئيس الجمهورية بـ″التريث″.. لكن ماذا عن الخونة؟
- تأشيرتك إلى استراليا في خطر والسبب فيسبوك!
- الهند تعتزم تجريم "الطلاق الشفوي" الإسلامي
- خبايا صفقة القرن.. ترامب يطرح على الفلسطينيين اتفاقاً وهذا مصير القدس واللاجئين
- كيندال جينر… العارضة الأعلى أجراً في العالم
- لأول مرة في التاريخ...عراقية تشعل مسابقة ملكة جمال الكون ببكيني ساخن
- أول رد من الممثلة الهندية بعد رصد مكافأة لقتلها
- دون مكياج...إيفانكا ترامب تنشر صورتها فور استيقاظها من النوم
- أستراليا رحّلت وألغت تأشيرات 2000 مجرم منذ بدء العمل بالقانون الجديد!
- الوجه الحقيقي للخليج في ملتقى أبوظبي
- الصراع الروسي - الأميركي يمدّد للصراع السوري
- تريث الحريري في الاستقالة ينهي الأزمة اللبنانية أم يسلم البلد لحزب الله
- الحريري علّق استقالته على حوار «الفرصة الأخيرة» ورمى الكرة بملعب عون
- الحريري يحصد تفويضاً شعبياً لتطبيق شعار «النأي بالنفس»
- الحريري «يتريث» في الاستقالة.. وضمانات عونية وعربية لتنفيذ شروطه
- توقعات الأبراج ليوم November 23, 2017
- بدون تعليق
- حدث في مثل هذا اليوم November 23, 2017
- الحريري بعَوْدَتِه إلى لبنان هل قَدّم المُواطنة اللبنانيّة على نَظيرتها السعوديّة؟ وهل قَدّم استقالته فِعلاً حتى يَعود عنها؟ وإلى متى سَيطول صمته على وَقائِع احتجازه؟ وهل أدار الأزمة بنجاح؟ وماذا يُخبِّىء المُستقبل؟
صحيفة سعودية تتهم عون بتلقى رشوة من قطر
قطر ترشو عون 75 مليونا لمناهضة السعودية
أفصح مصدر رفيع عن تقديم قطر رشوة للرئيس اللبناني ميشال عون، مقدراها 75.2 مليون ريال «20 مليون دولار»، في إطار صفقة تتضمن توافق توجهات عون مع سياسات قطر الداعمة لحزب الله، والمناهضة للسياسة الخارجية السعودية.
يأتي ذلك في وقت أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس، تريثه في المضي بتقديم استقالته رسميا، مؤكدا على تمسكه بعروبة وحياد لبنان.
أهداف الرشوة
كسب ولاء الرئيس اللبناني
إشعال الداخل السني في لبنان
تمويل وتسليح حزب الله
تنفيذ أجندة إيران في المنطقة
أشكال الرشاوى القطرية
تسليم مبالغ كهدية أو تكريم
تمويل شخصي من تحت الطاولة
نقل الأموال في حقائب فقط
الاعتماد على غطاء جمعيات خيرية
كشف مصدر عن وصول دعم قطري مالي كبير لحزب الله اللبناني بشكل غير مباشر عن طريق حلفائه بلبنان ومن خلال جمعيات ومخيمات في الداخل اللبناني، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون تسلم قبل أسبوعين في القصر الجمهوري دعما ماليا ضخما مقداره 75.2 مليون ريال «20 مليون دولار»، كصفقة تتضمن توافق توجهاته مع سياسات قطر، ومناهضة السياسة الخارجية السعودية وإشعال الداخل السني في لبنان.
وقال المصدر في تصريحات إلى «الوطن» إن هذا المبلغ تم تقديمه للرئيس عون كهدية ومنحة وتكريم له من جانب النظام القطري، وذلك نظير مواقفه ضد السعودية، مبينا أن عون لديه قناعة بأن حزب الله حزب مناهض للتيار السعودي، وأنه مع المشروع الإيراني، لافتا إلى أن هذه العوامل باتت أبرز أسباب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.
حقيبة أموال
بين المصدر أن المبلغ المالي القطري وصل قبل أسبوعين إلى ميشال عون، عبر مندوب قطري وقام بإيصال الحقيبة التي تحوي المبالغ إلى القصر الجمهوري وتم تسليمها لعون مناولة، مضيفا أنه بعد وصول هذا المبلغ حرض عون مباشرة على الطائفة السنية والشارع اللبناني ضد السعودية، متهما إياها بأنها تعتقل الرئيس الحريري وأنه رهن الإقامة الجبرية.
وأضاف أن ميشال عون هو حليف استراتيجي لحزب الله، وأن قطر تريد بهذه الأموال دعم حزب الله بطريقة غير مباشرة، في محاولة للتضليل والبعد عن الضغوطات التي تتعرض لها بتهم تمويل الإرهاب، مبينا أن الأموال القطرية تشمل جانبين الأول: دعم مباشر لميشال عون، والثاني دعم الحزب.
وأوضح المصدر أن هناك جمعيات خيرية قطرية داخل لبنان تدعمها الدوحة وتقوم بتمويل تنظيمات إرهابية تابعة للحزب، مبينا أن من أبرز تلك الجمعيات التي تتعاون مع قطر في دعم الإرهاب بلبنان هي جمعية قطر الخيرية، ومؤسسة عيد الخيرية ومؤسسات أخرى، إضافة إلى وجود تمويل شخصي من تحت الطاولة تمارسه قطر.
شح التمويل الإيراني
أكد المصدر أن التمويل الإيراني لحزب الله خلال الفترة الأخيرة يعاني شحا شديدا، بسبب العقوبات الاقتصادية على إيران، ولذا فقد اكتفت الأخيرة بدعم قطر للجهات التي تريد دعمها وتحقق توجهاتها، لافتا إلى أن الدوحة باتت الذراع الاقتصادي لطهران بعد أن تسبب الدعم الإيراني للانقلابيين في اليمن في انهيار كبير في الاقتصاد الإيراني، موضحا أن طهران بحاجة حاليا إلى حلفاء اقتصاديين أكثر من أي حلفاء عسكريين.
وقال المصدر إن إيران لا تزال تواصل دعمها بالصواريخ والأسلحة لليمن رغم ظروفها الاقتصادية، لافتا إلى أن الحرب ليست حربا عسكرية فقط، حيث إن هناك حربا إعلامية وأخرى اقتصادية، فيما تقوم قطر بالدعم في كافة المجالات.
تنظيمات موالية
أوضح المصدر أن هناك مخيمات فلسطينية تابعة لحزب الله تضم تنظيمات مسلحة أبرزها مخيم الجبهة الشعبية التابع لقوات أبوعلي مصطفى والقيادة العامة التابعة لأحمد جبريل والانتفاضة التابعة لأبي موسى، ولذا فإن حزب الله لديه مراكز عسكرية في مواقع استراتيجية، من بينها القيادة العامة التي لديها مركز عسكري ضخم بالناعمي يمتلك القدرة على استهداف مطار بيروت، كذلك هناك مجمع عسكري ضخم بالبقاع، كما توجد تشكيلات عسكرية تعاني نقصا في العتاد والعسكر، ولذا فقد لجأ حزب الله إلى إيجاد موارد بشرية أخرى لسد العجز عن طريق التمويل القطري.
وأضاف المصدر أن أبرز الشركاء لحزب الله هم، التيار الوطني الحر وحركة أمل، وأيضا الحزب القومي السوري في لبنان، مبينا أنه بدون هؤلاء فإن الحزب لا يمكن أن توجد له مقاعد بالبرلمان.
لا تحويلات بنكية
بين المصدر أن قطر تقوم بإرسال الأموال إلى لبنان من خلال حقائب كبيرة وليس تحويلات بنكية، موضحا أنه يوجد بين قطر وحزب الله حلقة وصل عبر النواب التابعين للحزب، والتيار الحر بشكل رسمي، لافتا إلى أن الأموال تنقل بحقائب دبلوماسية يدوية وتنزل بها في مطار بيروت طائرات خاصة. وقال المصدر إن الدولة حاليا بيد التيار الوطني الحر، ولذا فمن السهل دخول الأموال وتحريكها بالشكل المراد لها، لا سيما أن وزارة الخارجية القطرية تقوم بالتنسيق في هذا الجانب.
أسباب التمويل القطري:
دعم مباشر لميشال عون
تمويل وتسليح حزب الله
إشعال الداخل السني في لبنان
تنفيذ أجندة طهران في المنطقة
تعويض شح الدعم الإيراني
الوقوف أمام سياسة المملكة الخارجية
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
-
فقدت حياتها بعد محاولة التقاط "سيلفي" على ...الكاتب:
-
مؤتمر الرياض يتواصل والمعارضة تتمسك برحيل الأسد ...الكاتب:
-
بوتين في إتصال "ناري" بنتنياهو: لا تضرب ...الكاتب:
-
اليمن هدف روسيا المقبل.. هل تريد إنهاء ...الكاتب:
-
كيف تسعى السعودية وإيران إلى توريط دول ...الكاتب:
-
الحريري يرد جميل رئيس الجمهورية بـ″التريث″.. لكن ...الكاتب:
-
تأشيرتك إلى استراليا في خطر والسبب فيسبوك! ...الكاتب:
-
الهند تعتزم تجريم "الطلاق الشفوي" الإسلامي ...الكاتب:
-
خبايا صفقة القرن.. ترامب يطرح على الفلسطينيين ...الكاتب:
-
كيندال جينر… العارضة الأعلى أجراً في العالم ...الكاتب:
-
لأول مرة في التاريخ...عراقية تشعل مسابقة ملكة ...الكاتب:
-
أول رد من الممثلة الهندية بعد رصد ...الكاتب:
-
دون مكياج...إيفانكا ترامب تنشر صورتها فور استيقاظها ...الكاتب:
-
أستراليا رحّلت وألغت تأشيرات 2000 مجرم منذ ...الكاتب:
-
الوجه الحقيقي للخليج في ملتقى أبوظبي ...الكاتب:
-
الصراع الروسي - الأميركي يمدّد للصراع السوري ...الكاتب:
-
تريث الحريري في الاستقالة ينهي الأزمة اللبنانية ...الكاتب:
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- صحيفة سعودية تتهم عون بتلقى رشوة من قطر
- تريث الحريري في الاستقالة ينهي الأزمة اللبنانية أم يسلم البلد لحزب الله
- الحريري علّق استقالته على حوار «الفرصة الأخيرة» ورمى الكرة بملعب عون
- الحريري يحصد تفويضاً شعبياً لتطبيق شعار «النأي بالنفس»
- الحريري «يتريث» في الاستقالة.. وضمانات عونية وعربية لتنفيذ شروطه
- ميقاتي: تريّث الحريري فرصة لمراجعة المواقف واعتماد النأي بالنفس
- الحريري اعلن تريثه في تقديم استقالته بطلب من رئيس الجمهورية: علينا الالتزام بسياسة الناي بالنفس عن النزاعات الاقليمية
- الحريري رجع ... الأزمة "عبرت"... والبقية تأتي
- هل يشهد تيار المستقبل تشكيل تحالف المتضررين؟
- الحريري عاد ليلاً.. ومصير الاستقالة يتّضح اليوم
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)