- تريّثَ سعد الحريري.. لكن بالنسبة لبكرا شو؟
- أربعة تحدّيات تواجه ″خطاب الحريري الجديد″
- عكار: حلبا لم تعد تحتمل أعباء النازحين
- أستراليا: 55% من خريجي الجامعات المهاجرين لا يجدون عملاً!
- دروس من موسكو.. كيف تخترق أقوى دول العالم دون أن تطلق رصاصةً واحدةً؟
- من ألف أسرة يهودية إلى 6.5 مليون يهودي... كيف وصل الإسرائيليون إلى أرض فلسطين؟
- بيلا حديد في موقف محرج بسبب فستانها الجريء بعد حفل فيكتوريا سيكريت
- “يوتيوب” يحظر إحدى أكثر القنوات مشاهدة في العالم!
- بورقيبة الحاضر بعد ثلاثين سنة
- موسكو تستعجل التسوية وطهران اعلان النصر
- الحريري «المنتفض لكرامته»: وداعاً 14 آذار
- الحريري: عون حليف استراتيجي لتطبيق «النأي بالنفس»
- إيران تخلط الأوراق وترفض التعرض لسلاح «الحزب» ومصادر: شهر لبلورة الأمور
- مشاورات لـ«الطائف» والنأي بالنفس والعلاقات مع العرب
- عودة «حكم الترويكا»... والحريري الحلقة الأضعف
- لبنان على محكّ النأي بالنفس بـ «رافعة» إقليمية - دولية
- التريّث ديكتوتارية وموضوع سلاح المقاومة والنأي بالنفس يحتاج إلى سنة لحلّه.. بري اجتاز «القطوع» و90 بالمئة من الأزمة ولبنان نحو الحل
- عون تخطّى «معمودية النار»: التحالف مع «المستقبل» على خطى التفاهم مع حزب الله
- هل يفعلها الحريري مُجدَّداً؟
- عن تريُّث الحريري و«الجرّاحين» والمصدومين!
- تطيير القانون الجديد يصطدم بحائط المسيحيين
- توقعات الأبراج ليوم November 24, 2017
- إنقلاب إبن سلمان لن يمرّ
- ليس سريا للغاية.. الموساد والكوماندوز الإسرائيلي عملا في سوريا
- عـــاد مـكـبّـلاً.. الحريري لم يعد حراً بعد عودته إلى لبنان.. والسعودية لديها أوراق ضغط تقيّده
أربعة تحدّيات تواجه ″خطاب الحريري الجديد″
يستحق الخطاب السياسي لرئيس الحكومة سعد الحريري وتيار المستقبل الذي يتزعمه، المتابعة والإهتمام، خصوصاً بعد استعادة الحريري من إحتجازه القسري في السعودية، والمواقف التي أطلقها في عيد الإستقلال في 22 تشرين الثاني الجاري، وما تلاه، لأن ما بعده لن يكون كما قبله.
وتنبع أهمية مراقبة خطابات ومواقف الحريري بعد عيد الإستقلال، ليس فقط من أن مقارنتها بمواقفه وخطاباته قبل العيد مختلفة كلياً، بل لأن مرحلة جديدة قد بدأت وفتحت على مصراعيها، لا تشبه ما قبلها سياسياً إلا في ما ندر.
فالمواقف السياسية التي أطلقها الحريري منذ عودته بعد احتجازه لقرابة أسبوعين في المملكة، دلت على أن الرجل إكتسب فيهما خبرات ودروساً في الحياة والسياسة، أكثر مما تعلمه منذ أن دخل معترك العمل السياسي والشأن العام بعد اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005.
هذه التجربة القصيرة للحريري جعلته يعيد النظر في الكثير من الأشخاص والقضايا والملفات والشؤون السياسية المحلية والإقليمية، وهي دفعته إلى أن يلقي خطابات ويطلق مواقف جعلت خصومه قبل مؤيديه وحلفائه يرحبون بها، لأنه ضمّنها مواقف وطنية جامعة، وهي تشكل دليلا على حجم التغيّر الذي طرأ شكلاً ومضموناً على خطاباته ومواقفه ومقاربته القضايا الوطنية الشائكة، على اختلافها.
هذا التبدّل الإيجابي في خطابات الحريري ومواقفه السياسية يواجه أربع تحدّيات رئيسية في المرحلة المقبلة، هي:
أولاً: إستمرار الحريري وتمسكه بالخط السياسي الذي انتهجه بعد عودته، والذي يؤكده في أغلب خطاباته ومواقفه، من النأي بالنفس، إلى الدعوة للحوار الداخلي، وصولاً إلى دعوته غير المسبوقة للشراكة الحقيقية مع شركاء الوطن، بعدما كان التفرّد والآحادية سمتا سياسة الحريري في السابق.
ثانياً: إنسحاب خطاب الحريري السياسي الجديد على قاعدته وجمهوره، إذ بعدما ذهب الحريري في السابق بعيداً في “تطرّفه” السياسي، وذهب معه فريقه السياسي وجمهوره في هذا التطرّف، فإن إعادتهما لن تكون سهلة عليه وعلى قاعدته وجمهوره، وهو أمر يحتاج إلى وقت حتى يقتنع تيار المستقبل وحلفاؤه بالمتغيّرات التي طرأت، في الداخل والخارج معاً.
ثالثاً: قد يواجه الحريري تمرّداً داخلياً عليه يرفض السير معه في الخطاب السياسي الجديد، لأنه يراه نقيضاً لمبادىء فريق 14 آذار، وتخلياً عنها، أو لأن هذا الخطاب لا يناسب كثيرين قبل أشهر من الإنتخابات النيابية المقبلة، لأنه سوف يجعلهم يخسرون جمهوراً وشارعاً ما يزال تحت تأثير الخطاب المرتفع السقف الذي كان شعار فريق الحريري طيلة قرابة 12 عاماً، وكان يقتات عليه سياسياً وشعبياً.
رابعاً: قدّم خصوم الحريري في فريق 8 آذار درساً بالغاً في الوحدة الوطنية، وأبدوا دعماً كبيراً له في محنته السياسية الأخيرة التي خرج منها سالماً، لكن التحدّي المقبل لن يكون في ردّ الحريري التحية لخصومه بمثلها، إن لم يكن بأحسن منها، إنما في اقتناع الطرفين أن ما حصل لا يفترض أن يكون محطة عابرة سرعان ما ستعود الأمور بعدها إلى ما كانت عليه من إنقسام سياسي وتجاذب، بل هو إختبار حقيقي يفترض الإتعاظ منه وأخذ العبر، والإقتناع أن مصلحة لبنان واستقراره والحرص على وحدته الداخلية التي يجب أن تتقدم على أي اعتبار آخر.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
تريّثَ سعد الحريري.. لكن بالنسبة لبكرا شو؟ ...الكاتب:
-
أربعة تحدّيات تواجه ″خطاب الحريري الجديد″ ...الكاتب:
-
عكار: حلبا لم تعد تحتمل أعباء النازحين ...الكاتب:
-
أستراليا: 55% من خريجي الجامعات المهاجرين لا ...الكاتب:
-
دروس من موسكو.. كيف تخترق أقوى دول ...الكاتب:
-
من ألف أسرة يهودية إلى 6.5 مليون ...الكاتب:
-
بيلا حديد في موقف محرج بسبب فستانها ...الكاتب:
-
“يوتيوب” يحظر إحدى أكثر القنوات مشاهدة في ...الكاتب:
-
بورقيبة الحاضر بعد ثلاثين سنة ...الكاتب:
-
موسكو تستعجل التسوية وطهران اعلان النصر ...الكاتب:
-
الحريري «المنتفض لكرامته»: وداعاً 14 آذار ...الكاتب:
-
الحريري: عون حليف استراتيجي لتطبيق «النأي بالنفس» ...الكاتب:
-
إيران تخلط الأوراق وترفض التعرض لسلاح «الحزب» ...الكاتب:
-
مشاورات لـ«الطائف» والنأي بالنفس والعلاقات مع العرب ...الكاتب:
-
عودة «حكم الترويكا»... والحريري الحلقة الأضعف ...الكاتب:
-
لبنان على محكّ النأي بالنفس بـ «رافعة» ...الكاتب:
-
التريّث ديكتوتارية وموضوع سلاح المقاومة والنأي بالنفس ...الكاتب:
-
عون تخطّى «معمودية النار»: التحالف مع «المستقبل» ...الكاتب:
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- أربعة تحدّيات تواجه ″خطاب الحريري الجديد″
- عكار: حلبا لم تعد تحتمل أعباء النازحين
- الحريري «المنتفض لكرامته»: وداعاً 14 آذار
- الحريري: عون حليف استراتيجي لتطبيق «النأي بالنفس»
- إيران تخلط الأوراق وترفض التعرض لسلاح «الحزب» ومصادر: شهر لبلورة الأمور
- مشاورات لـ«الطائف» والنأي بالنفس والعلاقات مع العرب
- لبنان على محكّ النأي بالنفس بـ «رافعة» إقليمية - دولية
- عون تخطّى «معمودية النار»: التحالف مع «المستقبل» على خطى التفاهم مع حزب الله
- عن تريُّث الحريري و«الجرّاحين» والمصدومين!
- تطيير القانون الجديد يصطدم بحائط المسيحيين
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)