إيران تفاوض نيابة عن حزب الله في الأزمة اللبنانية

تسعى إيران إلى تبني جهود حثيثة لتخليص حزب الله من نقاش الأزمة اللبنانية في مجملها، عبر الإعلان عن أن سلاح الحزب غير قابل للتفاوض، ضمن محاولة لدفع المجتمع الدولي إلى مناقشة هذه المسألة الاستراتيجية مع النظام الإيراني مباشرة.

ونقل عن مصادر برلمانية لبنانية أن إيران تؤكد من خلال موقفها أن لبنان ورقة في يدها من ضمن أوراق عديدة في المنطقة، كما تؤكد دون لبس أن حزب الله أداة لا يملك أي هامش في المسائل الاستراتيجية كمسألة سلاحه.

وأطلقت إيران، عبر الحديث عن سلاح حزب الله، رسائل إلى النظام السياسي العربي برمته كما إلى الرياض وباريس والقاهرة، مفادها أن مفتاح أي حل في لبنان موجود في إيران وعلى من يهمه الأمر التفاوض معها.

وتسعى طهران إلى تخفيف الضغوط الخارجية والداخلية على الحزب، والتي تزداد وتيرتها منذ إعلان رئيس الحكومة اللبنانية استقالته من الرياض في 4 نوفمبر الجاري.

ونقل التلفزيون الرسمي عن قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري أن الحرس الثوري سيلعب دورا نشطا في تحقيق “وقف إطلاق نار” دائم في سوريا، مؤكدا أن نزع سلاح حزب الله غير قابل للتفاوض.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت إن التصريح الصادر من طهران يراد منه إعادة مسألة سلاح حزب الله إلى المربع الأول الذي بناء عليه خرجت تسوية أنتجت العهد برئاسة ميشال عون، إذ أن اعتبار سلاح الحزب مشكلة “إقليمية” تتم مقاربتها وفق ترتيبات من خارج لبنان.

وقال جعفري “يجب تسليح حزب الله لقتال عدو الأمة اللبنانية وهو إسرائيل. بطبيعة الحال يجب أن يمتلكوا أفضل الأسلحة لحماية أمن لبنان. هذه مسألة غير قابلة للتفاوض”.

ويتطلب المخرج، الذي دفع الحريري إلى التريث في البت باستقالته، تسهيل حزب الله لصيغة جديدة تدعم مبدأ النأي بالنفس الذي طالب به الحريري، إذ يلتزم الحزب حاليا مواقف تهدئة انتهجها أمينه العام حسن نصرالله منذ استقالة الحريري.

ومقابل لهجة المرونة التي اتسم بها خطاب نصرالله في ما يتعلق بالاستحقاقات الداخلية، تولت طهران على لسان الرئيس حسن روحاني شنّ حملة ضد السعودية وجامعة الدول العربية، بعد بيان لوزراء الخارجية العرب صدر الأحد الماضي، وانتقد الدور الإيراني في المنطقة واعتبر حزب الله منظمة إرهابية.

وشن الرئيس الإيراني في 8 نوفمبر الجاري هجوما قاسيا على السعودية بعد تحميلها لطهران مسؤولية قصف الحوثيين للرياض وتأكيدها الاحتفاظ بحق الرد، فقال إن من هم “أعظم شأنا” على حد تعبيره، لم يتمكنوا من المساس بإيران، واتهم الرياض بالتدخل في شؤون دول المنطقة، وبينها العراق واليمن وسوريا ولبنان.

وتأتي تصريحات جعفري في وقت تبدو إيران فيه في مأزق متصل ببرنامجها للصواريخ الباليستية. وربطت طهران مسألة سلاح حزب الله بحديث دولي عن ضوابط جديدة لبرنامج الصواريخ الباليستية في إيران، وكأنها توحي بأن كافة الملفات يجب أن تطرح على الطاولة لتحديد مستقبل إيران ودورها وحصتها في شؤون المنطقة.

وكرر جعفري الحديث عن موقف طهران في ما يتعلق بتطوير صواريخ باليستية، قائلا إن أهداف البرنامج الصاروخي الإيراني دفاعية وإنه ليس محل تفاوض.

ولا يندرج برنامج طهران الصاروخي ضمن الاتفاق النووي المبرم مع قوى غربية في 2015، والذي وافقت إيران بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع بعض العقوبات عنها.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال أثناء زيارته الخليجية، التي شملت الإمارات والسعودية (8-9 نوفمبر الجاري)، إن “الاتفاق النووي لم يعد كافيا”، مطالبا باتفاق جديد يشمل البرنامج الصاروخي أيضا. وأضاف ماكرون أن على طهران أن تكون أقل عدوانية تجاه المنطقة ويجب أن توضح الاستراتيجية المتعلقة ببرنامجها للصواريخ الباليستية.

وقال جعفري “لن تتفاوض إيران على برنامجها الدفاعي… لن تجرى محادثات بشأنه”. وأضاف “تصريحات ماكرون بشأن نشاطنا الصاروخي ترجع إلى أنه شاب يفتقر للخبرة”.