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التريث إلتقاط أنفاس للإنطلاق بمرحلة ما بعد 4 تشرين الثاني
المشهد أمام بيت الوسط، منزل الرئيس سعد الحريري، يوحي بالكثير حتى من دون أن تُقال أيّة كلمة:
أكثر من ثلاثين ألفاً من مناصري الزعيم الشاب ملأوا الطرقات، على رغم ضيقها في تلك المحلة، وهتفوا بحياته وأعلنوا ولاءهم له...
ردَّ عليهم بدمعة، ثم بكلمة، ثم بمخاطرة، حيث نزل متجولاً بين عشرات الآلاف المحتشدة.
بسرعة قياسية تغيَّر المشهد:
من إحباط وضياع وخوف من الغد والمجهول إلى تصميم وعزم واستعادة للثقة بالنفس بسرعة قياسية، ولكن بعد العاطفة، ماذا في السياسة؟
بدايةً يجب الإعتراف بأننا في الشرق حيث تختلط المشاعر العاطفية بالحسابات السياسية، فليس كل شيء في الشرق خططاً سياسيةً وحسابات هندسية بل قِيَم، وحين نتحدث عن قِيَم فإننا نتحدث عن وفاء والتزام ومبادئ ورد الجميل. بهذا المعنى، وبسهولة يمكن القول:
إنَّ كاسحة الألغام التي سهَّلت عودة الرئيس الحريري ليست الحسابات السياسية فحسب، بل هي باقة الوفاء والمبادئ والصدق، هذه الخلطة السحرية هي التي تنقذ الرجل في كل مرة، وعلى الهامش، كم من مرة كتبنا في هذه الزاوية إنكم لا تعرفون هذا الرجل؟
الذين نزلوا للترحيب بالرئيس سعد الحريري ليست لديهم حسابات سياسية وخطط استراتيجية، بل مبادلة الوفاء بالوفاء والصدق وبالصدق والإلتزام بالإلتزام. أما كيف ستكون المفاعيل فأيار الإنتخابات النيابية لناظره قريب. وليس من باب الصدفة أنَّ الرئيس الحريري وعد المحتشدين بأنه سيزورهم في الشمال والبقاع والجنوب والجبل، ما يعني أنَّ الإنتخابات بدأت عملياً منذ 22 تشرين الثاني 2017 وليس في 22 أيار 2018.
ماذا عن الحكومة وعن السياسة؟
ومن هنا إلى أين؟
في العمل الحكومي وتسيير شؤون الناس، كان لافتاً أنَّ الرئيس الحريري تحدث عن الكثير من القرارات التي تحتاج إلى توقيع، ما يعني أنَّه سيحرك العمل الحكومي بدءاً من توقيع هذه القرارات، لكن انطلاق العمل الحكومي الصحيح يكون من خلال البتِّ بالوضع الحكومي، فماذا بعد التريث في تقديم الإستقالة؟
هل يكون المسار بوضع حدٍّ للتريث، من خلال الإستقالة أو من خلال العودة عنها؟
وبتعبير آخر:
هل هو عدول عن الإستقالة أم تأجيل تقديمها؟
الجواب عن هذا السؤال يفترض ألا يطول، خصوصاً أنَّه مرتبط بتطورات دولية، فلا يُعقَل أن ينفجر لبنان في وقت تبدو فيه المنطقة ذاهبة إلى تسوية، ومن مؤشراتها:
الرئيس بشار الأسد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عشية قمة الأخير مع رئيسي تركيا وإيران. لم تحدث هذه القمم المتسارعة لو لم تكن هناك ملامح تسوية، ومؤشرات التسوية تُسهِّل على الأطراف اللبنانيين إجراء تسوية في ما بينهم تقوم على ثلاثية:
النأي بالنفس، احترام العلاقات العربية - العربية، عدم التدخل في صراعات المنطقة.
إذا استطاع القيِّمون على البلد التوصل إلى هذه النتيجة، فإنَّ البلد يكون فعلاً قد دخل في مرحلة جديدة.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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